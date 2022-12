Sinopec établit un nouveau record de profondeur verticale avec son puits de 8 866 mètres dans le bassin du Sichuan, en Chine





BEIJING, le 30 déc. 2022 /CNW/ - China Petroleum & Chemical Corporation (HKG : 0386, « Sinopec ») a annoncé que son puits d'exploration à risque Yuanshen-1 dans le bassin du Sichuan avait été foré avec succès à une profondeur de 8 866 mètres, battant le record précédent de la région établi par leur puits Rentan-1.

Une percée majeure du « Project Deep Earth » de Sinopec, le puits Yuanshen-1 a atteint la formation de pétrole et de gaz la plus profonde dans le bassin du Sichuan et montre en outre le grand potentiel d'anciennes roches carbonatées profondes dans la région.

Le même jour, Sinopec a officiellement dévoilé le « Project Deep Earth - Natural Gas Base in Sichuan and Chongqing », en collaboration avec Sinopec Exploration Company, Sinopec Southwest Oil & Gas Company, Sinopec Zhongyuan Oilfield Company, Sinopec Jianghan Oilfield Company et Sinopec East China Oil & Gas Company. Il s'agit de la troisième base « Project Deep Earth » de Sinopec après le champ pétrolifère de Shunbei et les bases de pétrole de schiste de Jiyang.

À ce jour, les vastes ressources de gaz naturel de Sinopec dans le bassin du Sichuan, dans les régions bénéficiant de droits miniers, ont atteint 15 billions de mètres cubes, ce qui représente un poids considérable pour les réserves de gaz naturel de la Chine et la croissance de sa production.

Le puits Yuanshen-1 a atteint le réservoir d'hydrocarbures le plus profond du bassin du Sichuan - le complexe de monticules du faciès marginal de la plateforme dans la Formation de Dengying. Au cours de l'exploration, la roche carbonatée ultra-profonde, enfouie à une profondeur de plus de 8 700 mètres, montrait encore des traces d'hydrocarbures dans le réservoir poreux.

Le forage à une profondeur de plus de 8 000 mètres peut présenter de nombreux défis pour les acteurs industriels mondiaux. Le caisson supérieur de grande taille pèse 517 tonnes au niveau du sol, ce qui représente un défi pour les capacités de levage et de tubage de l'appareil de forage. La température très élevée de la terre profonde fait également en sorte qu'il y a des exigences élevées pour la stabilité et la capacité antipollution du fluide de forage, et le carottage à de telles profondeurs est difficile et prend du temps. Pour relever ces défis, Sinopec a mis au point cinq technologies clés pour le forage ultra-profond afin d'appuyer l'exploration pétrolière et gazière dans les réservoirs carbonatés profonds et ultra-profonds.

Sinopec a continuellement fait progresser l'exploration des hydrocarbures en profondeur dans le bassin du Sichuan, notamment le gaz conventionnel dans les profondes roches marines carbonatées et le gaz de schiste en profondeur. La compagnie a découvert les champs de gaz de Puguang, Yuanba et Chuanxi, et à ce jour, la capacité de production annuelle de gaz conventionnel de Sinopec à partir de réservoirs marins carbonatés profonds a dépassé 12 milliards de mètres cubes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1975726/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC

