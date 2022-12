IG Gestion de patrimoine accroît la diversification des solutions gérées Profil par l'ajout de sous-conseillers





WINNIPEG, MB, le 23 déc. 2022 /CNW/ - IG Gestion de patrimoine a annoncé aujourd'hui l'ajout de sous-conseillers au sein de l'équipe du Fonds privé d'actions internationales Profil. Ces changements reflètent l'engagement de la société de constamment revoir sa gamme de solutions de portefeuille et de la renforcer en faisant appel à des gestionnaires externes réputés, afin d'améliorer les rendements offerts à ses clients.

« Nous sommes fiers de continuer à élargir nos partenariats avec des gestionnaires d'actif de calibre mondial et ainsi d'améliorer les solutions de portefeuille que nous offrons aux investisseurs canadiens, a déclaré Jon Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG. Les connaissances spécialisées et l'expérience des sous-conseillers qui se joignent à nos programmes Profil accentueront la diversification et bonifieront les rendements à long terme pour nos clients. »

Fonds privé d'actions internationales Profil

Aux alentours du 23 décembre 2022, les sous-conseillers suivants ont été ajoutés à l'équipe du Fonds privé d'actions internationales Profil.

Mandat Sous-conseillers Mandat Actions de base à grande capitalisation Gestion D'actif JPMorgan (Canada) Inc. ( nouveau )

( ) Gestion d'actifs 1832 S.E.C. ( nouveau )

Gestion d'actifs 1832 S.E.C. ( ) Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée Mandat Valeur grande capitalisation Corporation Financière Mackenzie (Toronto, Canada) ( nouveau )

Corporation Financière Mackenzie (Toronto, Canada) ( ) Wellington Management Canada ULC Mandat Croissance grande capitalisation ClearBridge Investments, LLC ( nouveau )

ClearBridge Investments, LLC ( ) Gestion D'Actif JPMorgan (Canada) Inc.

L'objet de ce qui précède n'est pas d'inciter le lecteur à acheter des titres de ces fonds. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Ces fonds sont distribués partout au Canada par Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et par Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en planification financière).

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue d'autres services financiers. IG Gestion de patrimoine détenait un actif sous services-conseils de 113,7 milliards de dollars au 30 novembre 2022 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 257 milliards de dollars au 30 novembre 2022.

