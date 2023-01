La NEO Bourse élargit sa couverture du marché des crédits de carbone avec l'introduction en bourse de DevvStream





NEO accueille aujourd'hui DevvStream Holdings Inc. ("DevvStream" ou la "Société") pour la cérémonie "ring the bell" visant à célébrer sa cotation sur la NEO Bourse. Société d'investissement et de gestion des crédits de carbone axée sur les projets à caractère technologique, DevvStream est dorénavant disponible à la négociation sur NEO sous le symbole DESG.

Avec le lancement d'aujourd'hui, DevvStream devient la troisième société sur le marché des crédits de carbone à être cotée sur la NEO Bourse, la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada stimulant l'économie de l'innovation. DevvStream fournit un capital initial à des projets axés sur le développement durable en échange de droits à des crédits de carbone, qui sont gérés par la suite via une plateforme propriétaire basée sur la blockchain.

« Il s'agit là d'une étape importante pour DevvStream. Nous sommes ravis de nous associer avec la NEO Bourse, qui est directement alignée sur nos valeurs d'innovation, d'excellence et notre approche novatrice pour régler les problèmes cruciaux auxquels la planète est confrontée », a expliqué Sunny Trinh, PDG de DevvStream. « Nous sommes un précurseur dans le domaine public avec ce modèle d'affaires, et nous nous réjouissons à l'idée de permettre aux investisseurs publics de bénéficier de notre approche globale, unique et à caractère technologique de la finance climatique. Suite à notre cotation sur NEO, nous sommes bien placés pour tirer profit de notre pipeline et poursuivre notre mission visant à inverser le changement climatique, tout en procurant à nos investisseurs une exposition à des projets de compensation carbone de haute qualité. »

Grâce à sa stratégie unique pour aborder la finance climatique, DevvStream investit dans des projets écologiques qui produisent de l'énergie renouvelable, améliorent l'efficacité énergétique, éliminent ou réduisent les émissions ou permettent de séquestrer le carbone directement à partir de l'air. Les investisseurs peuvent négocier des actions de DESG via leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage à bas coût et les courtiers à services complets.

« DevvStream est l'exemple emblématique d'un disrupteur qui est prêt à amener de réels changements, sous le leadership d'une équipe de direction expérimentée et avec un modèle d'affaires aux multiples facettes qui aborde les aspects environnementaux, sociaux et de la gouvernance. Il s'agit d'une autre entreprise de qualité qui oeuvre activement à la construction d'un avenir meilleur ? et qui a choisi délibérément d'être cotée sur la NEO Bourse », a expliqué Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. « NEO est devenue le lieu de prédilection des responsables dans l'économie de l'innovation à la recherche d'une place boursière qui soutient leur croissance, embrasse la technologie, recherche l'innovation continue et fournit un service exceptionnel en plus d'accroître la sensibilisation des investisseurs et la qualité des échanges. Nous sommes honorés d'accueillir DevvStream dans la famille NEO. »

La NEO Bourse accueille plus de 250 cotations uniques, dont certaines des sociétés en croissance canadiennes et internationales les plus innovantes, ainsi que des FNB des plus gros émetteurs de FNB du Canada. NEO facilite régulièrement entre 10 et 15 % de toute l'activité de négociation sur les sociétés canadiennes cotées, et près de 20 % de toute l'activité de négociation sur les FNB canadiens. Cliquez ici pour une vue complète de toutes les valeurs mobilières cotées sur NEO.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans un environnement équitable, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis 2015 et acquise par Cboe Global Markets en 2022, NEO donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une sensibilisation approfondie, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de DevvStream

DevvStream pense que les solutions nécessaires pour inverser le changement climatique existent dans le monde aujourd'hui, mais qu'elles sont obérées par des obstacles comme le manque de financement. L'entreprise contribue à faire tomber cet obstacle grâce à l'utilisation de crédits de carbone. DevvStream possède une expertise des marchés des crédits de carbone, qu'ils soient librement consentis ou de conformité. Grâce à cette expertise, l'entreprise est en mesure de fournir un capital non dilutif pour permettre aux sociétés disposant des solutions nécessaires de réduire ou d'éliminer les émissions de CO2 en échange de droits à des crédits de carbone. Par l'entremise de ces droits, la Société génère et gère des crédits de carbone en utilisant la plateforme basée sur la blockchain la plus technologiquement avancée. La Société investit dans, et noue des partenariats avec des entreprises disposant de technologies écologiques qui produisent de l'énergie renouvelable, améliorent l'efficacité énergétique, éliminent ou réduisent les émissions ou permettent de séquestrer le carbone directement à partir de l'air. Le modèle d'affaires de DevvStream inclut une collaboration mutuelle et des partenariats avec Devvio, une société blockchain de premier plan axée sur les critères ESG, et United Cities North America, une société affiliée aux Nations Unies mettant l'accent sur la création de communautés et de villes intelligentes durables neutres en carbone.

