VENTURE GLOBAL ET INPEX ANNONCENT UN ACCORD DE VENTE ET D'ACHAT DE GNL





ARLINGTON, Virginie, 27 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG et INPEX CORPORATION (INPEX) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de vente et d'achat à long terme pour l'achat d'un million de tonnes par an (1 MTPA) de gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 20 ans. En vertu de cet accord, INPEX Energy Trading Singapore Pte. Ltd. (IETS), une filiale d'INPEX basée à Singapour, achètera 1 MTPA de GNL provenant de CP2 LNG, le troisième projet de Venture Global dont la construction devrait commencer en 2023. INPEX rejoint les autres clients de CP2 LNG, dont ExxonMobil, Chevron, EnBW et New Fortress Energy.

« Venture Global est ravi d'accueillir INPEX, la plus grande société d'exploration et de production de gaz du Japon, en tant que client de CP2 et d'élargir notre clientèle en Asie, a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global. Nous sommes honorés d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en GNL de ce marché essentiel et nous sommes impatients de soutenir INPEX dans la livraison de notre énergie compétitive à faible teneur en carbone dans la région. »

« Cet accord permettra au groupe INPEX de s'approvisionner en GNL aux États-Unis sur le long terme, d'étendre sa capacité d'approvisionnement en GNL et de diversifier ses sources d'approvisionnement afin de contribuer davantage à la stabilité de l'approvisionnement en énergie », a ajouté Hiroshi Kato, dirigeant et vice-président principal du marketing énergétique mondial chez INPEX.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût en provenance des bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. En outre, la société est en train de construire ou de développer une capacité de production supérieure à 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable dans le monde entier. Elle élabore des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.venturegloballng.com

À propos d'INPEX

INPEX CORPORATION est la plus grande société d'exploration et de production (E&P) du Japon. Elle participe actuellement à des projets sur plusieurs continents, dont le projet Ichthys LNG en Australie en tant qu'opérateur. En rendant ses activités pétrolières et gazières plus propres tout en développant ses cinq secteurs d'activité carboneutres, INPEX vise à fournir un approvisionnement stable en sources d'énergie diverses et propres, notamment le pétrole, le gaz naturel, l'hydrogène et les énergies renouvelables, en tant que pionnier de la transformation énergétique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.inpex.co.jp/english/index.html

