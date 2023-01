AVIS AUX MÉDIAS : LANCEMENT DE LA SEMAINE POUR UN QUÉBEC SANS TABAC





MONTRÉAL, le 10 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Nous désirons vous inviter à la conférence de presse célébrant le lancement de la Semaine pour un Québec sans tabac qui se tiendra du 15 au 21 janvier 2023. Sous le slogan « Le tabac, ce n'est pas un contrat à vie. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. », le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), ses partenaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux se mobilisent afin de motiver la population à poser un geste concret pour réduire le tabagisme au Québec et de discuter des méfaits du tabac sur la santé. ( Lien publicité )

La conférence de presse permettra d'entendre:

Madame Annie Papageorgiou , directrice générale du Conseil québécois du tabac et de la Santé

, directrice générale du Conseil québécois du tabac et de la Santé Monsieur Patrice Godin , acteur et ultra-marathonien, Porte-Parole de la Semaine pour un Québec sans tabac

Voici les détails de notre invitation:

Date : 12 janvier 2023 Endroit : Maison du développement durable Heure : 10h30 Durée : 45 minutes Format : Allocations suivies d'une conférence de presse





À propos de la semaine

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) . Depuis 1976, le CQTS a parcouru beaucoup de chemin et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Forts de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le CQTS est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

