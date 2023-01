Hausse de 20,7 % pour Headstart Fund of Funds en 2022 alors que l'indice MSCI World est en baisse





LONDRES, 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En 2022, Headstart Fund of Funds (le « Fonds ») a enregistré un rendement annuel positif à deux chiffres pour la troisième fois consécutive. La surperformance du Fonds, qui en est à sa 23e année, a contrasté avec l'évolution négative des marchés mondiaux des actions et des obligations, ainsi qu'avec les indices moins négatifs des fonds spéculatifs.

Le Fonds phare de Headstart Advisers a affiché un rendement annuel absolu de 20,67 % pour 2022, ayant surmonté avec brio les difficultés rencontrées par les marchés l'année dernière. Grâce à son portefeuille diversifié de stratégies largement non corrélées, le fonds a enregistré des rendements mensuels positifs pendant sept des huit mois de 2022 au cours desquels l'indice MSCI World affichait des résultats négatifs. En outre, à titre d'exemple de cette performance non corrélée, en avril, l'indice MSCI World était en baisse de 8,43 %, tandis que le Fonds était en hausse de 3,48 %.

Najy N. Nasser, directeur informatique de HeadStart Advisers, a commenté : « Nous sommes satisfaits de la performance du portefeuille en 2022, en particulier de la taille de nos positions dans le portefeuille qui, ensemble, nous ont permis de réaliser nos meilleurs rendements mensuels au moment où les marchés mondiaux ont connu leurs pires périodes de performance.

« Cela démontre clairement l'intérêt pour les investisseurs de détenir un investissement auprès de gestionnaires alternatifs choisis avec le plus grand soin dans le cadre d'un portefeuille diversifié. Si l'on compare ce rendement à la destruction de valeur réalisée par un portefeuille traditionnel 60:40 en 2022, la proposition concernant le « fonds de fonds » spéculatif devrait certainement revenir au premier plan dans l'esprit des investisseurs.

« Au cours de la période Covid, l'ensemble des opportunités offertes aux fonds spéculatifs a été aussi fertile qu'il l'a été pour la gestion active de fonds. Nous pensons que notre approche d'investissement continuera donc à surclasser celle des gestionnaires passifs et traditionnels de fonds.

« Nous nous attendons également à ce que les taux d'intérêt restent élevés pendant plus longtemps, ce qui constituera un véritable obstacle pour les entreprises mal gérées, non rentables et aux structures de capital médiocres. Cette situation aura à son tour des répercussions importantes sur l'allocation des investissements et les portefeuilles plus larges.

« L'incertitude géopolitique et économique reste élevée à l'aube de 2023 et nous pensons que notre portefeuille devrait continuer à afficher un rendement supérieur dans cet environnement ».

HEADSTART ADVISERS

Najy N. Nasser, directeur des investissements - www.headstartadvisers.com

À propos de Headstart

Headstart Advisers Ltd est une société de services financiers constituée en 1990, agréée et réglementée par la FCA en tant que conseiller en investissement pour la famille de fonds spéculatifs Headstart (au sens de la Réglementation S en vertu de la législation américaine sur les valeurs mobilières et donc soumise à des restrictions d'investissement comme indiqué plus en détail sur son site Web).

Les administrateurs de Headstart Advisors Limited sont Najy Nasser et Henry Watkinson. Le bureau de la société est situé au 1 Knightsbridge Green, Londres SW1.

Headstart Advisers Ltd est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority en vertu de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (Financial Services & Markets Act 2000). Ces communiqués de presse ne constituent pas un conseil financier ni une offre ou une invitation à investir dans le(s) fonds.

