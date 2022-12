mesoestetic® s'associe à S'Young International pour ouvrir un nouveau chapitre de croissance en Chine





SHANGHAI, 26 décembre 2022 /PRNewswire/ -- S'Young International (« S'Young » ou « la Société ») a organisé une cérémonie de signature en ligne le 22 décembre pour marquer et célébrer la coopération stratégique avec mesoestetic®, l'un des principaux fabricants espagnols de produits de beauté, qui verra S'Young fournir des solutions commerciales pour habiliter mesoestetic pour renforcer son image de marque et son positionnement alors qu'elle s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de croissance en Chine.

Juan Carlos Font Mas, fondateur et président de mesoestetic, a déclaré : « Dans un marché aussi vaste et difficile que la Chine, il est rare de trouver un partenaire aussi professionnel et performant que S'Young, qui comprend les affaires espagnoles. J'attends avec impatience un partenariat plus approfondi et davantage d'opportunités de conversations hors ligne. »

Le partenariat renouvelé s'appuie sur la précédente alliance commerciale que la paire a formée en 2021. S'Young a formulé une stratégie marketing sur mesure basée sur l'identité de marque et l'héritage distingués de mesoestetic qui ont aidé la marque à franchir plusieurs étapes importantes sur le marché. S'Young a mis à niveau le magasin phare de mesoestetic sur Tmall Global, l'un des plus grands marchés de commerce électronique en Chine, et l'a aidé à démarrer son parcours de commerce social avec un nouveau magasin sur Douyin, la version chinoise de TikTok.

S'Young a élargi la base de consommateurs de mesoestetic grâce à des partenariats avec des célébrités et des influenceurs de premier plan, associés à des solutions pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement et ses opérations afin d'établir une solide présence de marque en Chine. Cette coopération a permis à mesoestetic d'atteindre des performances sans précédent sur le marché avec une augmentation des ventes de 236 % d'une année sur l'autre. Son produit le plus vendu, Ultimate W+, s'assure la 1 place dans la catégorie des suppléments de santé sur Douyin et le n°2 sur Tmall Global.

Visant à optimiser la stratégie de marché de mesoestetic, la coopération approfondie permettra à S'Young d'établir un modèle opérationnel innovant pour mesoestetic avec ses solutions commerciales multidimensionnelles conçues pour accroître la notoriété de la marque et stimuler les ventes. En s'appuyant sur l'expertise du marché de S'Young, mesoestetic sera en mesure d'adopter une stratégie omnicanal qui renforce sa présence sur les canaux en ligne et hors ligne, créant une expérience d'achat unique pour ses clients en Chine.

La Chine est le deuxième plus grand marché de la beauté au monde, avec des produits de soin de la peau qui devraient entrer dans une autre phase de forte croissance, alimentée par la politique de réouverture post-COVID 19 du pays qui devrait libérer la demande refoulée des consommateurs, selon une nouvelle étude conjointe de Bain & Company et la société d'études de marché Kantar Worldpanel. Alors que les marques mondiales de cosmétiques surveillent les opportunités du marché en Chine, le manque de connaissances du marché et de stratégie affinée pose des défis à leurs opérations, ce qui les rend difficiles à naviguer dans les incertitudes et à se démarquer de la foule, dans un marché saturé de marques internationales et nationales.

Pour aider les entreprises de beauté à réaliser de fortes ventes en Chine, S'Young lance le modèle de coopération « CP » (China Partner), à travers lequel la société forge des partenariats approfondis avec des marques mondiales pour les aider à établir une capacité omnicanal avec des solutions toutes dimensions qui englobent le positionnement de la marque, les communications différenciées, le marketing, la distribution et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, offrant un soutien complet à chaque étape de leur croissance pour leur permettre de prospérer sur le marché chinois.

À propos de S'Young International

S'Young International, le pionnier du modèle de coopération CP, est une plateforme ouverte axée sur le numérique qui permet aux marques de beauté mondiales d'accéder et de se connecter au marché chinois en fournissant une solution complète qui se concentre sur leur développement dans toutes les dimensions, omnicanal et tout au long du cycle de vie. S'Young International a maintenant coopéré avec plus de 50 marques de beauté dans le monde.

À propos de Luye Pharma Group

mesoestetic Pharma Group est un laboratoire pharmaceutique internationalement reconnu comme l'un des leaders dans le domaine de la dermatologie et de la médecine esthétique offrant des solutions innovantes et efficaces pour le traitement et les soins de la peau.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1973680/image1.jpg

Communiqué envoyé le 25 décembre 2022 à 18:01 et diffusé par :