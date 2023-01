Amory Somers Vine rejoint Expereo en tant que directrice de l'Expérience Client





Expereo, fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées, accueille Amory Somers Vine en tant que directrice de l'Expérience Client. Cette récente nomination intervient alors qu'Expereo poursuit une stratégie d'investissement mondiale qui vise à personnaliser davantage l'expérience client à l'international, tout en maintenant le même niveau supérieur de service à travers le monde.

Avant de rejoindre Expereo, Amory Somers Vine a travaillé pour NTT Ltd où elle a créé et dirigé le centre d'excellence mondial Client Experience & Insight de l'entreprise. En faisant correspondre les informations sur les clients avec l'analyse des données et des renseignements approfondis sur les clients, son équipe a développé une vue à 360 degrés des principaux clients et segments. Amory Somers Vine bénéficie d'une solide expérience dans la création de fonctions pertinentes pour l'entreprise qui fournissent des informations factuelles, contextuelles et exploitables et placent le client au centre de la prise de décision.

« À mon avis, concevoir des expériences connectées pour les employés et les clients avec un but augmente l'impact commercial et financier », déclare Somers Vine. « En tant que tel, nous nous concentrons sur les opportunités d'amélioration continue de l'entreprise grâce à la rétroaction en utilisant une approche orientée processus, la prise de décision basée sur les données, l'automatisation numérique et la collaboration pour créer des expériences client et des informations pouvant être exploitées dans toute l'entreprise. »

Ben Elms, directeur des recettes chez Expereo, commente : « Grâce à son expertise dans la création d'expériences client s'appuyant sur des informations basées sur les données, Amory est la candidate idéale pour piloter l'expérience client d'Expereo au niveau régional et international. Je me réjouis de l'accueillir dans notre équipe. Cela marque le début d'une excellente collaboration alors que nous élèverons Expereo vers de nouveaux sommets en 2023 et que nous conservons le client au coeur de notre activité. »

L'annonce de la nomination de Somers Vine intervient alors qu'Expereo, après une année d'expansion dynamique, continue d'investir dans ses équipes pour créer une expérience client fluide et répondre aux besoins des clients en matière de connectivité fiable avec des solutions agiles et sur mesure, indépendamment de l'endroit où ils se situent.

À propos d'Expereo

Expereo est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées notamment, l'Internet mondial, la technologie SD-WAN/SASE, et l'Internet amélioré. Avec une portée mondiale étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des sociétés Fortune 500. La société dirige des sites d'entreprise et gouvernementaux dans plus de 190 pays, aidant les clients à améliorer leur productivité et à renforcer leurs réseaux ainsi que leurs services cloud avec agilité, flexibilité et apportant de la valeur à Internet avec des performances réseau optimales.

Expereo a fait l'objet d'une acquisition par Vitruvian Partners en février 2021. La société internationale spécialisée dans les opérations de capital-développement et de rachat a acquis une participation majoritaire auprès d'Apax Partners SAS, le leader européen du capital investissement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre sur : www.expereo.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 janvier 2023 à 09:30 et diffusé par :