Avis aux médias - La ministre Bibeau visite le Royaume-Uni et l'Allemagne (18 au 21 janvier)

La ministre Bibeau discutera des priorités communes avec ces homologues du R.-U. et assistera à la Conférence des ministres de l'Agriculture de Berlin 2023

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra au Royaume-Uni (R.-U.) et en Allemagne pour promouvoir le commerce agricole international et favoriser la collaboration avec les partenaires étrangers dans le but de soutenir la sécurité alimentaire mondiale. Elle soulignera le travail et la contribution du Canada en matière d'ouverture et de prévisibilité du commerce, d'innovation en agriculture et d'inclusivité.

Itinéraire

Les mercredi et jeudi, 18 et 19 janvier 2023

Relations avec le Royaume-Uni

La ministre Bibeau rencontrera le très hon. Mark Spencer, ministre d'État de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales du R.-U., pour discuter des relations commerciales canado-britanniques et réitérer l'intention du Canada d'être un partenaire commercial privilégiédu R.-U. en agriculture.

Allocution au Forum sur les céréales du Conseil international des céréales

La ministre Bibeau prononcera une allocutionsoulignant le soutien du Canada envers l'Ukraine, la sécurité alimentaire mondiale et la viabilité de la filière des céréales.

Table ronde avec des dirigeants d'associations de l'industrie agroalimentaire du R.-U.

La ministre Bibeau participera à une table ronde pour promouvoir le commerce canado-britannique et discuter des principaux enjeux agricoles et commerciaux auxquels le secteur est confronté.

Les vendredi et samedi, 20 et 21 janvier 2023

Rencontres bilatérales et Conférence des ministres de l'Agriculture 2023 de Berlin

La ministre Bibeau tiendra des rencontres bilatérales avec certains homologues internationaux pour discuter des principales priorités du Canada en matière de aux relations commerciales agricoles.

Samedi, la ministre Bibeau rencontrera ses homologues à la Conférence des ministres de l'Agriculture 2023 de Berlin pour discuter de la façon dont les systèmes alimentaires peuvent mieux répondre aux crises.

Tout au long de sa visite, la ministre discutera aussi des perspectives du secteur agricole canadien avec d'importants intervenants et décideurs.

Des entrevues avec les médias seront accordées à la suite des activités.

