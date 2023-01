La Banque CIBC émettra des débentures subordonnées (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV)





/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES. NE PAS DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 13 janv. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui un appel public à l'épargne national visant 1,0 milliard $ de débentures portant intérêt à 5,33 % et arrivant à échéance le 20 janvier 2033 (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité, FPUNV) (titres secondaires). Les débentures seront émises au Canada et vendues par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Marchés des capitaux CIBC.

Les débentures porteront des intérêts fixes de 5,33 % par année (versés semestriellement) jusqu'au 20 janvier 2028. Par la suite et ce, jusqu'au 20 janvier 2033, le taux CORRA composé quotidiennement plus 2,37 % par année (versés trimestriellement) s'appliqueront. La date de clôture prévue est le 20 janvier 2023.

La Banque CIBC peut, à son choix et après approbation du Bureau du surintendant des institutions financières Canada, racheter les débentures le 20 janvier 2028 ou après cette date, au pair, avec les intérêts courus et impayés, en totalité en tout temps, ou en partie de temps à autre, après avis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours aux porteurs de débentures inscrits.

Le produit net de la présente transaction sera affecté à des fins générales de la Banque CIBC.

Les débentures seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Banque CIBC daté du 23 septembre 2022, qui sera déposé le 16 janvier 2023 ou aux alentours de cette date auprès des commissions des valeurs mobilières et d'autres organismes de réglementation semblables dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada.

Les débentures offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, et elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d'enregistrement. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de quelque titre que ce soit aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 13 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Communiqué envoyé le 13 janvier 2023 à 16:49 et diffusé par :