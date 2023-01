Le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises a ralenti au quatrième trimestre, selon l'ISG Indextm





Le marché européen des services informatiques et des services aux entreprises a légèrement ralenti au quatrième trimestre ; pour la première fois au cours des 13 derniers trimestres, la région ne présente pas de croissance par rapport à l'exercice précédent, selon le dernier rapport sur l'état du secteur publié par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), une société mondiale de recherche et de conseil en technologie de premier plan.

L'ISG Indextm pour la région EMEA, qui recense les contrats d'externalisation commerciale dont la valeur contractuelle annuelle (VCA) est supérieure ou égale à 5 millions d'USD, indique que la VCA du marché combiné (qui comprend à la fois les prestations « as-a-service » et les services gérés) a atteint 7,2 milliards d'USD pour le quatrième trimestre, soit une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente. C'est la première fois depuis le troisième trimestre 2019 que la région ne présente pas de croissance par rapport à l'exercice précédent.

La VCA des services gérés pour le trimestre s'élève à 3,4 milliards d'USD, c'est-à-dire moins 3 %. Les contrats obtenus ont augmenté de 12 %, à 234 contrats, mais il s'agit du volume trimestriel le plus faible réalisé par la région cette année après un troisième trimestre record. L'externalisation informatique (ITO) a chuté de 15 %, à 2,5 milliards d'USD, tandis que l'externalisation des processus d'entreprise (BPO) s'est envolée de 73 %, à 873 millions d'USD, grâce à la croissance des services d'ingénierie et de la gestion d'installations.

La VCA du segment « as-a-service » (XaaS), à 3,8 milliards d'USD, a augmenté de 0,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente la croissance la moins rapide depuis le premier trimestre 2015. L'infrastructure « as-a-service » (IaaS) a augmenté de 4 %, à 2,8 milliards d'USD, tandis que les logiciels « as-a-service » (SaaS) ont plongé de 7 %, à 1,0 milliard d'USD.

« L'Europe a terminé l'année sur un léger ralentissement, après une solide croissance au cours des trois trimestres précédents », a déclaré Steve Hall, président d'ISG EMEA. « Les préoccupations économiques et énergétiques ont probablement eu un effet modérateur sur les dépenses. Cependant, les résultats records de la région pour l'année complète peignent un tableau beaucoup plus positif de la demande globale et les premiers indicateurs du marché laissent entrevoir de la croissance en 2023. »

Résultats de l'année complète

La VCA du marché combiné pour la région EMEA atteint un record à 30,1 milliards d'USD pour l'année, une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

Les services gérés ont atteint des chiffres records pour l'année, avec une VCA de 14,9 milliards d'USD, soit plus 6 %, la meilleure performance de la région depuis 2011. Bien que l'ITO, à 11,3 milliards d'USD, ait chuté de 1 %, la BPO a augmenté de 37 %, à 3,6 milliards d'USD. Un nombre record de 1 031 contrats de services gérés ont été conclus en 2022, plus 14 % par rapport à l'année précédente.

Le segment XaaS a généré une VCA record de 15,3 milliards d'USD, plus 17 %, et compte pour 51 % du marché combiné, contre 48 % en 2021. L'IaaS a augmenté de 23 %, à 11,3 milliards d'USD, tandis que les SaaS ont augmenté de 2 %, à 3,9 milliards d'USD.

Performance géographique

Au cours du quatrième trimestre, le marché DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), le deuxième plus important de la région, a généré une VCA de 772 millions d'USD en services gérés, plus 19 % par rapport à l'année précédente, grâce aux services d'infrastructure ainsi qu'aux services bancaires, financiers et d'assurance (BFSI). En revanche, les services gérés du marché britannique, le plus important de la région, ont chuté de 28 %, à 843 millions d'USD, car la demande en BFSI et en services de développement et de maintenance d'applications s'est ralentie. de même, la France a connu une baisse avec une VCA pour les services gérés diminuant de 16 %, à 430 millions d'USD, car la demande s'est ralentie pour les BFSI et les services de centres de données.

Pour l'ensemble de l'année, le marché DACH a généré 3,5 milliards d'USD de VCA pour les services gérés, soit plus 14 %, tandis que le marché britannique n'a connu qu'une hausse de 1 %, à 3,7 milliards d'USD de VCA. La France a connu elle aussi une augmentation de 1 %, à 2,2 milliards d'USD.

Perspectives mondiales pour 2023

ISG entrevoit plusieurs développements positifs potentiels pour le marché en 2023, notamment la fin de la hausse des taux d'intérêt, une baisse de l'inflation, la réouverture de la Chine, un début de normalisation des chaînes logistiques, et une baisse du dollar américain.

Selon Hall, les prestataires de XaaS doivent encore faire face à un « excès de technologie » et compenser le ralentissement de la demande par une réduction de la taille de leurs effectifs après une période de recrutement important ces dernières années. À partir de ce constat, ISG prévoit une croissance annuelle de la VCA de 17 % pour le segment XaaS en 2023, moins que les années précédentes.

Quant aux services gérés, la transition vers une optimisation des coûts « devrait dynamiser le marché », d'après Hall. ISG prévoit une croissance de la VCA de 5 % pour les services gérés en 2023.

À propos de l'ISG Indextm

L'ISG Indextm est une référence mondialement reconnue en matière d'informations sur le marché mondial des technologies et des services aux entreprises. Depuis 81 trimestres consécutifs, il étudie les dernières données et tendances du secteur à l'attention des analystes financiers, des acheteurs d'entreprise, des fournisseurs de services et de logiciels, des juristes, des universitaires et des médias. Pour plus d'informations sur l'ISG Index, veuillez cliquer ici.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un leader mondial de la recherche et du conseil en technologies. Partenaire de confiance de plus de 800 clients, dont plus de 75 des 100 plus grandes entreprises mondiales, ISG s'est donné pour mission d'aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. ISG est axée spécifiquement sur les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse des données ; le conseil en sourcing ; les services de gestion de la gouvernance et des risques ; les services de réseau de télécommunications ; l'élaboration de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; la veille commerciale, la recherche et l'analyse technologique. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut (États-Unis), ISG emploie plus de 1 300 professionnels experts du numérique travaillant dans une vingtaine de pays ? une équipe internationale réputée pour sa vision innovante, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et de la technologie et ses capacités de classe mondiale en recherche et analyse basées sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, visitez le site www.isg-one.com.

