Penta élargit sa présence internationale avec l'acquisition de Hume Brophy

Le renforcement de sa portée internationale permettra à la société de fournir des solutions inédites, basées sur les données, aux grandes entreprises du monde entier

WASHINGTON, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Penta a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Hume Brophy, société internationale spécialisée dans les affaires publiques, la communication et la stratégie, qui fournit des services de conseil de pointe, des services numériques et des services de gestion de la réputation à des clients des secteurs privé, public et à but non lucratif. Cette acquisition permettra de renforcer la portée mondiale de Penta et de consolider la position de la société en tant que première société mondiale de solutions complètes pour les parties prenantes, qui associe l'analyse et la recherche à une expertise approfondie afin de générer un impact concret pour les clients.

Fondée en 2005, Hume Brophy est devenue l'une des principales sociétés de communication intégrée et de relations gouvernementales au monde, avec des bureaux à Londres, Bruxelles, Dublin, Francfort, Paris, Hong Kong et Singapour. Son équipe, qui compte près de 100 professionnels dans le monde entier, est issue d'horizons divers et améliorera les offres stratégiques de Penta sur plusieurs grands marchés mondiaux, en apportant une expertise supplémentaire dans des secteurs tels que l'énergie, le transport et la mobilité, l'agroalimentaire et les services financiers.

« Les dirigeants doivent sans cesse relever des défis complexes sous le regard du public et s'engager auprès d'un nombre croissant de parties prenantes. Alors que nous cherchons à fournir les renseignements exploitables dont les entreprises ont besoin pour éclairer leurs décisions, nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Hume Brophy au sein de Penta, a déclaré Matt McDonald, président de Penta. Sa compréhension approfondie des questions qui comptent le plus pour nos clients et leur accès inégalé au plus haut niveau de prise de décision internationale renforceront considérablement les offres stratégiques de Penta dans le monde entier. »

John Hume et Eoin Brophy, cofondateurs de Hume Brophy qui resteront conseillers principaux chez Penta, ont commenté : « Il s'agit d'une évolution naturelle et intéressante pour Hume Brophy. C'est l'occasion pour nos talentueux et dévoués collègues de diriger la croissance de Penta en Europe et en Asie, et de travailler en équipe sur une nouvelle plateforme mondiale captivante qui rivalisera avec les meilleures au monde. Notre modèle d'entreprise, basé sur des activités locales fortes dans des centres stratégiques clés, associé à des pratiques internationales spécialisées, nous permet de nous différencier sur un marché hautement concurrentiel. Nous sommes impatients de faire profiter Penta de cette approche alors que nous entamons notre collaboration. »

Conall McDevitt, directeur général de Hume Brophy, deviendra associé principal et associé directeur des régions Europe et Asie chez Penta. Avec le soutien de Falfurrias Capital Partners, Penta continuera à rechercher des opportunités stratégiques qui améliorent ses offres et renforcent sa portée internationale.

À propos de Penta

Penta a été créée en septembre 2022 à la suite de la fusion de sociétés leaders sur le marché : Ballast Research, Hamilton Place Strategies, Flag Media Analytics, alva, Gotham Research Group, et Decode_M. Suite à cette dernière acquisition, Penta comptera désormais plus de 300 professionnels répartis entre New York, Washington, San Francisco, Vail, Londres, Bruxelles, Dublin, Francfort, Paris, Hong Kong et Singapour.

Penta est soutenue par un investissement majeur de Falfurrias Capital Partners, société d'investissement en capital privé basée à Charlotte et fondée en 2006 par Hugh McColl, Jr, ancien PDG de Bank of America, et Marc Oken, ancien directeur financier de Bank of America.

Basée à Washington, D.C., Penta fournit des solutions basées sur les données pour la stratégie et l'engagement des parties prenantes. Nous associons l'analyse et la recherche à une expertise approfondie afin de fournir des informations exploitables, des solutions de « meilleures pratiques » et un impact concret pour nos clients. Nous travaillons avec nos clients pour définir, informer et renforcer la prise de décision et la compréhension entre les entreprises et leurs parties prenantes. Pour en savoir plus sur Penta, consultez pentagroup.co .

