Les rénovations écologiques dans une école secondaire autochtone d'Edmonton, un modèle de durabilité pour la communauté

EDMONTON, AB, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton Centre, et Joe Cloutier, directeur de l'Enseignement à l'école secondaire Inner City, ont annoncé un financement fédéral de plus de 2,9 millions de dollars afin d'accroître la conservation de l'énergie grâce à la rénovation de l'école secondaire Inner City. Cet établissement d'enseignement offre aux jeunes Autochtones et aux autres jeunes en milieu urbain à Edmonton une voie vers un avenir meilleur.

Cet investissement améliorera la durabilité du bâtiment et contribuera à créer une stabilité organisationnelle pour l'Inner City Youth Development Association (ICYDA), l'organisation autochtone à but non lucratif qui gère l'école. Le financement permettra d'effectuer des rénovations éconergétiques afin de réduire l'empreinte carbone de l'école et de diminuer les coûts des services publics directement liés au fonctionnement du bâtiment, qui pèsent lourdement sur le budget annuel de l'ICYDA. Les rénovations comprendront l'amélioration des fenêtres, la mise en place de sources d'énergie ainsi que la modernisation du bâtiment afin d'augmenter sa résistance aux changements climatiques et de prolonger son utilisation pour les décennies à venir. Ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie du bâtiment d'environ 63,3 %, et les émissions de gaz à effet de serre de 176 tonnes par an.

Par conséquent, la communauté pourra réinvestir les économies réalisées dans l'école, qui offre à ses élèves des programmes susceptibles de changer leur vie grâce à un enseignement secondaire et à des compétences professionnelles. L'école servira également de vitrine communautaire pour les infrastructures propres et inclusives et les collectivités durables.

En outre, le financement permettra d'améliorer l'accessibilité de l'école, notamment en installant des portes motorisées dans les principaux points d'accès, des rampes à l'entrée des bâtiments, des zones de chargement et de stationnement réservées aux personnes handicapées et une signalisation en anglais et en cri.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

"L'investissement d'aujourd'hui soutiendra les jeunes autochtones et urbains dans leur développement. Ce bâtiment ouvre également la voie à nos objectifs de carboneutralité, en réduisant les émissions de carbone nocives et en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons construire ensemble un avenir plus vert et plus durable."

« Nous sommes fiers de faire partie des mesures prises par le Canada pour lutter contre les changements climatiques et de montrer la voie à la prochaine génération. Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs du Canada fera de notre bâtiment une vitrine communautaire d'inclusivité et d'efficacité énergétique », a dit Joe Cloutier, directeur de l'Enseignement à l'école secondaire Inner City. « Grâce à ces rénovations, nos programmes continueront d'aider des milliers de jeunes autochtones et autres jeunes marginalisés d'Edmonton à devenir des citoyens productifs, pour les trente prochaines années. »

Le gouvernement du Canada investit 2 990 690 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit 2 990 690 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

En décembre 2022, on a lancé le deuxième appel de demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou des projets de construction de nouveaux bâtiments communautaires dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars seront acceptées jusqu'au 28 février 2023.

On continuera d'accepter les demandes visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023.

2 999 999 $ jusqu'au 28 février 2023. Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande dans le cadre du processus d'acceptation continu et/ou des processus de sélection concurrentiels sur le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

