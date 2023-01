Modus Create acquiert l'entreprise roumaine de génie logiciel Clarisoft





Cabinet de conseil en transformation numérique, Modus Create a annoncé aujourd'hui avoir acquis Clarisoft, une société roumaine de génie logiciel possédant une vaste expertise dans le domaine du développement de produits personnalisés destinés aux entreprises.

Il s'agit de la cinquième acquisition de Modus Create au cours de ces 12 derniers mois, qui vient couronner une année de croissance accélérée et une place au classement Inc. 5000 pour la huitième fois consécutive. Depuis le mois de mai, Modus Create a élargi son offre grâce à l'acquisition de l'entreprise de génie logiciel Tweag, de l'entreprise de développement de produits Promptworks, et des sociétés de conseil d'Atlassian Atlas Authority et Twybee. L'acquisition de Clarisoft constitue la troisième acquisition de Modus Create sur le marché européen.

Basée à Bucarest, en Roumanie, Clarisoft est réputée pour concevoir des logiciels de qualité pour des clients commerciaux, gouvernementaux et du marché intermédiaire dans le monde entier, surtout dans des secteurs tels que les soins de santé, l'automobile, la finance et les télécommunications. Parmi ses clients figurent des organisations comme Cisco et Livongo Health.

Le PDG de Clarisoft, Bogdan Bucura, va rejoindre Modus au poste de directeur des ventes, et son directeur du développement, Mircea Enache, occupera quant à lui la fonction de directeur d'exécution. 40 ingénieurs, concepteurs et chargés de projets expérimentés rejoindront également Modus.

« Nous continuons à acquérir des capacités et des talents qui renforcent l'expertise de Modus Create en tant que principal partenaire mondial en matière de développement de produits. Inclure Clarisoft à notre équipe nous permet d'asseoir notre empreinte européenne et de consolider notre offre dans le domaine du développement de logiciels destinés aux entreprises, des plateformes cloud de premier plan et des prestations liées aux architectures microservices », a déclaré Sarah McCasland, responsable de la stratégie chez Modus Create. « Qui plus est, les cultures d'entreprise de Clarisoft et de Modus se complètent parfaitement et Clarisoft intégrera sans problème les valeurs de Modus en vue de créer des produits de grande qualité pour les clients. »

« Selon moi, notre arrivée au sein de Modus Create représente l'opportunité pour Clarisoft de faire partie d'une organisation de plus grande envergure tout en fournissant toujours le type de services que nos clients attendent de nous », a indiqué Bogdan Bucura, PDG de Clarisoft. « Nous leur apporterons notre expertise dans des domaines comme Microsoft Azure et nous élargirons la portée de l'équipe d'ingénieurs logiciels déjà éminemment respectée de Modus. Nous avons également hâte de proposer à nos clients des services plus vastes, tels que ceux que Modus est en mesure d'offrir en matière de modernisation de plateformes et d'opérations numériques. »

À propos de Modus Create

Modus Create est un cabinet de conseil numérique ayant pour vocation d'aider ses clients à acquérir un avantage concurrentiel grâce à l'innovation numérique. Nous accompagnons les entreprises dans leur parcours de transformation moyennant des conseils stratégiques et le développement de produits tout au long de leur cycle de vie. Notre équipe internationale de spécialistes en stratégie, en conception et en technologie a créé de puissantes expériences numériques pour certaines des plus grandes marques mondiales. Rendez-vous sur moduscreate.com pour en savoir plus.

À propos de Clarisoft

Clarisoft Technologies est une société de développement logiciel de premier ordre qui possède des bureaux en Europe et aux États-Unis. Nous proposons des solutions numériques complètes permettant aux entreprises de faire croître leur activité et leurs effectifs grâce à des services d'externalisation en Roumanie. Nous fournissons des services de développement d'applications mobiles et de logiciels personnalisés rentables et de grande qualité aux entreprises.

