Takeda nommé Top Employer mondial pour la sixième année consécutive





Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui que, pour la sixième année consécutive, elle était l'une des 15 seules entreprises à obtenir la certification mondiale Top Employer® pour 2023. En plus de la certification mondiale, Takeda est également reconnue comme l'un des Top Employers dans 22 pays, renforçant son engagement à créer un environnement de travail diversifié, équitable et inclusif et une expérience d'employé exceptionnelle.

Le programme Top Employers Institute certifie les organisations sur la base de la participation et des résultats de son enquête sur les meilleures pratiques de RH. Cette enquête couvre six domaines des RH composés de 20 sujets, notamment la stratégie du personnel, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, l'apprentissage, la diversité et l'inclusion, le bien-être et plus encore.

« Nous sommes résolus dans notre engagement à créer une culture qui favorise la collaboration, le bien-être et la résilience, et cette reconnaissance en tant que meilleur employeur mondial par le Top Employers Institute souligne encore plus cet objectif », déclare Lauren Duprey, directrice des ressources humaines chez Takeda. « Le travail que nous faisons transforme des vies, en aidant des patients du monde entier avec peu ou pas d'options de traitement, et nos employés sont le fondement de tout ce que nous accomplissons. Nos employés opèrent avec un véritable objectif et nous sommes fiers de leur offrir un environnement de travail qui favorise leur réussite. »

« Ces temps exceptionnels font ressortir le meilleur des personnes et des organisations, et nous en avons été témoins cette année dans notre programme de certification Top Employers, avec une performance exceptionnelle des Top Employers certifiés 2023. Au sein de cette communauté d'organisations exceptionnelles, Takeda a prouvé son engagement envers ses employés à l'échelle mondiale », déclare David Plink, directeur général du Top Employers Institute. « Cette cohérence dans les pratiques en matière de ressources humaines à travers le monde caractérise un groupe exclusif d'entreprises qui ont obtenu une certification mondiale dans le cadre du programme Top Employers. Nous sommes fiers d'annoncer et de célébrer ces entreprises et leur réussite en 2023. »

Takeda a excellé à l'échelle mondiale dans les domaines suivants : Éthique et intégrité, Objectif et valeurs, Stratégie commerciale, Marketing, et Organisation et changement. Chacun des 22 pays et régions de Takeda qui ont participé à l'enquête Top Employer a reçu la certification, y compris le Canada pour la première fois. La liste complète des pays où Takeda a été nommé Top Employer se trouve ci-dessous :

Asie-Pacifique : Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon

Australie, Chine, Corée du Sud, Inde, Japon Europe : Allemagne, Autriche, Espagne, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse.

Allemagne, Autriche, Espagne, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse. Amérique latine : Argentine, Brésil, Colombie, Mexique

Argentine, Brésil, Colombie, Mexique Moyen-Orient : Israël

Israël Amérique du Nord : Canada et États-Unis

Pour en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification Top Employers, rendez-vous sur : https://www.top-employers.com.

À propos de Takeda

Takeda est un leader biopharmaceutique mondial, fondé sur des valeurs et axé sur la R&D, dont le siège est au Japon, engagé à découvrir et à fournir des traitements qui transforment la vie, guidé par notre engagement envers les patients, notre personnel et la planète. Takeda concentre ses efforts de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : oncologie, génétique rare et hématologie, neurosciences et gastro-entérologie (GI), avec une expertise dans les maladies immunitaires et inflammatoires. Nous réalisons également des investissements ciblés en R&D dans les thérapies et les vaccins dérivés du plasma. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des gens en repoussant la frontière des nouvelles options de traitement et en tirant parti de notre moteur de R&D collaboratif amélioré et de nos capacités à créer un pipeline robuste et diversifié sur le plan des modalités. Nos employés s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le domaine de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

Communiqué envoyé le 17 janvier 2023 à 03:45 et diffusé par :