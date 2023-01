SOLLUM TECHNOLOGIES LÈVE 30 MILLIONS DE DOLLARS EN VUE DE SOUTENIR LA CROISSANCE DE SES OPÉRATIONS





Sollum Technologies (« Sollum ») a conclu une ronde de financement de 30 millions de dollars, dont 25 millions de dollars provenant d'Idéaliste Capital, un gestionnaire de placements privés qui soutient les entrepreneurs au coeur de la transition énergétique et de la décarbonation, ainsi que 5 millions de dollars de Fondaction, un partenaire des PME québécoises innovatrices, et plus particulièrement celles à plus-value sociale, environnementale et économique.

Sollum® offre aux producteurs en serre une technologie qui a su s'imposer comme la référence en matière d'éclairage intelligent DEL entièrement dynamique. Seule technologie 100 % programmable, elle permet de reproduire avec une précision inégalée le cycle naturel de la lumière du Soleil pour cultiver un produit, peu importe son climat d'origine et l'emplacement de la serre. À cet effet, la technologie a été la source de percées significatives comme la culture à grande échelle de poivrons en hiver et la culture de fraises, et continue de faire l'objet de recherches pour élargir l'offre de produits frais et locaux à l'année en collaboration avec des producteurs bien établis.

En 2022, l'entreprise a lancé une gamme de luminaires qui répond aux divers besoins et modèles d'affaires des producteurs en serre, qu'ils soient producteurs à grande échelle à la recherche d'une solution qui allie coûts, productivité et durabilité, ou qu'ils cultivent des produits de spécialité qui requièrent une flexibilité ultime du spectre lumineux. Quel que soit leur choix, les producteurs bénéficient d'une plateforme infonuagique, Le Soleil à votre ServiceMC, dotée d'intelligence artificielle et du soutien indéfectible d'une équipe d'ingénieurs, de techniciens et d'agronomes chevronnés.

Louis Brun, président-directeur général de Sollum, a déclaré : « En peu de temps, Sollum a démontré que la précision inégalée de la lumière générée par sa solution d'éclairage intelligent DEL permet d'optimiser la productivité et la qualité des cultures tout en maximisant l'efficacité énergétique. Notre approche technologique nous permet d'être compétitifs et de déployer notre solution dans des installations serricoles à grande échelle. Cet apport de capital nous permettra d'accélérer notre pénétration d'un marché en pleine croissance en soutenant, d'une part, une plus grande compétitivité de notre solution et, d'autre part, une plus grande flexibilité grâce à l'ajout d'une multitude de recettes spectrales. »

Pour Pierre Larochelle, co-associé-directeur chez Idéaliste Capital : « Nous faisons confiance à l'équipe et la technologie hautement performante de Sollum qui permet d'optimiser l'efficacité énergétique des producteurs serricoles tout en ayant un impact positif sur les cultures. Nous sommes enthousiastes d'appuyer l'équipe de Sollum pour la prochaine étape de sa croissance au Canada et à l'international. »

« Nous sommes heureux de procéder à un deuxième investissement dans Sollum », a pour sa part déclaré Claire Bisson, chef adjointe à l'Investissement de Fondaction. «?L'intervention de Fondaction l'an dernier avait pour objectif d'accélérer la commercialisation d'un luminaire intelligent qui contribue à la lutte contre les changements climatiques et au développement d'une filière agroalimentaire sécuritaire et durable. La réponse des producteurs étant très positive, nous sommes persuadés que cette solution qui réduit la consommation énergétique et permet de produire des denrées fraiches et locales toute l'année gagnera encore en impact, pour le plus grand bénéfice des maraîchers et de la planète.?»

À propos de Sollum Technologies

Sollum Technologies propose la seule solution d'éclairage DEL 100 % dynamique qui module le spectre complet de la lumière naturelle du Soleil afin d'éclairer des environnements fermés tels que des serres, des centres de recherche et des laboratoires. La solution clé en main primée de Sollum® se compose de luminaires alimentés par l'internet des objets et l'IA, qui sont contrôlés par la plateforme infonuagique le Soleil à votre ServiceMC exclusive à Sollum. La solution unique de Sollum est une technologie propre entièrement évolutive qui s'adapte aux besoins d'affaires ainsi que la gestion de l'éclairage multizone, chaque zone bénéficiant de la gradation automatique d'un nombre illimité de recettes de lumière. C'est pourquoi notre solution offre une valeur inégalée sur le plan des économies d'énergie et, en plus pour les serriculteurs, une productivité accrue et une qualité supérieure des produits.

Fondée en 2015, l'entreprise est basée à Montréal (Québec, Canada), où sont concentrées ses activités de conception, de développement et de fabrication. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sollum.tech.

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est une société d'investissement basée à Montréal qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs en Amérique du Nord, en se concentrant principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes ? (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, et (iii) la décarbonation des processus industriels et l'économie circulaire. La société a un double mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non financiers dans toutes ses décisions d'investissement. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez idealist.capital/fr/.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,25 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

©2023 Sollum Technologies. Tous droits réservés. Le Soleil à votre Service, Connectés à la nature, SF-ONE, SF-PRO, SF-MAX et le logo Sollum sont des marques déposées ou de commerce de Sollum Technologies.

