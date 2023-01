QUI SONT LES MEILLEURS EMPLOYEURS POUR 2023 ? GLASSDOOR ANNONCE LES LAURÉATS DE SON PRIX CHOIX DES EMPLOYÉS





Google se hisse en première place du classement, suivi de Murex et Leboncoin qui entrent dans le top 3

La technologie, le numérique, et l'industrie continuent d'être les secteurs les plus plébiscités, suivis par de grandes marques françaises comme Chanel, Hermès et Decathlon

PARIS, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Glassdoor , leader mondial de la recherche d'informations sur les emplois et les entreprises, dévoile les lauréats de la 8ème édition de son prix du Choix des Employés qui récompensent les meilleurs employeurs 2023 en France. Contrairement aux autres prix décernés aux entreprises, les lauréats du prix Choix des Employés sont déterminés sur le seul avis des salariés. Ces derniers fournissent volontairement et anonymement via la plateforme Glassdoor un commentaire sur leur employeur, avec la description de leur poste, de l'environnement de travail et de l'entreprise, au cours de l'année passée.

En 2023, le Prix inclut six catégories distinctes, récompensant les meilleurs employeurs en France , aux États-Unis , au Canada , au Royaume-Uni et en Allemagne . En France, Glassdoor révèle les 25 entreprises où il fait bon travailler (parmi les employeurs de plus de 1 000 employés). Les gagnants sont classés selon leur note générale au cours de l'année passée. (Note sur une échelle de cinq points : 1= très insatisfait, 3 = OK, 5 = très satisfait ; les calculs réels dépassent la millième décimale.)

"Cette année, les demandeurs d'emploi et les salariés ont dû faire face à un marché du travail extrêmement turbulent, et qui s'annonce de plus en plus incertain. Les données de Glassdoor montrent cependant qu'il existe des entreprises pour lesquelles il reste primordial d'offrir une expérience positive et épanouissante à leurs employés", a déclaré Christian Sutherland-Wong, directeur général de Glassdoor. "Il est encourageant de voir que les entreprises redoublent d'efforts pour favoriser le bien-être et la santé mentale de leurs employés, promouvoir la diversité et l'inclusion, proposer des avantages concurrentiels, et créer un environnement de travail flexible à l'aube de 2023. Je tiens à sincèrement féliciter tous les lauréats de Best Place to Work 2023."



Les 10 Meilleurs Employeurs 2023 en France sont :

Pour découvrir le top 25 : suivre ce lien

Les grands enseignements de 2023

Les sociétés de la technologie, des services web et du numérique continuent d'exceller en matière de bien-être employé , puisque six d'entre elles ( Google , Murex , Leboncoin , SAP , Criteo , et Salesforce ) s'imposent dans le top 10. Au total , 11 entreprises issues de ces mêmes secteurs figurent dans le top 25, parmi lesquelles Contentsquare (n°12, 4,6), Avanade (n°13, 4,6), ADP (n°21, 4,6), et les géants Microsoft (n°17, 4,6) et Apple (n°23, 4,6).





, puisque six d'entre elles ( , , , , , et ) s'imposent dans le top 10. Au total , 11 entreprises issues de ces mêmes secteurs figurent dans le top 25, parmi lesquelles (n°12, 4,6), (n°13, 4,6), (n°21, 4,6), et les géants (n°17, 4,6) et (n°23, 4,6). Sur fond de licenciements massifs chez les géants de la tech, Google (n°1, 4,7) tire son épingle du jeu en matière de bien-être salarié , en se hissant en tête du classement après un bond de 22 places, pour devenir la société la plus plébiscitée par ses employés. Avec 1300 salariés dans l'Hexagone, Google est souvent louée pour les initiatives qu'elle propose autour de la qualité de vie au travail, comme récemment la possibilité de télétravailler 20 jours par an à l'étranger.





, en se hissant en tête du classement après un bond de 22 places, pour devenir la société la plus plébiscitée par ses employés. Avec 1300 salariés dans l'Hexagone, Google est souvent louée pour les initiatives qu'elle propose autour de la qualité de vie au travail, comme récemment la possibilité de télétravailler 20 jours par an à l'étranger. Plusieurs anciens lauréats se maintiennent dans le classement. Premier du classement l'année dernière, Murex (n°2, note de 4,7) reste dans le peloton de tête en prenant cette année la seconde place. Retail Renault Group (n°5, 4,7), SAP (n°6, 4,7) Salesforce (n°10, 4,6) se maintiennent dans le top 10, dans lequel ils figuraient déjà l'année dernière, tout comme Schneider Electrics (n°4, 4,7) qui gagne une place.

Également lauréats l'an dernier, plusieurs entreprises se maintiennent dans le top 25 avec une note de 4,6 : Chanel (n°20), Orange (n°19), Decathlon (n°25), Apple (n°23), Hermès (n°24).





Premier du classement l'année dernière, (n°2, note de 4,7) reste dans le peloton de tête en prenant cette année la seconde place. (n°5, 4,7), (n°6, 4,7) (n°10, 4,6) se maintiennent dans le top 10, dans lequel ils figuraient déjà l'année dernière, tout comme (n°4, 4,7) qui gagne une place. Également lauréats l'an dernier, plusieurs entreprises se maintiennent dans le top 25 avec une note de 4,6 : (n°20), (n°19), (n°25), (n°23), (n°24). Globalement, on constate que beaucoup d'entreprises déjà investies dans la rétention de leurs employés semblent avoir maintenu leurs pratiques et leurs standards. Alors que la pandémie a bousculé les habitudes de travail, mais aussi, les besoins et exigences des salariés, certaines entreprises ont su rapidement s'adapter pour attirer et fidéliser les talents.

Cette année, seuls trois employeurs figurent sur les listes des cinq pays (grands États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne) : Microsoft (n° 17, 4,6), SAP (n° 6, 4,7) et Salesforce (n° 10, 4,6).

La méthodologie Glassdoor

Lorsque un employé soumet un avis sur son employeur sur Glassdoor, il est invité à donner son opinion sur les avantages et les inconvénients à travailler dans cette entreprise et à donner des conseils à la direction. Les employés sont également priés de noter dans quelle mesure ils sont généralement satisfaits de leur employeur, leur PDG et leur travail, y compris les perspectives de carrière, la rémunération et les avantages, la culture et les valeurs, la diversité et l'inclusion, le management et l'équilibre travail/vie privée. En outre, les salariés peuvent indiquer s'ils recommanderaient leur employeur à un ami et quelle est leur opinion sur les perspectives commerciales dans les six prochains mois.

Parmi les 2,3 millions d'employeurs évalués sur Glassdoor , la note moyenne est de 3,7.

Les lauréats du Prix du Choix des employés pour les Meilleurs Employeurs 2023 en France sont déterminés au moyen d'un algorithme propriétaire de Glassdoor. La note de chaque employeur tient compte de la quantité, de la qualité et de la cohérence des avis approuvés par Glassdoor, partagés par les employés basés en France entre le 19 octobre 2021 et le 17 octobre 2022. Les employeurs éligibles à ce prix doivent avoir reçu au moins 20 avis pendant la période d'admissibilité, pour chacun des neuf facteurs clés de l'environnement de travail (note générale de l'entreprise, opportunités de carrière, diversité et inclusion, rémunération et avantages, culture et valeurs, dirigeants, équilibre travail/vie privée, recommandation à un ami et perspectives commerciales de l'entreprise) pris en considération par l'algorithme du Prix. Pour davantage de simplicité, les notes sont affichées au dixième près, bien que les calculs s'étendent au-delà du millième pour déterminer le classement final. Le rapport complet de méthodologie peut être consulté et téléchargé ici: gldr.co/awardsFAQFR

LES GAGNANTS DE 2023 - Tous les gagnants des 6 catégories de l'année sont disponibles sur les liens suivants :

100 Meilleurs Employeurs ? U.S .

50 Meilleures PME ? U.S.

25 Meilleurs Employeurs ? Canada

50 Meilleurs Employeurs ? Royaume-Uni

25 Meilleurs Employeurs ? France

25 Meilleurs Employeurs ? Allemagne

COMMENTAIRES DES EMPLOYÉS: Glassdoor met à disposition des citations et commentaires de salariés - sur simple demande auprès du service de presse .

À propos de Glassdoor

Glassdoor révolutionne la façon de chercher un emploi et une entreprise pour les salariés du monde entier, en améliorant la transparence liée au lieu de travail. Les professionnels se tournent vers Glassdoor pour consulter les évaluations, les critiques, les salaires et plus encore, chez des millions de sociétés, et vers Fishbowl by Glassdoor pour engager des conversations sincères avec des collaborateurs. Les entreprises utilisent Glassdoor pour publier des offres d'emploi, mais aussi attirer et fidéliser les talents grâce à la marque employeur et l'écoute des avis anonymes de leurs salariés. Glassdoor est une filiale de Recruit Holdings, un leader mondial de la technologie, et fait partie de son unité opérationnelle HR Technology, qui connaît une croissance rapide. Pour plus d'informations, visitez le site www.glassdoor.fr .

"Glassdoor" et son logo sont des marques déposées de Glassdoor, Inc.

Mentions Légales : en vertu des articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, pour toutes informations vous concernant en vous adressant à Fabriq à l'adresse suivante : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449764/Glassdoor_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 11 janvier 2023 à 00:00 et diffusé par :