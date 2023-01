Lancement du processus de demande pour le Fonds de relance des services communautaires afin de soutenir la relance après la pandémie





Les financeurs nationaux distribueront les fonds aux organismes de services communautaires

OTTAWA, ON , le 6 janv. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, de concert avec la Croix-Rouge canadienne, les Fondations communautaires du Canada et Centraide United Way Canada, a annoncé que le processus de demande pour le Fonds de relance des services communautaires est maintenant ouvert. Le processus de demande est géré par ces financeurs nationaux afin de joindre un vaste éventail diversifié d'organismes de services communautaires, notamment des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des corps dirigeants autochtones.

Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement unique historique de 400 millions de dollars qui aidera les organismes de services communautaires à s'adapter, à se moderniser et à être mieux outillés pour améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la durabilité des services qu'ils offrent, ce qui leur permettra de continuer à soutenir les communautés partout au Canada pendant la relance après la pandémie et par la suite.

Les organismes de services communautaires jouent un rôle de premier plan quand il s'agit de répondre aux besoins des communautés, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Dès les premières phases de la pandémie, ils ont dû composer avec une demande accrue de services, une baisse de leurs revenus, une diminution des dons attribuable à la hausse du coût de la vie et un besoin accru d'utiliser les outils numériques. Bon nombre d'entre eux ont de la difficulté à se rétablir et à adapter leurs services aux besoins changeants des communautés partout au Canada.

Les demandes de financement peuvent être soumises aux financeurs nationaux dès maintenant et jusqu'au 21 février 2023. Les organismes sont invités à remplir le questionnaire interactif, qui les aidera à déterminer où et comment présenter une demande. Des renseignements et des ressources supplémentaires, y compris un guide de présentation de la demande, figurent sur le site Web du Fonds de relance des services communautaires. Les financeurs nationaux tiendront également un webinaire le 12 janvier 2023 pour aider les organismes à comprendre le processus de demande.

Pour en savoir plus, visitez le site Web des financeurs nationaux du Fonds de relance des services communautaires. Les organismes admissibles peuvent également s'inscrire au webinaire sur le site Web.

« Grâce à ce fonds historique, le gouvernement soutient la relance à long terme dans les collectivités de tout le Canada à la suite de la pandémie de COVID-19. Cet investissement transformateur concrétisé en collaboration avec les financeurs nationaux appuie un modèle de croissance économique plus inclusif qui crée des possibilités à l'échelle communautaire. Le Fonds de relance des services communautaires renforcera la capacité des organismes de services communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, à offrir des services et des ressources là où ils auront le plus de répercussions positives. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Le gouvernement du Canada continue de démontrer sa volonté d'appuyer les Canadiens pendant que nous nous remettons des répercussions prolongées de la pandémie de COVID-19. La Croix-Rouge canadienne se réjouit d'être l'un des financeurs nationaux du Fonds de relance économique des services communautaires et d'offrir ainsi des fonds pour aider les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et les corps dirigeants autochtones à s'adapter afin qu'ils puissent continuer à offrir des services et des programmes essentiels dans leurs communautés. »

- Le président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé

« Le Fonds de relance des services communautaires va changer la réalité de milliers d'organismes de bienfaisance, d'organismes sans but lucratif et de corps dirigeants autochtones d'un océan à l'autre. Tout au long de la pandémie de COVID-19, ces organisations ont défendu et soutenu leurs communautés. Nous leur serons toujours reconnaissants de leurs efforts. Maintenant, grâce à ce fonds, les fondations communautaires soutiendront les projets des organismes de bienfaisance, des organismes sans but lucratif et des corps dirigeants autochtones qui investissent dans leurs systèmes et processus internes, les rendant ainsi plus résilients pour l'avenir. »

- La présidente de Fondations communautaires du Canada, Andrea Dicks

« Le gouvernement du Canada a confié la mise en oeuvre du Fonds de relance économique des services communautaires à Centraide United Way Canada et à ses partenaires, les autres financeurs nationaux. Notre réseau national d'experts communautaires locaux travaille d'arrache-pied pour soutenir les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif qui offrent des services aux diverses communautés afin qu'ils puissent avoir accès à cet important financement qu'ils méritent amplement. »

- Le président-directeur général de Centraide United Way Canada, Dan Clement

Les demandes relatives au Fonds de relance des services communautaires peuvent être présentées du 6 janvier au 21 février 2023 par l'entremise des financeurs nationaux. Les projets financés commenceront le 1 er mai 2023 et se poursuivront en 2024.

mai se poursuivront en 2024. Le Fonds de relance des services communautaires comporte deux volets de financement : un volet pour les organismes de services communautaires locaux ou régionaux servant une partie d'une province ou d'un territoire, et un volet pour les organismes de services communautaires servant tout le pays, toute une province ou un tout un territoire, ou plusieurs provinces ou territoires.

Le financement du Fonds de relance des services communautaires permettra aux organismes de services communautaires d'investir dans leur propre capacité organisationnelle dans le cadre de l'un des trois domaines d'intervention de projet suivants :

Investir dans le personnel : ces projets sont axés sur la manière dont les organismes recrutent, maintiennent en poste, mobilisent et soutiennent leur effectif.



Investir dans les systèmes et les procédés : ces projets visent les systèmes et les procédés nécessaires à la création des rouages internes de la structure globale d'un organisme.



Investir dans l'innovation et la refonte des programmes et services : ces projets sont principalement axés sur l'innovation et la refonte de programmes et de services en fonction de renseignements recueillis pendant la pandémie de COVID-19.

Le Fonds de relance des services communautaires s'appuie sur la réussite du Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, doté de 350 millions de dollars, grâce auquel le gouvernement a financé plus de 11 570 projets destinés aux populations vulnérables pendant la pandémie de COVID-19.

