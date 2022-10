Dans le cadre de la conférence SAPinsider EMEA 2022 à Vienne, les analystes et consultants de SAP vont apprendre à maîtriser l'analyse selon SAP





Le directeur de la technologie, le vice-président des alliances stratégiques et un responsable de l'alliance technique mondiale de Pyramid Analytics (Pyramid), entreprise pionnière dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, présenteront des exposés aux participants à la conférence SAPinsider EMEA 2022 qui aura lieu du 15 au 17 novembre à Vienne (Autriche). Par le biais d'études de cas et de cas d'utilisation, ces experts SAP montreront comment l'intelligence décisionnelle réduit la distance entre les données et l'exécution de la décision dans un écosystème SAP. SAPinsider EMEA 2022 rassemblera une communauté mondiale de plus d'un millier d'utilisateurs, experts et partenaires de SAP.

La plateforme Pyramid Decision Intelligence optimise les investissements SAP des entreprises en leur fournissant les requêtes directes et les analyses les plus rapides du secteur sur BW, BEx, HANA, CDS et IQ, tout en préservant la logique métier et la sécurité SAP; le tout dans un environnement d'analyse en libre-service unifié, administré et sans code. Pyramid est un membre officiel de l'écosystème ouvert SAP® PartnerEdge®.

Points essentiels:

Les exposés des experts SAP de Pyramid à l'occasion de SAPinsider EMEA 2022 porteront sur les sujets suivants: Intelligence décisionnelle: quelle sera la prochaine étape en matière de données et d'analyse pour SAP BW et HANA? RISE, zone de travail et analyse en temps réel: de la prise de décision en salle de réunion à la l'exécution concrète Faites passer vos investissements SAP à la vitesse supérieure avec Pyramid Analytics

La plateforme Pyramid Decision Intelligence est certifiée SAP pour SAP BW/4HANA, SAP HANA et SAP NetWeaver.

La plateforme Pyramid aide les organisations à tirer pleinement parti de la valeur de leurs données en fournissant des analyses basées sur l'IA à tous les décideurs.

Rejoignez-nous au stand 445 de SAPinsider EMEA 2022 pour écouter les exposés et assister aux démonstrations. Code de réduction pour l'inscription: PYRAMIDVIP.

Pyramid forme un partenariat solide avec SAP, premier fournisseur mondial de logiciels d'entreprise. La plateforme Pyramid Decision Intelligence permet aux clients d'intégrer des ensembles de données SAP sophistiqués et des sources non SAP, à partir d'un large éventail de sources de données sur site et basées dans le cloud, sans déplacer ni intégrer les données, via une seule plateforme d'intelligence décisionnelle. Ce système élimine la nécessité d'extraire des données de SAP, en protégeant ainsi les investissements dans la logique métier et l'infrastructure de sécurité basées sur SAP.

Tirer le maximum de valeur de SAP BW, S4/HANA et RISE grâce à l'intelligence décisionnelle

Les experts SAP de Pyramid présenteront les exposés suivants dans le cadre de SAPinsider EMEA 2022:

Jour 1: mardi 15 novembre, 15h40 ? 16h30

Intelligence décisionnelle: quelle sera la prochaine étape en matière de données et d'analyse pour SAP BW et HANA? . Avi Perez, directeur de la technologie et co-fondateur, Pyramid Analytics. Résumé: De nombreuses organisations qui ont investi dans SAP BW et HANA ont des difficultés à obtenir rapidement des informations à partir de leurs données sans avoir à les sortir de SAP. Dans son exposé, Avi Perez parlera des obstacles à l'obtention d'informations issues de SAP, des nouveaux développements technologiques en matière de données et d'analyse, et partagera des exemples d'entreprises qui ont amélioré leur conception de l'analyse avec SAP.

Jour 2: mercredi 16 novembre, 10h00 ? 10h20

RISE, zone de travail et analyse en temps réel: de la prise de décision en salle de réunion à l'exécution concrète: . Yosef Fried, vice-président, Alliances stratégiques, Pyramid Analytics. Résumé: Dans son exposé, Yosef Fried examinera comment intégrer des données et des analyses issues de SAP et d'applications tierces dans des espaces de travail personnalisés pour toutes les unités et toutes les personnes.

Jour 3: jeudi 17 novembre, 14h10 ? 15h00

Faites passer vos investissements SAP à la vitesse supérieure avec Pyramid Analytics: . Patrick Ebert, directeur Alliance technique mondiale, Pyramid Analytics. Résumé: Les capacités d'analyse prêtes à l'emploi de SAP ne parviennent pas à répondre aux besoins d'analyse en libre-service même les plus élémentaires à partir des sources SAP telles que BW et S4/HANA. Dans son exposé, Patrick Ebert montrera comment la plateforme Pyramid Decision Intelligence peut se connecter directement à SAP BW et HANA pour créer rapidement du contenu en préservant les fonctionnalités de base censées n'exister que dans BOBJ et SAC.

L'intelligence décisionnelle: la prochaine innovation en matière d'analyse

En matière d'analyse, la prochaine innovation majeure sera l'intelligence artificielle (IA). Appliquer l'IA à la préparation des données, à l'analyse commerciale et à la science des données, c'est ce qui fait la différence entre l'intelligence décisionnelle et les outils traditionnels de veille économique. L'IA surmonte l'obstacle des compétences en automatisant le travail hautement technique nécessaire de la préparation et de l'analyse des données, et crée et partage des rapports et des tableaux de bord.

En combinant de manière exclusive la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données avec les orientations indiquées par l'IA dans un environnement unique, la plateforme Pyramid réduit les coûts et la complexité, accélère la croissance et l'innovation, et permet, à l'échelle de l'organisation, une approche stratégique de la veille économique et de l'analyse. La plateforme Pyramid Decision Intelligence fournit des informations basées sur les données permettant à tout collaborateur de prendre plus rapidement des décisions optimisées. Sur la base d'un système de libre-service automatisé et administré, elle offre à toute personne un accès instantané à toutes les données et répond à tous les besoins d'analyse, des plus simples aux plus sophistiqués.

Citations

Avi Perez, directeur de la technologie et co-fondateur, Pyramid Analytics: «Pour réussir sur les marchés dynamiques d'aujourd'hui, les organisations doivent réagir en temps réel aux tendances et aux opportunités, avec précision, rapidité et évolutivité. Certes, les données permettent de prendre de meilleures décisions. Toutefois, en raison des limites des outils traditionnels, des problèmes d'intégration et des défis liés à la gestion des données, de nombreux clients SAP éprouvent des difficultés à présenter toutes les données nécessaires pour fournir des capacités analytiques modernes en libre-service.

Pyramid possède des environnements SAP complexes une compréhension approfondie qui résulte de notre expérience, de notre partenariat SAP et de notre engagement envers la communauté SAP. En offrant les meilleures fonctionnalités et les meilleures performances tout en préservant la sécurité et la gouvernance inhérentes à la plateforme SAP, la plateforme Pyramid Decision Intelligence permet aux entreprises de tirer le meilleur parti de leurs investissements SAP BW et SAP HANA existants, le tout sans avoir à extraire et dupliquer leurs données, leur logique métier ou la sécurité dans une autre pile ou un autre site de données.»

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'analyse. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle primée fournit des renseignements permettant de prendre plus rapidement des décisions mieux informées grâce à un accès direct à n'importe quelle donnée. Sur la base d'un libre-service administré, elle répond à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé. La plateforme Pyramid Decision Intelligence combine de manière exclusive la préparation des données, l'analyse commerciale et les sciences des données en un seul environnement guidé par l'IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l'innovation. La plateforme Pyramid offre, à l'échelle de toute l'organisation, une approche stratégique de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics a son siège social à Amsterdam et dispose de bureaux régionaux dans des centres d'innovation et d'affaires mondiaux, notamment à New York (Pyramid Analytics USA, Inc.), Londres et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe sont répartis dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas être un obstacle pour les talents et les opportunités. Parmi nos investisseurs, nous comptons H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital etViola Growth. Pour plus d'informations, visitez le site Pyramid Analytics.

