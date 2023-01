IPwe lance sa solution SaaS Smart Intangible Asset Management pour l'évaluation, la gestion et les transactions de la propriété intellectuelle





Il s'agit du seul outil basé sur l'IA et la blockchain qui simplifie l'évaluation et les transactions de propriété intellectuelle et en réduit le coût, permettant ainsi aux entreprises d'obtenir un meilleur retour sur investissement pour leurs immobilisations incorporelles

DAVOS, Suisse, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- IPwe Inc. , leader mondial de l'innovation dans les logiciels et services d'analyse de la propriété intellectuelle basés sur l'IA et la blockchain, a annoncé le lancement officiel de sa plateforme Smart Intangible Asset Management ( SIAM ) aujourd'hui à Davos, en Suisse, pendant la semaine du Forum économique mondial. SIAM est une solution SaaS complète qui se base sur des ensembles de données de propriété intellectuelle de renommée mondiale provenant de Clarivate, ainsi que sur l'algorithme d'évaluation de brevets certifié et l'IA d'IPwe, pour la gestion, l'évaluation et les transactions de propriété intellectuelle (PI).

De nombreuses entreprises peinent encore à gérer leurs actifs de propriété intellectuelle, alors que ces immobilisations incorporelles représentent environ 90 % du bilan de la plupart d'entre elles. SIAM s'attaque directement à ces problèmes courants de sous-utilisation et de sous-évaluation de la PI. En tokénisant des actifs de PI et en générant des mesures financières à partir de données, SIAM aide les entreprises à comprendre rapidement la valeur de leur portefeuille et à donner la priorité à la qualité, à la croissance et au retour sur investissement de la gestion de la PI. Grâce à SIAM, toutes les parties prenantes internes disposent d'indicateurs financiers et de performance simples, cohérents et pertinents pour favoriser l'innovation.

IPwe a développé sa solution blockchain dynamique NFT, IPwe Digital Assets, afin qu'elle fonctionne sous SIAM pour accroître l'efficacité, la transparence et la confiance. Grâce à SIAM et à IPwe Digital Assets, les entreprises peuvent désormais gérer, évaluer et négocier leurs portefeuilles comme des actifs financiers liquides, ce qui leur permet de générer des billions de dollars de revenus de PI.

« Le lancement de SIAM par IPwe et le déploiement simultané de 25 millions de NFT de brevets IPwe Digital Asset sont des étapes majeures pour IPwe. Ces outils révolutionnaires combinés bouleversent l'espace de la propriété intellectuelle, et représentent une véritable concrétisation de la promesse de la blockchain pour les entreprises, a déclaré Leann Pinto , présidente d'IPwe. SIAM représente une avancée significative dans la façon dont les actifs de propriété intellectuelle sont évalués et négociés, et comment la performance sera mesurée à travers l'entreprise. Grâce à nos solutions, nous sommes ravis de permettre enfin aux entreprises de comprendre et de réaliser le plein potentiel de leurs portefeuilles et de faciliter la croissance du marché mondial des transactions de PI. »

IPwe a récemment conclu un partenariat stratégique avec Clarivate, leader mondial dans la fourniture d'informations et de connaissances fiables pour accélérer l'innovation, renforçant ainsi ses solutions grâce aux meilleurs ensembles de données de PI de Clarivate. Grâce à l'amélioration de la précision des données, SIAM permettra à ses clients de valider leurs portefeuilles à l'aide d'informations vérifiées et d'obtenir des informations et des mesures d'évaluation plus solides pour parvenir enfin à une gestion complète de la propriété intellectuelle.

Gordon Samson, responsable produit chez Clarivate, a indiqué : « Chez Clarivate, nous remettons en question le statu quo et érigeons les idées qui bénéficieront à la vie quotidienne. Les solutions blockchain NFT jouent un rôle essentiel dans la transformation numérique du secteur de la PI. La tokénisation des brevets et l'adoption de la technologie blockchain autour de la gestion intelligente des immobilisations incorporelles permettront de libérer tout le potentiel de la PI pour les entreprises. Nous sommes heureux de nous associer à IPwe pour fournir notre ensemble de données sur les brevets, le plus important au monde, dans le cadre de cette entreprise et favoriser la réussite des entreprises grâce à l'intelligence transformatrice et à notre partenariat de confiance. »

« SIAM est l'aboutissement de près de 15 années de R&D et d'investissements importants. Les systèmes sur lesquels SIAM est fondé ont été utilisés dans des centaines de millions de dollars de transactions de licences de PI et des milliards de dollars de financements et d'acquisitions liés à la PI. Aucun autre système d'analyse de la propriété intellectuelle n'est capable de faire et de vérifier des déclarations à un niveau aussi élevé, a ajouté Erich Spangenberg, fondateur d'IPwe. Au lieu d'attendre des mois pour obtenir des avis écrits subjectifs sur quelques actifs seulement et de payer au moins cinq fois le prix pour connaître la valeur d'un brevet, SIAM permet enfin à chaque propriétaire de PI, investisseur et autre partenaire commercial potentiel de comprendre le potentiel de son portefeuille de PI et de décider comment saisir les opportunités stratégiques, commerciales ou autres en fonction de ce potentiel. »

