/R E P R I S E -- IG Gestion de patrimoine -- Perspectives des marchés pour 2023 - La possibilité d'une récession peut offrir de nouvelles occasions aux investisseurs/

Les taux d'intérêt et l'inflation devraient plafonner en 2023

La solidité du marché du travail pourrait atténuer une contraction économique

Des occasions pourraient se présenter à mesure que les perspectives des marchés des actions et des titres à revenu fixe se préciseront

WINNIPEG, MB, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Selon les prévisions d'IG Gestion de patrimoine (« IG ») sur les marchés pour 2023, l'année à venir sera marquée par un plafonnement de l'inflation et un ralentissement de l'économie mondiale, accentués par la prise en compte des taux d'intérêt par les marchés.

« En 2022, les banques centrales ont continué à signaler qu'un ralentissement économique était nécessaire pour juguler l'inflation, mais la force et les conséquences d'une récession pourraient s'avérer moins marquées que les moyennes historiques », a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des placements à IG Gestion de patrimoine. « Alors que les cours des actions seront au plus bas, l'inflation, les taux d'intérêt et la corrélation des catégories d'actifs plafonneront, ce qui offrira des occasions aux investisseurs qui sauront s'adapter aux conditions de marché. »

Dans ses prévisions économiques pour 2023, IG Gestion de patrimoine prévoit l'émergence des thèmes de placement suivants :

Composer avec les sommets et les creux en 2023

Après plusieurs hausses de taux, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine pourraient faire une pause pour laisser les taux produire leurs effets sur l'économie et faire baisser l'inflation. En 2023, les valorisations des actions pourraient se rapprocher d'un creux, les écarts de valorisation pouvant suggérer une amélioration du rendement relatif des actions internationales, notamment celles des marchés émergents, et le Canada devrait surpasser les actions américaines à moyen terme. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les taux d'intérêt et les rendements obligataires sont à des niveaux jamais vus depuis plus de dix ans, ce qui devrait permettre d'améliorer le profil de rendement pour la prochaine décennie.

La conjoncture économique n'aura-t-elle de récession que le nom?

Étant donné que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie connaissent des conditions récessionnistes et vu le ralentissement généralisé de l'activité manufacturière, IG estime que le risque de récession est mondial. Cependant, le taux de croissance de la masse monétaire -- le principal « excès » contribuant à l'inflation -- est déjà retombé à des niveaux historiques aux États-Unis, au Canada et dans d'autres régions du monde. En outre, la vigueur actuelle du marché du travail pourrait atténuer la contraction de l'économie en Amérique du Nord, ce qui laisse présager une récession purement théorique.

Occasions sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe

Étant donné que certaines craintes de récession ont déjà été prises en compte par les marchés, IG prévoit que la baisse des marchés boursiers en 2023 pourrait s'avérer moins prononcée que celle de 2022. En cas de crise économique, des occasions de diversification pourraient se présenter dans plusieurs catégories d'actifs après un impact initial sur les marchés mondiaux, à mesure que les corrélations diminueront et que les économies commenceront à changer de rythme et à suivre leurs propres cycles. Les perspectives du marché des titres à revenu fixe se sont améliorées, selon IG, car une baisse de l'inflation prévisionnelle pourrait réduire les risques pour les taux d'intérêt et les taux obligataires, augmentant ainsi le potentiel de hausse des rendements.

« Alors que nous tâcherons de composer avec les sommets et les creux de 2023, les risques de récession n'éclipseront pas les occasions de placement en actions et titres à revenu fixe, a conclu M. Petursson. Après trois années sans précédent, l'année 2023 sera marquée par une diminution des incertitudes et les investisseurs seront récompensés, grâce à une amélioration des conditions de marché. »

Pour en savoir plus au sujet des perspectives des marchés d'IG Gestion de patrimoine pour 2023, visitez https://www.ig.ca/fr/perspectives/perspectives-2023-composer-avec-les-sommets-et-les-creux

