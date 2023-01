La FCCQ et le Réseau des SADC et CAE obtiennent 40 M$ pour aider les petites entreprises touristiques à saisir les opportunités de la relance





ORFORD, QC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lors de son passage à la station de ski du Mont-Orford pour le lancement du Projet d'aide aux petites entreprises touristiques l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), a annoncé des investissements totalisant 40 millions de dollars consentis à la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et au Réseau des SADC et CAE.

Ce projet d'aide à la relance vise à accorder des contributions non remboursables aux petites entreprises touristiques. L'aide financière de DEC leur permettra de réaliser des projets d'investissement pour adapter ou développer leurs produits et leurs services en fonction des besoins de la clientèle.

Miser sur les forces de deux partenaires du développement économique régional

Grâce aux deux contributions non remboursables de 20 millions de dollars versées respectivement à la FCCQ et au SADC et CAE en vertu du Fonds d'aide au tourisme de DEC, ce projet d'aide sera déployé sur l'ensemble du territoire québécois grâce à l'union des forces de ces deux partenaires du développement économique régional. Une collaboration qui est déjà bien amorcée, notamment avec la livraison du Programme canadien d'adoption du numérique. Les deux partenaires auront à administrer les 40 M$ du projet pour investir dans les petites entreprises touristiques comme suit : les SADC et CAE bénéficieront de 20 M$ en milieu rural et 20 M$ seront alloués aux chambres de commerce pour les milieux urbains.

Ce projet est complémentaire aux interventions des autres partenaires pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

« Les entreprises et les organisations du secteur touristique sont des acteurs clés pour la vitalité économique de nos régions et des travailleurs d'ici. Grâce à l'aide de 40 millions de dollars annoncée aujourd'hui, la FCCQ et le Réseau des SADC et CAE permettront aux petites entreprises de l'industrie de mieux s'outiller et de bonifier leur offre pour les prochaines saisons touristiques. Notre appui constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et ceux du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que le Québec et le Canada ont à offrir?», précise l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

« Les 123 chambres de commerce affiliées et la FCCQ sont au service de la réussite des entreprises du Québec et elles couvrent l'ensemble du territoire. Elles disposent d'un savoir-faire unique pour rassembler les acteurs de développement économique et les mobiliser pour soutenir des projets de relance dans tous les secteurs d'activité. C'est une force en action que d'avoir ce réseau pour concrétiser les projets de relance comme celui que nous réalisons auprès des petites entreprises touristiques. Grâce à ce projet, nous souhaitons aider, avec notre partenaire, le Réseau des SADC et CAE, plus de 1 000 entreprises », explique Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Les SADC et CAE bénéficient d'une solide expérience terrain en matière de financement et d'accompagnement des entreprises. « Depuis plus de 40 ans, nous agissons localement, dans les régions du Québec. Seulement au cours des 12 dernières années, nous avons investi près de 800 M$ dans les entreprises du Québec par l'entremise de notre réseau. Nous remercions la ministre Ste-Onge et Développement économique Canada pour les régions du Québec pour l'appui qui nous permettra de réaliser ce nouveau projet que nous sommes très enthousiastes de déployer en collaboration avec la FCCQ », ajoute le président du Réseau des SADC et CAE, M. Vallier Daigle.

Une aide rapide et ponctuelle qui vient à point

Ce projet arrive à point nommé et tient compte des impératifs du milieu, puisque les aides pourront être octroyées avant la période de forte affluence de la haute saison touristique. Les sommes seront attribuées en cohésion avec les acteurs de l'écosystème de l'industrie touristique afin de favoriser les retombées économiques régionales. Les besoins exprimés sur le terrain sont grands et des projets porteurs ont déjà été ciblés, puisque la date limite pour soumettre les projets arrive très rapidement, soit le 31 mars 2023.

« Herbes Orford est heureuse de bénéficier du Projet d'aide aux petites entreprises touristique. L'aide financière nous permettra de réaliser notre projet d'aménagement extérieur qui rendra la visite de nos jardins encore plus enrichissante pour nos visiteurs. Nous pourrons ainsi ajouter, entre autres, des plants supplémentaires, aménager des stations de sensibilisation, produire un carnet d'information et créer une nouvelle activité ludique et éducative pour les familles pour la prochaine saison estivale », explique Mme Mélissa Mercier, propriétaire d'Herbes Orford.

PANEL - État des lieux d'un écosystème engagé

À la suite de la conférence de presse, plusieurs acteurs de l'écosystème touristique ont participé à un panel sur l'écosystème touristique. Ces experts sont venus brosser un portrait réaliste de cette industrie résiliente et résolument tournée vers la relance malgré les vastes défis auxquels elle fait face. Ces personnalités ont pris la parole et seront des ambassadeurs du Projet d'aide aux petites entreprises touristiques dans leurs milieux :

M. Jacques Demers, maire de Ste-Catherine de Hatley, préfet de la MRC de Memphrémagog et président de la Fédération québécoise des municipalités et membre du conseil d'administration de la Fédération canadienne des municipalités. Dans la région de Memphrémagog, il est notamment le président de la Corporation Ski & Golf Mont-Orford

M. Dave Laveau, directeur général, Tourisme autochtones Québec

Mme Annie Langevin, directrice générale, Tourisme Cantons-de-l'Est

Mme Mélissa Mercier, propriétaire, Herbes Orford

M. Nicolas Roy, cofondateur et directeur artistique, Mont VR

Mme Geneviève Vallières, directrice de Mine Capelton

M. David Martel, directeur du marketing, Voyages Mercedes

Mme Louise Bourgault, vice-présidente exécutive et directrice générale, Chambre de commerce de Sherbrooke

M. Réal Desautels, directeur général du CAE Memphrémagog

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Grâce à son vaste réseau de près de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

À propos du Réseau des SADC et CAE

Les SADC et CAE sont des organismes à but non lucratif qui travaillent depuis plus de 40 ans au développement économique des régions du Québec. Le Réseau regroupe 57 SADC (Sociétés d'aide au développement des collectivités) et 10 CAE (Centres d'aide aux entreprises). Ils comptent plus de 400 professionnels et 600 bénévoles qui soutiennent des projets et des entreprises innovantes pour des collectivités prospères. Chaque année, ils aident et financent plus de 10 000 entreprises et plus de 1 500 projets locaux.

