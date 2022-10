XCMG présente 13 pelles spécialement conçues pour le marché haut de gamme européen à bauma 2022





MUNICH, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- XCMG, (SHE: 000425) exposera 13 pelles, spécialement conçues pour le marché haut de gamme en Europe, au plus grand événement mondial de l'industrie de la construction, bauma 2022, qui se tiendra du 24 au 30 octobre à Munich, en Allemagne.

Leader en matière d'innovation et l'une des trois premières entreprises de l'industrie mondiale des machines de construction, les 13 excavatrices de XCMG exposées comprennent 2 pelles à énergie verte et 11 pelles intelligentes :

(1) XE27U-E

Nouvelle pelle électrique à queue courte, économe en énergie et respectueuse de l'environnement, système basse tension et temps de charge court, équipée d'un système hydraulique avancé, de canalisations AUX1&AUX2 et de raccords rapides hydrauliques pour répondre à divers besoins.

(2) XE35U-E

Entraînée par batterie, zéro émission, vibrations légères, bruit réduit, caractéristiques de sécurité supérieures, autonomie de six à huit heures à partir d'une heure de charge, respectueuse de l'environnement.

(3) XE19E

Moteur Kubota phase V des émissions de l'UE, design à queue courte, toit de sécurité OPG/FOPS, châssis rétractable et flèche déviable.

(4) XE20E

Moteur Kubota phase V des émissions de l'UE, trois jeux de canalisations hydrauliques, cabine ergonomique et luxueuse avec conception de sécurité TOPS/ROPS, châssis rétractable et flèche déviable.

(5) XE27E

Moteur Kubota phase V des émissions de l'UE, conception à queue courte, trois jeux de canalisations hydrauliques, cabine ergonomique et luxueuse avec conception de sécurité TOPS/ROPS/OPG, nouvel écran LCD de sept pouces, flèche déviable.

(6) XE35E

Moteur Yanmar phase V des émissions de l'UE, conception à queue courte, trois jeux de canalisations hydrauliques, deux jeux de joysticks électriques proportionnels, cabine inclinable à l'avant, siège à suspension, flèche déviable et accès facile pour les entretiens.

(7) XE55E

Moteur Kubota phase V des émissions de l'UE, conception à queue courte, trois jeux de canalisations hydrauliques, deux jeux de joysticks électriques proportionnels, cabine ergonomique et luxueuse, siège à suspension, clapet anti-retour pour la flèche et le bras, flèche déviable et accès facile pour les entretiens.

(8) XE80E

La XE80E a un poids opérationnel de près de 9 tonnes et est équipée de 3 jeux de canalisations hydrauliques et de 2 jeux de joysticks électriques proportionnels, d'une cabine ergonomique et luxueuse avec siège à suspension, d'une soupape de sécurité pour la flèche et le bras en standard et d'une flèche en deux parties.

(9) XE155ECR

Moteur Commis de niveau d'émission V de l'UE, avec un poids opérationnel de près de 16,6 tonnes, trois jeux de canalisations hydrauliques, deux jeux de joysticks électriques proportionnels, une cabine ergonomique et luxueuse, un siège à suspension, un clapet de sécurité pour la flèche et le bras, une flèche en deux parties et un accès facile pour les entretiens.

(10) XE220E

Moteur Cummins phase V à émissions de l'UE, avec un poids opérationnel de près de 23,5 tonnes, adoptant une technologie de pesage intelligent pour surveiller le poids de creusement du godet afin d'éviter la surcharge et la sous-charge. L'utilisation de clôtures électroniques améliore la sécurité des opérations, et le contrôle conjoint des pompes et des vannes peut parfaitement s'adapter aux conditions de travail des pentes et des talus.

(11) XE260EN

Moteur Cummins de niveau d'émission V de l'UE, poids opérationnel de près de 26,8 tonnes, trois ensembles de canalisations hydrauliques, deux ensembles de joysticks électriques proportionnels, huit types d'accessoires et trois types de modes de travail, écran LCD de huit pouces, cabine ergonomique et luxueuse, siège à suspension, flèche en deux parties, clapet anti-retour pour la flèche et le bras, accès facile pour les entretiens.

(12) XE160WE

Moteur Cummins B4.5 niveau d'émission V de l'UE, système de contrôle électronique intelligent, fonction de diagnostic à distance, caméras de recul et de droite et système d'alarme de sécurité intelligent, flèche en deux parties, châssis renforcé et équipement renforcé.

(13) XE500EHR

Moteur Cummins QSX12 niveau d'émission V de l'UE, système de contrôle intelligent de la pelle XCMG (XEICS), fonction « tête haute à 30° » de la cabine, hauteur de travail maximale de 27,65 mètres, flèche renforcée en deux parties, système hydraulique optimisé.

Exportées dans plus de 150 pays et régions, les pelles XCMG ont acquis une bonne réputation auprès des clients de pays comme l'Amérique, le Brésil, l'Inde et le Nigeria. L'innovation technologique et l'internationalisation sont deux de ses principales stratégies qui lui permettent de s'efforcer d'être une entreprise d'excavatrices de classe mondiale.

XCMG sera présent sur les stands FS.1005/4, FS.1105/2 et FS.1105/7 au salon bauma 2022 au centre des expositions Messe München.

Pour plus d'informations sur les produits XCMG, rendez-vous sur le site www.xcmg.com .

