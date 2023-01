L'Institut canadien des actuaires se joint à l'initiative des Nations Unies sur la viabilité financière





OTTAWA, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut canadien des actuaires (ICA) a obtenu le statut officiel de Soutien à l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement.



L'initiative relie l'organisation des Nations Unies aux institutions financières du monde entier pour aider à concevoir un programme financier viable. Grâce à cette collaboration, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a établi des cadres de viabilité qui examinent les défis environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'échelle mondiale à travers l'optique financière.

« Comprendre la relation étroite entre les changements climatiques et les risques pour la viabilité et l'économie mondiale est essentiel pour atténuer ces risques et développer un plan d'action indispensable », a déclaré Hélène Pouliot, FICA et présidente de l'ICA. « En tant que chef de file de la quantification et de la gestion des risques et en sa qualité d'organisation professionnelle nationale en actuariat de notre pays, l'ICA est ravi de partager son expertise à l'avantage du système financier mondial.

Alors que l'adhésion à l'Initiative financière du PNUE est réservée aux institutions financières, le statut de Soutien est disponible pour d'autres organisations qui jouent un rôle clé dans le cadre d'efforts visant à offrir des perspectives financières viables et qui souhaitent travailler avec le PNUE dans la poursuite de ce programme. Actuellement, 15 organisations détiennent le statut de Soutien en Amérique du Nord.

En se joignant à cette initiative, l'ICA cherche à partager son expertise aux niveaux national et international en aidant les institutions financières à atteindre les objectifs de viabilité et à mettre en oeuvre des cadres de viabilité, ainsi qu'en entreprenant des recherches thématiques, fournissant des conseils et soutenant les communautés de pratique.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, Services linguistiques et affaires publiques

Institut canadien des actuaires

[email protected]

613-236-8196, poste 106

L' Institut canadien des actuaires (ICA) est l'organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour améliorer la vie des gens au Canada et à l'échelle du monde. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyse de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité afin d'aider les personnes et les organisations canadiennes à faire face à leur avenir en toute confiance.

