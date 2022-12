L'ancien canal de Liangxi, une fenêtre sur le monde pour comprendre la culture du Grand Canal





WUXI, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, les bateaux de croisière à énergie nouvelle n° 7 et n° 8 ont été ajoutés au groupe de bateaux de croisière du canal de Wuxi, et la visite de l'ancien canal est pleinement entrée dans l'« ère de l'énergie verte ».

La zone panoramique de l'ancien canal du pont Qingming, dans le district de Liangxi, au centre de la ville de Wuxi, est recommandée aux étrangers qui souhaitent jeter un rapide coup d'oeil sur le lien entre le Grand Canal, qui relie Pékin au nord à Hangzhou au sud, et l'histoire et l'avenir de la Chine.

Bien que principalement linéaire, le Grand Canal forme un motif unique qui encercle la ville lorsqu'il traverse Wuxi. Depuis la dynastie Yuan, Wuxi s'est imposée comme la plaque tournante du transport fluvial de la région de Jiangnan, transportant le riz, la soie et l'argent, et contribuant ainsi au développement économique et à l'essor du commerce et de l'industrie en Chine. Lorsque le canal était étroit, les résidents des deux côtés pouvaient se parler par leurs fenêtres. C'est pourquoi la section de Wuxi du Grand Canal est également appelée « l'allée de l'eau », car elle offre le meilleur point de vue sur cette ville d'eau et constitue la meilleure fenêtre pour apprécier le patrimoine culturel du Grand Canal, construit il y a plus de 2 400 ans, selon le bureau d'information du gouvernement populaire du district de Liangxi.

En se tenant sur le pont Qingming, les visiteurs peuvent voir qu'avec le Grand Canal comme axe central, l'ombre des bateaux, les anciens ponts, et les anciens temples et maisons des deux côtés, ajoutent de la beauté les uns aux autres, formant une « galerie de l'ancien canal » naturelle. Sur un bateau, les visiteurs peuvent également voir des hérons cendrés se tenir sur la rive, formant une image harmonieuse dans laquelle le centre-ville et la nature coexistent l'un avec l'autre.

Aujourd'hui, le canal a été transformé en un lieu digne d'Instagram qui offre aux visiteurs davantage de scènes, notamment des spectacles de lumière en 3D et des représentations d'opéra. Se concentrant sur l'économie nocturne depuis 2020, le district de Liangxi a déployé le shopping de nuit, la restauration de nuit, le spectacle de nuit et d'autres activités économiques nocturnes qui gravitent autour du Grand Canal. Afin de réduire la pollution sonore et les gaz d'échappement des bateaux à pétrole, le district de Liangxi a également lancé de bateaux à énergie nouvelle qui peuvent offrir aux visiteurs une visite immersive. Leurs cabines peuvent accueillir jusqu'à 20 personnes et sont équipées de cartes de recharge sans fil, d'écrans d'ordinateurs intelligents, de projecteurs holographiques, etc.

En plus du pont Qingming, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur le Jiangnan grâce aux nombreux autres sites historiques qu'offre le district de Liangxi, comme l'Académie Donglin, le temple Nanchan.

