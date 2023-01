L'AMR Action Fund annonce un investissement dans BioVersys AG





L'accord marque le premier investissement du fonds en Europe et fait progresser sa mission, à savoir permettre le lancement de deux à quatre antimicrobiens d'ici 2030

BOSTON, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- L'AMR Action Fund, le plus grand partenariat public-privé au monde investissant dans des sociétés de biotechnologie qui développent des antibiotiques, a annoncé aujourd'hui avoir investi dans BioVersys AG, une entreprise en phase clinique établie à Bâle, en Suisse. Cette transaction marque le premier investissement du fonds en Europe et constitue une étape importante vers la constitution d'un portefeuille international d'entreprises qui développent des antimicrobiens, dont le besoin est urgent.

« BioVersys développe des antimicrobiens qui ciblent certaines des bactéries qui résistent aux médicaments et figurent parmi les plus menaçantes au monde aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir l'entreprise dans notre portefeuille », a déclaré Martin Heidecker, Ph.D., directeur des investissements de l'AMR Action Fund. « Les candidats en lice ont le potentiel d'améliorer considérablement les soins aux patients atteints d'infections intraitables pour lesquelles il existe peu de traitements efficaces, voire aucun. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de BioVersys pour aider à proposer ces produits thérapeutiques aux patients. »

Les infections bactériennes résistantes aux médicaments ont été associées à près de 5 millions de décès en 2019 et ont tué directement 1,27 million de personnes, soit plus que le VIH ou le paludisme. Le candidat principal de BioVersys, le BV100, est mis au point pour les infections pulmonaires et hématogènes, causées par l'Acinetobacter baumannii (CRAB) résistant au carbapénèmes. Des recherches récentes publiées dans The Lancet ont montré que les infections au CRAB pouvaient provoquer jusqu'à 100 000 décès par an. L'Organisation mondiale de la santé et les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déterminé que le CRAB est l'un des agents pathogènes prioritaires pour lesquels de nouveaux traitements sont nécessaires.

Le pipeline de BioVersys comprend également le BV200, qui est mis au point pour les patients atteints d'infections graves au staphylocoque doré contractées en milieu hospitalier, le BV300, un antibiotique à large spectre, qui représente une nouvelle classe chimique connue sous le nom de pyrrolocytosines, et le BVL-GSK098, une nouvelle petite molécule pour le traitement de la tuberculose qui surmonte la résistance à l'éthionamide.

« BioVersys aspire à toucher plusieurs millions de personnes concernées par la résistance aux antimicrobiens en s'attaquant à certaines des infections les plus urgentes et très résistantes aux médicaments. L'AMR Action Fund sera un partenaire précieux alors que nous faisons progresser nos programmes vers la phase 2 des essais cliniques et au-delà afin que ces traitements puissent atteindre les patients le plus rapidement possible », a déclaré le Dr Marc Gitzinger, PDG et fondateur de BioVersys AG. « Il est fortuit et opportun que l'AMR Action Fund ait été créé pour investir dans les entreprises les plus prometteuses qui luttent contre la crise provoquée par la résistance aux antimicrobiens, et nous avons bon espoir que le secteur privé continuera d'investir dans ce domaine médical d'une urgence critique. »

L'ARM Action Fund s'est joint au cycle de financement de série C de BioVersys, qui a été considérablement sursouscrite par les investisseurs actuels et nouveaux de diverses régions.

« Grâce à notre investissement dans BioVersys, nous poursuivons notre mission consistant à stimuler l'innovation et l'investissement dans les petites sociétés de biotechnologie, qui sont responsables de la grande majorité de la recherche et du développement sur les antibiotiques », a déclaré Henry Skinner, Ph.D, PDG de l'AMR Action Fund. « Même si nous continuerons d'investir dans des entreprises de production d'antimicrobiens prometteuses et novatrices, il est important que les décideurs du monde entier prennent également des mesures et remédient aux défaillances du marché qui entravent le développement de nouveaux antibiotiques et constituent une menace pour les patients partout dans le monde. »

Pour plus d'informations, contactez Chris Sweeney à l'adresse suivante : [email protected].

À propos de l'AMR Action Fund

L'AMR Action Fund est un fonds d'action qui vise à lutter contre la résistance aux antimicrobiens. Il constitue le plus important partenariat public-privé au monde, qui appuie le développement d'antibiotiques, d'antifongiques et d'autres traitements antimicrobiens. Le fonds investira environ un milliard de dollars américains dans des entreprises biotechnologiques en phase clinique pour aider à mettre de nouveaux antibiotiques sur le marché. Le concept de l'AMR Action Fund a été élaboré par la Fédération internationale de l'industrie du médicament et ses sociétés biopharmaceutiques membres, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, la Banque européenne d'investissement et le Wellcome Trust. Parmi les investisseurs de l'AMR Action Fund figurent : Almirall ; Amgen ; Bayer ; Boehringer Ingelheim ; Boehringer Ingelheim Foundation ; Chugai ; Daiichi-Sankyo ; Eisai ; Eli Lilly and Company ; la Banque européenne d'investissement (avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre d'Horizon 2020, le programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne pour 2014-2020) ; GlaxoSmithKline ; Johnson & Johnson ; LEO Pharma ; Lundbeck ; Menarini ; Merck ; Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne ; Novartis ; Novo Nordisk ; Novo Nordisk Foundation ; Pfizer ; Roche ; Shionogi ; Takeda ; Teva ; UCB ; et le Wellcome Trust.

