Lancement mondial le 31 janvier de MIR M, le MMORPG de Wemade

Wemade annonce le lancement international de son nouveau MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (ci-après MIR M) le 31 janvier prochain.

MIR M, la suite de The Legend of Mir 2, a été très appréciée par les joueurs du monde entier. Ce MMORPG apporte une touche de modernité au Mir IP traditionnel et intègre la technologie de la blockchain à la version coréenne de MIR M, déjà lancée en juin 2022.

MIR M a maximisé le gameplay original avec des styles de combat à huit grilles et quart de grille. Grâce aux modes « Mandala » les joueurs peuvent suivre en toute liberté le chemin d'un héros ou d'un aventurier, offrant une expérience inédite uniquement possible avec MIR M.

MIR M dévoilera le jeton de gouvernance « DOGMA » et le jeton de jeu « DRONE ». WEMIX PLAY, la plateforme de jeu P&E (Play and Earn) numéro un, alimentera l'économie inter-jeux de MIR M et de MIR4.

DOGMA, le jeton de base qui constitue l'économie inter-jeu, peut être obtenu grâce au staking des jetons DRONE de MIR M et HYDRA de MIR4.

Les pré-inscriptions sont désormais ouvertes sur le site officiel. Les joueurs qui se préinscriront pourront recevoir des cadeaux spéciaux et compléter des missions via un événement airdrop afin de gagner des « DOGMA ».

MIR M est disponible dans plus de 170 pays et prend en charge 12 langues. Les versions mobiles (Android, iOS) et PC seront lancées simultanément.

Pour obtenir de plus amples informations sur MIR M: Vanguard and Vagabond, veuillez vous rendre sur le site officiel.

