Le premier ministre fait progresser la croissance économique et les liens commerciaux au Sommet des leaders nord-américains

MEXICO CITY, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui une visite fructueuse à Mexico, où il a participé au dixième Sommet des leaders nord-américains (SLNA) avec le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden. Le sommet a permis aux dirigeants de poursuivre leur partenariat pour faire croître nos économies au profit de tous et créer de bons emplois pour la classe moyenne de l'ensemble du continent. Le premier ministre Trudeau était accompagné de Sophie Grégoire Trudeau, de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, et du ministre de la Sécurité publique, Marco E. L. Mendicino.

Durant le sommet, les dirigeants ont signé la Déclaration de l'Amérique du Nord. Cette déclaration commune des dirigeants énonce la volonté de bâtir notre économie au profit des gens et de resserrer la coopération trilatérale dans chacun des six piliers du SLNA : diversité, équité et inclusion; changements climatiques et environnement; compétitivité; santé; migration et développement; et sécurité régionale.

Les dirigeants ont abordé des dossiers liés à la stabilité mondiale et régionale, comme l'Iran, la Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont aussi discuté des points chauds de l'hémisphère, comme Haïti, le Venezuela, le Nicaragua et Cuba. Le premier ministre a souligné l'importance de la coopération internationale pour appuyer une solution solide et dirigée par Haïti face aux crises politiques, sécuritaires et humanitaires. Le premier ministre a soulevé la possibilité d'élargir le soutien apporté à Haïti avec les États-Unis et le Mexique, notamment par l'augmentation de l'aide humanitaire, l'imposition de sanctions, le renforcement de la Police nationale haïtienne et l'affaiblissement et la mise hors d'état de nuire des gangs criminels d'Haïti et de ceux qui les soutiennent. Aujourd'hui, le Canada a livré à la Police nationale d'Haïti deux véhicules renforcés contre les mines et les embuscades qui avaient été acquis par Haïti pour aider les forces policières à rétablir la paix et la sécurité.

Avant le SLNA, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont condamné les atteintes à la démocratie et à la passation pacifique des pouvoirs survenues le 8 janvier au Brésil et ont fait part de leur soutien au Brésil, qui tente de protéger ses institutions démocratiques.

Le premier ministre Trudeau a rencontré le président López Obrador et les deux dirigeants ont réitéré leur volonté mutuelle de renforcer nos liens économiques déjà étroits et notre amitié de longue date. Face à des défis mondiaux de plus en plus complexes, le premier ministre Trudeau et le président López Obrador ont réaffirmé l'importance d'une relation bilatérale solide entre le Canada et le Mexique en adoptant un nouveau plan d'action Canada-Mexique. Ce plan d'action vise à stimuler les initiatives bilatérales dans divers domaines, notamment en resserrant et en élargissant davantage les liens commerciaux et d'investissement, en faisant progresser l'égalité des sexes et en échangeant sur les expériences de réconciliation avec les Autochtones. Le premier ministre a souligné l'importance d'un partenariat soutenu entre le Canada et le Mexique. Ainsi, ils pourront profiter des occasions de coopération économique et de renforcement des chaînes d'approvisionnement qui découlent de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), et bâtir une économie propre.

Le premier ministre a également tenu une rencontre avec le président Biden. Les dirigeants ont souligné les progrès considérables réalisés dans le cadre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada. Ils ont discuté de l'importance cruciale du commerce, de la compétitivité et des chaînes d'approvisionnement de l'Amérique du Nord, particulièrement en ce qui touche les minéraux critiques et les semiconducteurs. Au cours de la réunion, ils ont également noté les progrès bilatéraux réalisés pour résorber les retards liés au programme NEXUS. En augmentant le nombre d'entrevues, en rouvrant les centres d'inscription au Canada et en offrant des entrevues dans les centres de précontrôle des aéroports canadiens, nous donnons suite aux progrès records que nous avons réalisés depuis octobre 2022 et poursuivons notre étroite collaboration pour faciliter les déplacements à travers notre frontière et générer des milliards de dollars en activité économique.

Le premier ministre Trudeau a également réitéré la volonté continue du Canada de fournir de l'aide humanitaire, militaire, financière et autre au gouvernement et à la population de l'Ukraine. Il a annoncé l'achat par le Canada d'un système national de missiles surface-air perfectionné et de munitions connexes aux États-Unis en vue de le donner à l'Ukraine. Ce système de défense aérienne aide à se protéger contre les attaques de drones, de missiles et d'avions avec un taux d'efficacité élevé. Ce don, d'une valeur d'environ 406 millions de dollars, est accordé grâce à l'aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine annoncée le 14 novembre 2022.

Le premier ministre a également souligné l'engagement du Canada à protéger l'espace aérien de l'Amérique du Nord et à relever les défis de défense et de sécurité à l'étranger en investissant dans une flotte moderne de chasseurs à réaction. Cette flotte représente pour les Forces armées canadiennes une capacité essentielle et nécessaire pour faire respecter la souveraineté du Canada, assurer la sécurité du continent, et contribuer à la paix et à la stabilité internationales.

Durant leur séjour au Mexique, le premier ministre Trudeau et le président Biden ont annoncé que le président Biden effectuera une visite au Canada en mars 2023.

Au SLNA, le premier ministre a encore démontré l'attachement soutenu du Canada à l'égard d'un partenariat nord-américain durable en annonçant que le Canada sera l'hôte du prochain sommet.

« Le partenariat que le Canada entretient avec les États-Unis et le Mexique permet de faire progresser les priorités canadiennes, comme celles de bâtir une économie propre, de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et de bâtir des économies centrées sur le bien-être de tous. Nous montrons au reste du monde que nos démocraties travailleront main dans la main autour des enjeux les plus urgents de notre époque. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Au Mexique, le premier ministre a participé au Sommet des leaders nord-américains, où il a discuté de changements climatiques, de la transition vers une économie propre, du renforcement de la résilience des chaînes d'approvisionnement et des enjeux continentaux, régionaux et mondiaux. Le sommet a été organisé par le Consejo Coordinador Empresarial (CCE - Conseil de coordination des entreprises du Mexique), avec le soutien du Conseil canadien des affaires (CCA) et de la U.S. Chamber of Commerce (USCC - Chambre de commerce des États-Unis).

coordination des entreprises du Mexique), avec le soutien du Conseil canadien des affaires (CCA) et de la U.S. Chamber of Commerce (USCC - commerce des États-Unis). Le premier ministre Trudeau a prononcé un discours principal devant un auditoire de plus de 200 personnes, dont des membres du CCE, de la Chambre de commerce Mexique-Canada (CanCham) et du Conseil mexicain des affaires étrangères (COMEXI), au sujet de la relation entre le Canada et le Mexique et de la compétitivité nord-américaine. Il a fait valoir l'importance du Sommet des leaders nord-américains et de ses résultats et a exposé la vision du Canada pour l'Amérique du Nord. Il a fait le point sur les priorités de la politique étrangère et de la politique économique internationale du Canada et a parlé de nouveau de la nouvelle Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique et de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Il a également discuté de la COP15 tenue à Montréal le mois dernier. De plus, le premier ministre a souligné le rôle important que les chefs d'entreprise et les praticiens de la politique étrangère jouent pour renforcer la compétitivité nord-américaine et resserrer la relation canado-mexicaine. Il a vivement encouragé les entreprises mexicaines à investir au Canada.

Au Mexique, le premier ministre a également tenu des rencontres distinctes avec Armando Garza Sada, président du conseil d'administration d'Alfa, Álvaro Fernandez Garza, président d'Alfa, Daniel Servitje Montul, président et directeur général du Grupo Bimbo, et Jody Kuzensko, présidente et directrice générale de l'entreprise torontoise Torex Gold. Lors de ces rencontres, il a fait valoir que le Canada est un partenaire de commerce et d'investissement innovateur et compétitif à l'échelle mondiale.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, Maninder Sidhu, et la députée et présidente du Groupe d'amitié Canada-Mexique, Julie Dzerociwz, étaient aussi au Sommet.

