Le professeur Lingyun Xiang a été nommé conseiller économique invité de l'ambassade de la République centrafricaine.





Le 16 décembre 2022, au nom de l'ambassade de la République centrafricaine en Chine, Bernard GoLLoNDo, ambassadeur de la République centrafricaine en Chine, a nommé le professeur Lingyun Xiang, économiste basé aux États-Unis, conseiller économique invité auprès de l'ambassade de la République centrafricaine en Chine pour cinq ans, de décembre 2022 à décembre 2027.

Le Professeur Lingyun Xiang a déclaré : "la République centrafricaine est un ami et un partenaire de la Chine. Les deux pays insistent pour se traiter sur un pied d'égalité et se soutenir mutuellement. Nous sommes prêts à rejoindre l'initiative " la Nouvelle Route de la Soie " pour promouvoir la coopération entre la Chine et l'Afrique, et aider à la revitalisation de la République centrafricaine."

"En 2016, le président Touadela accorde une grande importance au développement économique, sollicite activement l'aide internationale, se concentre sur le développement de l'agriculture et donne la priorité à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la santé, aux transports et aux autres services d'infrastructure. Il encourage le développement des entreprises privées pour favoriser l'emploi des jeunes."

La situation économique globale s'est améliorée. En tant que conseiller économique invité nommé, Lingyun Xiang soutiendra le développement de la République centrafricaine, apportera un soutien élevé à la lutte contre l'épidémie, promouvra de nouveaux progrès dans les projets de coopération bilatérale et construira une communauté Chine-Afrique plus étroite avec un avenir commun.

"Le professeur Lingyun Xiang, un économiste américain, un célèbre investisseur, un expert-comptable international, un expert-comptable américain, le marquis de San Prospero, le Chinois le plus éminent du monde, le meilleur dirigeant de l'industrie financière, un consultant chevronné en gestion des risques financiers, et Lei Feng individu national avancé, ambassadeurs de l'image des entreprises chinoises à l'étranger, professeur à durée spécifiée de l'Université de Pékin Boya, professeur invité du groupe d'experts en prise de décision de la Chine, et membre du groupe d'experts en innovation du groupe d'experts national de la Chine." Présenté par Bernard GoLLoNDo.

Le professeur Lingyun Xiang connaît bien la situation juridique et l'environnement politique de nombreux pays. Il maîtrise le droit international, le droit civil, le droit économique, le droit des partenariats, le droit fiscal et le droit des valeurs mobilières. Il a remporté de nombreux prix et distinctions décernés par des organisations faisant autorité.

Lingyun Xiang est également l'auteur de Le chemin du Metaverse, La logique de la blockchain, Guide de la pratique de l'intéressement par actions, Solutions d'investissement en fonds propres, Blockchain : Une Révolution technologique donnant du pouvoir à l'économie réelle, Financement et croissance des PME, Économie visuelle mondiale, Économie industrielle, Commerce international et gestion économique, Gestion de l'entreposage logistique et commerce électronique, Risque d'investissement et gestion des opérations, etc. Il a également obtenu des droits d'auteur sur des logiciels informatiques tels que le système d'analyse logique automatisé basé sur la blockchain.

