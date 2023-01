Billennium intègre la solution IDnow dans son application Inperly





Cette coopération permet de vérifier l'identité des utilisateurs et de signer des documents directement dans Microsoft Teams

VARSOVIE, Pologne, 12 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Billennium, un fournisseur mondial de solutions informatiques pour les entreprises, a annoncé son partenariat avec IDnow, un fournisseur de plateforme de vérification d'identité leader en Europe. Grâce à cette coopération, l'application Inperly de Billennium permet aux utilisateurs de Microsoft Teams de vérifier les identités et de signer électroniquement des documents, en utilisant des pièces d'identité de plus de 200 pays.

Inperly, une application développée par Billennium, prend en charge les processus de service client, de conseil et de vente à distance sur Microsoft Teams. Billennium a récemment intégré à son application les services automatisés de vérification d'identité et de signature électronique d'IDnow. La nouvelle fonctionnalité permet l'émission d'une signature électronique qualifiée (QES) unique, équivalente à une signature manuscrite au sein de l'Union européenne. Cette fonctionnalité peut être utilisée dans la plupart des pays de l'UE.

« En intégrant les solutions IDnow à Inperly, les entreprises et les institutions peuvent vérifier de manière pratique, rapide et sécurisée l'identité d'un utilisateur et signer des documents avec des signatures qualifiées dans Microsoft Teams. Notre solution aide les entreprises dans la numérisation du workflow de documentation et prévient les tentatives de fraude. Elle peut être utilisée dans les institutions gouvernementales, les banques, les compagnies d'assurance, les universités, les cabinets de RH et d'autres organisations offrant leurs services à distance », commente Tomasz Go?li?ski, responsable produit chez Billennium.

« Nous voulons contribuer à instaurer la confiance dans le monde numérique et permettre à nos partenaires de créer des relations sécurisées et fiables. Notre solution tout-en-un avec une signature électronique qualifiée est couplée à la vérification d'identité à distance. Elle est conforme au règlement européen contre le blanchiment, ce qui garantit des conversations sécurisées avec Inperly sur Microsoft Teams pour toutes les parties. Vérifier ou prouver son identité est rapide et facile, grâce à des vérifications automatisées basées sur l'IA. Cette coopération permet ainsi de prévenir l'usurpation d'identité par les contrôles biométriques et la signature électronique », déclare Bertrand Bouteloup, vice-président des ventes chez IDnow.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'application ici : Inperly.com .

À propos d'IDnow

IDnow est une plateforme de vérification d'identité leader en Europe dont la vision est de sécuriser le monde connecté. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de systèmes automatisés aux systèmes nécessitant une assistance humaine, d'environnement purement en ligne au point de vente. Chaque solution est optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

En 2021, IDnow a conquis le leader du marché français des technologies d'identité, ARIADNEXT, et l'entreprise allemande Trust Management AG, permettant ainsi à IDnow d'offrir à ses clients l'une des plus vastes solutions d'identification par le biais d'une plateforme unique et intégrée.

La société dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Elle est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 900 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs mondiaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

À propos de Billennium

Billennium est un fournisseur mondial de services et de solutions informatiques. La société a été fondée en 2003. Nous sommes dans le secteur de l'informatique depuis lors. Nous nous développons en même temps que la technologie, en fournissant à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie. Avec 11 bureaux répartis sur 3 continents, nos plus de 1 800 experts en informatique travaillent sur tous les fuseaux horaires (24/7/365) pour fournir des solutions et des services de la plus haute qualité aux entreprises du monde entier. Ils aident nos clients à avoir un avantage concurrentiel fort grâce à la technologie.

En 2021, nous avons créé Inperly, la première application au monde pour Microsoft Teams, permettant de vérifier l'identité des utilisateurs et de signer des documents électroniquement en utilisant les formulaires les plus fiables et les plus pratiques disponibles sur le marché.

