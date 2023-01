HCLTech est la marque de services informatiques basée en Inde qui connaît la croissance la plus rapide parmi les 10 plus grandes entreprises informatiques du monde





HCLTech a été reconnue comme la marque de services informatiques basée en Inde la plus dynamique parmi les 10 plus grandes entreprises informatiques du monde, selon le rapport Global 500 and IT Services 25 2023 de Brand Finance.

Selon le rapport publié aujourd'hui au Forum économique mondial 2023 de Davos, la valeur de la marque HCLTech a augmenté de 7 % en glissement annuel, à 6 537 milliards de dollars. La méthodologie adoptée par Brand Finance comprend l'évaluation du modèle d'affaires, de la satisfaction et de l'engagement des clients, de l'engagement des employés, de l'engagement envers la RSE et la communauté et des performances de l'entreprise.

La publication du rapport fait suite au lancement de la nouvelle identité de marque et du nouveau logo de HCLTech, étayé par le positionnement distinct de Supercharging Progresstm. Grâce à son engagement continu en tant que partenaire numérique de choix pour les entreprises mondiales, HCLTech a également été nommé partenaire officiel de la transformation numérique des New York Giants, des New York Jets et du stade MetLife, et est également Official Cornerstone Partner du MetLife Stadium. L'année dernière, HCLSoftware, division de HCLTech, a annoncé un partenariat pluriannuel avec l'équipe de Formule 1® Scuderia Ferrari. HCLTech est également un partenaire de longue date du Forum économique mondial, avec un pavillon sur la Promenade et des dirigeants qui interviennent dans plusieurs sessions dans le cadre de l'ordre du jour officiel de la conférence annuelle.

« La croissance de notre valorisation de marque traduit nos efforts de transformation de la marque et la façon dont elle reflète nos performances commerciales en fournissant une croissance sans égale dans le secteur, renforcée encore par notre positionnement, nos propositions fortes et nos collaborateurs passionnés », déclare Jill Kouri, directeur marketing mondial, HCLTech.

« Alors que les marques de services informatiques constatent une baisse de la demande, il est intéressant de noter que HCLTech progresse de 7 % dans son secteur », déclare David Haigh, PDG de Brand Finance. « Le nouvel objectif de la marque et sa proposition de valeur pour les employés, ainsi que le nouveau logo et la nouvelle identité visuelle, contribuent à changer leur perception et à renforcer la prise de conscience en tant que partenaire numérique de choix pour les entreprises mondiales grâce à ses services et produits différenciés, et lui permettent de devenir un employeur de choix pour les meilleurs talents. »

La société a également présenté sa nouvelle proposition de valeur pour les employés, « Find Your Spark » (Trouvez votre étincelle). Basée sur les principes généraux des opportunités, du respect et de l'emploi de confiance, elle met l'accent sur son engagement à aider les employés actuels et potentiels à maximiser leur potentiel et leurs ambitions professionnels.

Zulfia Nafees, responsable mondiale de la marque, HCLTech, déclare : « C'est une reconnaissance passionnante de la façon dont notre objectif ? réunir le meilleur de la technologie et nos collaborateurs pour booster le progrès ? a réellement poussé la croissance de notre marque. Supercharging Progress capture l'essence de ce que nous faisons aujourd'hui et notre aspiration à ce que nous voulons faire davantage ? à grande échelle et à grande vitesse, pour nos clients, notre personnel, nos communautés et la planète. »

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 222 000 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Les revenus consolidés pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2022 s'élevaient à 12,3 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

À propos de Brand Finance

Brand Finance est le premier cabinet de conseil en valorisation de marque du monde. Attaché depuis plus de 25 ans à combler l'écart entre le marketing et la finance, Brand Finance évalue la force des marques et quantifie leur valeur financière pour aider les entreprises de toutes sortes à prendre des décisions stratégiques.

Brand Finance, dont le siège social est situé à Londres, possède des bureaux dans plus de 20 pays et propose ses services sur tous les continents. Chaque année, Brand Finance réalise plus de 5 000 évaluations de marques en s'appuyant sur des études de marché originales et publie près de 100 rapports qui classent les marques dans tous les secteurs et tous les pays.

Brand Finance est un cabinet comptable réglementé, leader de la standardisation du secteur de la valorisation de marque. Brand Finance a été le premier à être certifié conforme aux normes ISO 10668 et ISO 20671 par des auditeurs indépendants et a reçu l'approbation officielle du Marketing Accountability Standards Board (MASB) aux États-Unis.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 janvier 2023 à 15:15 et diffusé par :