Giiant Pharma reçoit le soutien financier de la fondation américaine Crohn's and Colitis





Giiant Pharma Inc., une société biotechnologique canadienne en phase préclinique, annonce aujourd'hui que la Société recevra un soutien financier de la fondation américaine Crohn's & Colitis, par l'intermédiaire de son programme IBD Ventures, pour un montant atteignant US$ 500 000. Ce financement soutiendra le développement de GT-2108, un promédicament inhibiteur de la PDE4 (phosphodiestérase-4) administré par voie orale, circonscrit à l'intestin, bioactivé dans le côlon, le tout destiné aux patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère.

La plate-forme technologique à libération ciblée de Giiant utilise le microbiote intestinal pour bio-activer divers promédicaments thérapeutiques peu absorbables afin de livrer localement l'effet pharmacologique dans la lumière gastro-intestinale. « Le soutien financier de la Crohn's & Colitis Foundation démontre la forte proposition de valeur de la plate-forme Giiant pour les patients souffrant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, y compris la colite ulcéreuse », a déclaré le Dr Maxime Ranger, président et chef de la direction de Giiant Pharma Inc.

Avec ce financement, Giiant Pharma poursuivra son programme préclinique permettant l'IND avec son candidat principal, le GT-2108, en vue d'un dépôt d'IND d'ici le deuxième trimestre 2024. La Société est actuellement en discussion avec des partenaires pharmaceutiques potentiels pour co-développer et accélérer le programme GT-2108.

À PROPOS DE LA CROHN'S & COLITIS FOUNDATION

La Crohn's & Colitis Foundation est la principale organisation à but non lucratif axée à la fois sur la recherche et le soutien aux patients pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), avec pour mission de guérir la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, et d'améliorer la qualité de vie de millions d'Américains, vivants avec une MICI. Le travail de la Fondation accélère considérablement le processus de recherche grâce à des investissements dans des initiatives de recherche, tout en fournissant de vastes ressources éducatives et de soutien aux patients et à leurs familles, aux professionnels de la santé et au public. Pour plus d'informations, visitez www.crohnscolitisfoundation.org, appelez le 888-694-8872 ou envoyez un e-mail à [email protected].

À PROPOS DE GIIANT PHARMA INC.

Giiant Pharma (www.giiant.com), une société biotechnologique en phase préclinique, conçoit des médicaments thérapeutiques à petite molécule restreints à l'intestin avec diverses cibles biologiques en gastro-entérologie grâce à sa plateforme technologique exclusive de libération ciblée. Son premier programme principal, GT-2108, est un promédicament inhibiteur de la PDE4 activé par le microbiote, avec une tolérance aux médicaments considérablement améliorée et un effet thérapeutique accru.

