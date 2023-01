Déclaration de l'Amérique du Nord





MEXICO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, le président Andrés Manuel López Obrador et le président Joseph R. Biden se sont réunis à Mexico à l'occasion du 10e Sommet des leaders nord-américains (SLNA). Les dirigeants sont déterminés à renforcer la sécurité, la prospérité, la durabilité et l'inclusion dans notre région grâce à des engagements reposant sur six piliers : 1) diversité, équité et inclusion; 2) changements climatiques et environnement; 3) compétitivité; 4) migration et développement; 5) santé; 6) sécurité régionale.

L'Amérique du Nord a une histoire et une culture uniques qui mettent en valeur l'innovation, le développement équitable et les échanges commerciaux mutuellement avantageux comme moyens de créer des occasions économiques inclusives pour nos populations. Nous sommes plus que des voisins et des partenaires. Nos populations sont unies par des liens familiaux et amicaux et valorisent par-dessus tout la liberté, la justice, les droits de la personne, l'égalité et la démocratie. Voilà l'ADN de l'Amérique du Nord.

Diversité, équité et inclusion

La diversité, l'équité et l'inclusion constituent le fondement de la force, du dynamisme et de la résilience de nos pays. Nous entendons offrir aux communautés marginalisées la possibilité de participer pleinement, équitablement et concrètement à nos démocraties et à nos économies. Pour atteindre ces objectifs, le premier ministre Trudeau, le président López Obrador et le président Biden ont réitéré leur engagement commun à protéger les droits civils, à promouvoir la justice raciale, à élargir la protection en faveur des personnes LGBTQI+ et à obtenir des résultats plus équitables pour tous.

En partenariat avec les peuples autochtones, nous préconiserons des solutions innovatrices et durables qui respectent le savoir traditionnel, favorisent une croissance dirigée par les Autochtones et stimulent la création d'emplois. Par le biais du Groupe de travail trilatéral pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles autochtones, nous poursuivrons notre coopération visant à bâtir des sociétés où les femmes et les filles autochtones peuvent vivre, apprendre et diriger sans crainte. Au cours des prochaines semaines, des femmes autochtones des trois pays se réuniront pour discuter de leurs priorités et mettre en commun des pratiques exemplaires, notamment en lien avec le développement politique, économique et social. De plus, les trois pays réaffirment leur attachement à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des filles, dans toute leur diversité, en améliorant les mesures d'aide financière et politique qui sont destinées à protéger leurs droits.

Changements climatiques et environnement

Le Canada, le Mexique et les États-Unis reconnaissent l'urgence de prendre des mesures rapides et concertées pour répondre à la crise climatique et à ses conséquences. Par exemple, nous ferons nos contributions déterminées au niveau national respectives pour 2030 dans le cadre de l'Accord de Paris et nous travaillerons de concert et avec d'autres pays pour que le seuil fixé à 1,5 °C pour le réchauffement planétaire demeure à notre portée. Afin de promouvoir l'adhésion aux réductions d'émissions ambitieuses, nous harmoniserons ensemble nos estimations relatives au coût social des émissions de gaz à effet de serre.

Nous continuerons de donner suite aux engagements pris lors du Sommet des leaders nord-américains de 2021 en matière d'atténuation, d'adaptation et de résilience climatiques, tout en renouvelant nos efforts de réduction des émissions de méthane de toutes les sources, en mettant un nouvel accent sur le méthane provenant des déchets. Nous explorerons les normes en vigueur pour faire de l'hydrogène une source régionale d'énergie propre. Nous comptons accélérer sans tarder la transition énergétique en déployant des solutions énergétiques propres, en augmentant la production et l'adoption de véhicules zéro émission en Amérique du Nord et en faisant la transition vers des carburants plus propres. En partenariat avec les peuples autochtones, nous réitérons notre engagement à protéger la biodiversité, à chercher à mettre fin à la déforestation et à contribuer à la conservation de 30 pour cent des terres et des eaux de la planète d'ici 2030.

Compétitivité

Nous cherchons à améliorer la capacité de notre région d'attirer des investissements de grande qualité, de stimuler l'innovation et d'accroître la résilience de nos économies, en soulignant les avantages apportés par l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). Pour stimuler la compétitivité de la région, les trois pays chercheront à forger des chaînes d'approvisionnement régionales plus solides et à promouvoir l'investissement ciblé dans les industries clés de l'avenir, comme celles des semiconducteurs et des batteries de véhicules électriques, ce qui sera essentiel pour faire progresser le développement des véhicules électriques et des infrastructures connexes. Nous organiserons des dialogues entre les secteurs public et privé et ferons la cartographie des chaînes d'approvisionnement pour résoudre des défis communs et saisir les occasions qui se présentent.

Les minéraux critiques sont primordiaux pour accélérer la transition vers l'énergie propre en Amérique du Nord. Chaque pays examinera et cartographiera les réserves existantes et potentielles de ressources minérales critiques dans la région, tout en respectant l'environnement, les communautés locales et des normes éthiques élevées.

Afin de soutenir l'innovation, la création d'emplois et le perfectionnement de la main-d'oeuvre, les trois gouvernements s'engagent à travailler avec le secteur privé, la société civile, les syndicats et les milieux universitaires dans toute l'Amérique du Nord pour favoriser l'entrepreneuriat dans le domaine des hautes technologies, promouvoir les petites et moyennes entreprises et renforcer l'enseignement technique. Nous envisagerons également des approches trilatérales pour promouvoir la création d'emplois durables et inclusifs et former la main-d'oeuvre qui nous permettra de tenir nos engagements en matière de climat.

Migration et développement

Six mois se sont maintenant écoulés depuis la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection, un nouveau cadre audacieux de partage des responsabilités régionales que 21 dirigeants ont approuvé en marge du neuvième Sommet des Amériques. Chacun des trois pays d'Amérique du Nord a pris des engagements ambitieux dans le cadre de la Déclaration de Los Angeles, notamment en ce qui concerne les voies de migration régulière pour, par exemple, travailler ensemble à favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre en Amérique du Nord, et a tenu ces engagements.

Depuis juin, le Canada, le Mexique et les États-Unis ont collectivement accueilli un nombre record de migrants et de réfugiés de l'hémisphère occidental dans le cadre de programmes nouveaux et élargis pour la main-d'oeuvre et l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous affirmons notre volonté commune de faciliter une migration sûre, ordonnée et humaine en vertu de la Déclaration de Los Angeles et d'autres cadres multilatéraux pertinents. Pour ce faire, nous comptons notamment aider les communautés d'accueil et favoriser l'intégration des migrants et des réfugiés; offrir une protection aux réfugiés, aux demandeurs d'asile et aux migrants vulnérables; rehausser les capacités de la région en matière d'octroi de l'asile; élargir et promouvoir les voies de migration régulière et de protection; aborder les causes profondes et les conséquences de la migration irrégulière et du déplacement forcé; et collaborer pour lutter contre la xénophobie et la discrimination à l'égard des migrants et des réfugiés.

Plus que jamais, nous devons déterminer et éliminer les causes profondes de la migration irrégulière et du déplacement forcé. Le Canada, le Mexique et les États-Unis s'engagent à soutenir les pays de l'hémisphère occidental afin de créer les conditions nécessaires à l'amélioration de la qualité de vie, en particulier dans les communautés marginalisées qui sont vulnérables aux migrations et aux déplacements forcés internes et régionaux. À cette fin, nous continuerons à travailler ensemble et avec les intervenants du secteur privé dans nos pays respectifs pour promouvoir le maintien de pratiques commerciales responsables, mettre en oeuvre les obligations découlant de l'ACEUM et des conventions internationales du travail, et coopérer pour éradiquer le recours au travail forcé et au travail des enfants dans nos chaînes d'approvisionnement.

Santé

Afin d'améliorer nos mesures de prévention et de préparation, notre agilité et notre rapidité d'intervention face aux urgences sanitaires en Amérique du Nord, notre coopération trilatérale en matière de santé se concentrera sur le lancement d'un Plan nord-américain contre l'influenza animale et la pandémie d'influenza (PNAIAPI) actualisé. Le Groupe de travail trilatéral sur la sécurité sanitaire compte élaborer et lancer une version nouvelle et révisée du PNAIAPI, qui dotera la région d'une plateforme souple, évolutive et intersectorielle grâce à laquelle nous pourrons prendre des mesures de prévention et nous préparer et réagir plus efficacement à l'élargissement du spectre des menaces pour la sécurité sanitaire, notamment la grippe. Au moment où nous émergeons de la phase aiguë de la pandémie de COVID-19, nous reconnaissons également que le maintien de systèmes de santé solides, y compris d'un personnel de santé compétent, constitue le fondement dont dépendra l'efficacité de notre préparation et de notre réponse aux pandémies. Nous poursuivrons nos efforts visant la mise en place de systèmes de santé plus solides et plus résilients qui répondent aux nombreux besoins des citoyens de nos pays en matière de santé.

Sécurité régionale

Le Canada, le Mexique et les États-Unis se concentreront sur des stratégies visant à renforcer notre sécurité continentale commune contre les menaces intérieures, régionales et mondiales, y compris les cybermenaces. Nous poursuivrons notre coopération en matière de sécurité dans la conviction commune que le respect des droits de la personne et de la primauté du droit contribue à accroître la sécurité de l'Amérique du Nord. Notre coopération en matière de sécurité prévoit également des mesures pour freiner les criminels et les crimes connexes de part et d'autre de nos frontières, notamment le blanchiment d'argent, l'exploitation sexuelle des enfants, les armes à feu et la traite de personnes. Nous adoptons également une approche cohérente concernant la collecte, l'utilisation, le traitement, la conservation et la protection des données des dossiers passagers afin de renforcer notre périmètre de sécurité commun et la sécurité de nos citoyens, notamment en préconisant l'adoption à l'échelle mondiale des normes et des pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de données des dossiers passagers.

En 2023, lorsque les États-Unis prendront la présidence, nous poursuivrons notre Dialogue nord-américain relatif aux drogues et ferons progresser nos efforts de coopération internationale pour faire face à la menace croissante que représentent les drogues synthétiques dans le monde. Nous continuerons d'améliorer les travaux trilatéraux visant à lutter contre l'utilisation de précurseurs chimiques pour produire des substances illégales qui affligent l'Amérique du Nord. Nous continuerons également de perturber le trafic de drogues et d'améliorer les approches de santé publique en matière de prévention, de réduction des méfaits, de traitement et de rétablissement.

Au moment où les aléas et les catastrophes d'origine naturelle et humaine augmentent les risques menaçant les populations vulnérables, nous poursuivrons ensemble notre collaboration visant la mise en commun de formations et de pratiques exemplaires afin d'assurer la sécurité de nos populations et de gérer les situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles ou autres. Conscients du fait que les catastrophes ont des conséquences différentes pour les femmes et les filles, nous visons à intégrer à ces efforts une perspective tenant compte des différences entre les sexes.

Regard vers l'avenir

Les engagements pris au cours de ce sommet sont ancrés dans notre vision commune d'une Amérique du Nord plus équitable, plus juste, plus inclusive, plus résiliente, plus sûre et plus prospère. Ils s'appuient aussi sur notre responsabilité commune d'obtenir des résultats plus équitables qui répondent aux besoins et aux aspirations de nos citoyens. En procédant à la mise en oeuvre de ces engagements au cours de l'année à venir, nous cherchons à modeler une voie démocratique et durable fondée sur la confiance pour promouvoir une prospérité et une sécurité inclusives. Le Canada, le Mexique et les États-Unis sont impatients de poursuivre sur cette lancée lors du 11e Sommet des leaders nord-américains (SLNA XI), dont le Canada sera l'hôte.

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 10 janvier 2023 à 23:34 et diffusé par :