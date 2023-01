Renforcer les chaînes d'approvisionnement de véhicules électriques à l'échelle mondiale au moyen des ressources canadiennes





SASKATOON, SK, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Qu'il s'agisse de l'exploitation minière, de la production ou de la recharge, les entreprises et les travailleurs du Canada attirent des investissements sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. Lorsque les véhicules électriques sont construits au moyen de minéraux canadiens, assemblés par des travailleurs du secteur canadien de l'automobile et alimentés à des bornes de recharge fabriquées au Canada, nous protégeons et créons des emplois, nous faisons croître notre économie et nous maintenons la qualité de l'air d'aujourd'hui et de demain.

À Saskatoon, le premier ministre Justin Trudeau a rencontré aujourd'hui les travailleurs de l'usine de Vital Metals, le premier producteur de terres rares au Canada. Les éléments des terres rares sont des minéraux critiques employés dans les technologies propres telles que les véhicules électriques et les éoliennes. Le gouvernement du Canada a récemment annoncé une somme de 5 millions de dollars pour contribuer à l'établissement du traitement et de la production dans cette usine. Ces fonds font partie d'une série d'investissements réalisés par le gouvernement fédéral à l'appui des emplois et de la croissance du secteur canadien des minéraux critiques.

Les minéraux critiques sont au coeur de l'économie propre, et la demande à leur égard est en plein essor dans le monde. La première Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, parue en décembre 2022, montre la voie à suivre pour faire du Canada un fournisseur de choix dans le monde pour ce qui est des minéraux critiques.

Les travailleurs et les entreprises du Canada sont déjà à l'avant-scène des technologies propres et de leurs composantes. Plus la demande continuera de croître, plus la position du Canada en tant que fournisseur fiable permettra de créer d'autres emplois au pays, de faire croître notre économie et de réduire la pollution pour aider à lutter contre les changements climatiques.

Citation

«?Le monde veut des technologies propres, et le Canada a les ressources, les compétences et les travailleurs qualifiés pour répondre à la demande. C'est en exploitant et en traitant au Canada nos minéraux critiques - première étape de la chaîne d'approvisionnement de technologies propres - que nous pourrons créer de bons emplois pour la classe moyenne tout en offrant de l'air pur aux prochaines générations.?»

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les minéraux critiques sont essentiels à de nombreuses industries mondiales, comme les technologies propres, les soins de santé, l'aérospatiale et l'informatique. Ils entrent dans la composition des panneaux solaires, des téléphones et des ordinateurs, et sont indispensables à la fabrication de véhicules électriques. Les aimants permanents et les éléments des terres rares sont d'importantes composantes des moteurs de véhicules électriques et de nombreuses technologies propres.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques est dotée d'une enveloppe pouvant s'élever à 3,8 milliards de dollars en soutien fédéral annoncé dans le Budget 2022. Les fonds proposés visent toute la chaîne d'approvisionnement de minéraux critiques, de la géoscience et de l'exploration au traitement des minéraux, à la fabrication et au recyclage, en passant par la recherche, le développement et le déploiement de technologies.

La Saskatchewan est un chef de file canadien de la production de minéraux critiques durables puisque la province détient de grandes quantités d'uranium. Plus grande productrice mondiale de potasse, la province a la mine de potasse la plus durable au monde.

est un chef de file canadien de la production de minéraux critiques durables puisque la province détient de grandes quantités d'uranium. Plus grande productrice mondiale de potasse, la province a la mine de potasse la plus durable au monde. Parmi les investissements récents du gouvernement fédéral dans l'exploitation des minéraux critiques, notons une contribution pouvant s'élever à 222 millions de dollars dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation pour aider Rio Tinto Fer et Titane à accroître sa production de minéraux critiques ainsi qu'une contribution de 27 millions de dollars à E3 Lithium Ltd. dans le cadre de l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation.

Le Canada produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines.

produit actuellement 60 minéraux et métaux dans 200 mines. Vital Metals est le premier producteur de terres rares au Canada. L'entreprise concasse et trie le minéral à la mine de Nechalacho dans les Territoires du Nord-Ouest, avant de l'acheminer à l'usine d'extraction de terres rares de Saskatoon .

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 16 janvier 2023 à 13:24 et diffusé par :