Annonce du lancement de la plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm pour accélérer l'innovation dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux





La nouvelle plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm favorise la collaboration et les connexions entre les start-ups, les médecins et les institutions ; elle vise à améliorer le traitement des accidents vasculaires cérébraux et leur accès pour les patients du monde entier

DUBLIN, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Medtronic plc (NYSE: MDT), un leader mondial dans le domaine de la technologie des soins de santé, a annoncé aujourd'hui le lancement de la plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm conçue pour accélérer l'innovation nécessaire et urgente dans les soins et le traitement des accidents vasculaires cérébraux.

L'entreprise exploite sa position de leader sur le marché et sa réputation de partenaire de confiance pour créer une plateforme qui fera finalement progresser les concepts technologiques qui ont le plus fort potentiel pour avoir un impact positif sur des millions de patients victimes d'AVC. Les innovateurs, les entrepreneurs et les médecins pourront collaborer, améliorer et partager leurs concepts et produits révolutionnaires. Grâce au lancement de la plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm, Medtronic approfondit son engagement à faire progresser l'innovation en matière d'AVC, alors que le monde se prépare à célébrer la Journée mondiale de l'AVC le 29 octobre 2022.

« Nous devons agir maintenant pour donner la priorité aux meilleurs concepts et aux produits les plus solides afin qu'ils atteignent plus rapidement un plus grand nombre de patients », a déclaré Dan Volz, président de l'activité Medtronic Neurovascular, qui fait partie du portefeuille Neuroscience. « Les cliniciens et les innovateurs sont passionnés par l'amélioration des soins de l'AVC, et le marché de la technologie neurovasculaire regorge d'idées, d'améliorations et de thérapies potentielles à développer. Notre plateforme fournira à la fois une infrastructure et un processus permettant de concrétiser des opportunités viables à une échelle jusqu'ici inégalée. »

La plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm contribuera à donner vie aux innovations neurovasculaires. Le processus sera à la fois transparent et collaboratif, garantissant que les opportunités progressent de manière efficace et responsable. La plateforme sera lancée le 29 octobre, journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral.

« Ce qui est fascinant dans le domaine neurovasculaire, c'est que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir sur le cerveau. Medtronic a toujours investi dans des technologies innovantes de traitement des accidents vasculaires cérébraux menant à la norme de soins et faisant progresser la pratique de la neurochirurgie », a déclaré Brett Wall, vice-président exécutif et président du portefeuille Medtronic Neuroscience. « Le marché neurovasculaire a un énorme potentiel de croissance et nous invitons les jeunes entreprises innovantes, les médecins, les sociétés de capital-risque et les inventeurs à collaborer avec nous pour changer le traitement de l'AVC tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec plus de 90 000 employés répartis dans 150 pays, combinés à notre expérience éprouvée en matière d'innovation dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux , Medtronic est bien placée pour contribuer à relever ce défi urgent. »

La plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm est un portail virtuel toujours actif pour les soumissions des innovateurs, qui sont ensuite évaluées et classées par ordre de priorité afin de déterminer une voie potentielle à suivre. Les opportunités choisies seront avancées en fonction de leurs besoins individuels, notamment en exposant les innovateurs au réseau d'experts, de leaders d'opinion et de partenaires de Medtronic pour la collaboration, le financement d'études cliniques et les conseils stratégiques et directionnels.

Medtronic accueille les innovations à tous les stades de leur développement afin de les faire passer à l'étape suivante. Toutefois, les opportunités les plus prioritaires sont les produits et technologies à fort potentiel, en fin de phase clinique et commerciale, puis les améliorations apportées aux produits existants par les médecins. Pour en savoir plus ou pour soumettre une proposition, veuillez consulter la plateforme Medtronic Neurovascular Co-Labtm à l'adresse www.medtronic.com/neurovascular-co-lab .

À propos du défi de l'AVC

Il est essentiel et urgent de faire progresser les soins de l'AVC. Dans le monde, 15 millions de personnes sont victimes d'un AVC chaque année. Parmi elles, 5 millions en meurent et 5 autres millions restent handicapées à vie1. Pourtant, la deuxième cause de décès et la troisième cause d'invalidité dans le monde n'est souvent pas traitée. 2 La plupart des personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral ischémique, dans lequel le flux sanguin vers le cerveau est bloqué par un caillot. Des études indiquent que seuls 10 à 14 % des patients reçoivent un traitement permettant de dissoudre le caillot et d'arrêter l'apparition des symptômes de l'AVC3.

En outre, l'utilisation de la thrombectomie mécanique, un traitement chirurgical de l'AVC et la norme de soins pour les AVC par occlusion des gros vaisseaux, reste extrêmement faible. Aux États-Unis, l'estimation des thrombectomies pour 2019 était inférieure à 40 000, alors que le nombre de patients qui pourraient bénéficier d'une thrombectomie est compris entre 200 000 et 350 0004.

À propos de l'activité neurovasculaire de Medtronic

Avec la plus grande activité de technologie neurovasculaire au monde, Medtronic Neurovascular a été le leader de la médecine factuelle en matière de neurointervention avec cinq études marquantes publiées en 2015 dans le The New England Journal of Medicine. Son leadership clinique et réglementaire et son approche audacieuse ont façonné les directives actuelles pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux5.

À propos de Medtronic

Une pensée audacieuse. Des actions plus audacieuses. Nous sommes Medtronic. Medtronic plc, dont le siège social se trouve à Dublin, en Irlande, est la première entreprise mondiale de technologies de la santé qui s'attaque avec audace aux problèmes de santé les plus difficiles auxquels l'humanité est confrontée en cherchant et en trouvant des solutions. Notre mission, qui consiste à soulager la douleur, rétablir la santé et prolonger la durée de vie, rassemble une équipe mondiale de plus de 90 000 personnes passionnées dans 150 pays. Nos technologies et thérapies traitent 70 maladies et comprennent des dispositifs cardiaques, de la robotique chirurgicale, des pompes à insuline, des outils chirurgicaux, des systèmes de surveillance des patients, etc. Grâce à nos connaissances variées, à notre curiosité insatiable et à notre désir d'aider tous ceux qui en ont besoin, nous proposons des technologies innovantes qui transforment la vie de deux personnes chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Attendez-vous à ce que nous vous offrions davantage, en vous permettant d'offrir des soins axés sur la compréhension, des expériences qui mettent les personnes au premier plan et de meilleurs résultats pour tous. Dans tout ce que nous faisons, nous concevons l'extraordinaire. Pour en savoir plus sur Medtronic (NYSE: MDT), consultez notre site www.Medtronic.com et suivez @Medtronic sur Twitter et LinkedIn .

Toute déclaration prospective est soumise à des risques et des incertitudes tels que ceux décrits dans les rapports périodiques de Medtronic déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats anticipés.

