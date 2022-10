Quadra Capital annonce un partenariat avec Carmignac, un gestionnaire d'actifs européen de premier plan





MONTRÉAL, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Quadra Capital Partners (« Quadra »), en collaboration avec le Groupe Walter, annonce un partenariat exclusif avec Carmignac, une société de gestion d'actifs indépendante européenne multirécompensée pour la qualité de sa gestion. Quadra devient ainsi, pour le long terme, le distributeur de la gamme de fonds Carmignac auprès des investisseurs canadiens.

Carmignac propose plus de vingt stratégies gérées activement dans les principales classes d'actifs : les actions, le revenu fixe, les stratégies alternatives et la gestion diversifiée. Carmignac est reconnue pour sa gestion de conviction sur les marchés mondiaux, émergents et européens, combinant une solide vue macroéconomique, l'analyse de données ascendante et la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Créée en 1989, Carmignac se distingue dans l'industrie européenne de la gestion d'actifs par un fort esprit entrepreneurial.

« Quadra a hâte d'offrir aux investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à la gestion de conviction de Carmignac et à son approche de l'investissement durable, se réjouit Guillaume Touze, fondateur et chef de la direction, Quadra Capital Partners. Nous mettrons à profit notre présence au Canada et travaillerons étroitement avec Gestion d'actifs mondiale Walter, notre partenaire et actionnaire, pour commercialiser activement les fonds Carmignac. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Quadra au Canada. Son équipe montréalaise jouera un rôle essentiel dans la promotion de notre marque dans le pays, explique Éric Helderlé, cofondateur et directeur général de Carmignac Gestion Luxembourg. Nous avons à coeur de soutenir les efforts de Quadra avec la venue régulière au Canada de nos principaux décideurs. »

À propos de Quadra Capital Partners

Quadra Capital Partners est une société indépendante de gestion d'actifs spécialisée dans des stratégies d'investissements alternatifs avec des bureaux à Montréal, Londres, Paris et Madrid. Quadra Capital a pour principal objectif d'offrir à ses investisseurs un ensemble de stratégies innovantes et non-corrélées gérées par des gestionnaires de portefeuilles expérimentés dans des fonds internes ou par le biais de partenariats stratégiques. www.quadra-capital.com

À propos de Carmignac

Carmignac est une société de gestion d'actifs financiers indépendante fondée en 1989 sur trois principes fondamentaux toujours d'actualité : un esprit entrepreneurial, la perspicacité humaine et un engagement actif. La société a toujours gardé ce même esprit entrepreneurial, qui donne à son équipe de gestion la liberté et le courage de réaliser ses propres analyses de risques, de les traduire en de solides convictions, puis de les mettre en oeuvre. Sa culture collaborative axée sur la discussion, le travail de terrain et la recherche en interne signifie qu'elle renforcera toujours ses analyses de données par la perspicacité humaine pour mieux gérer la complexité et évaluer les risques cachés. Son équipe est composée de gestionnaires actifs et de partenaires engagés auprès de ses clients. Transparente quant à ses décisions d'investissement, la société assume toujours ses responsabilités. Avec un capital entièrement détenu par la famille et les collaborateurs, Carmignac est aujourd'hui l'un des leaders européens de la gestion d'actifs et opère depuis sept bureaux différents. Aujourd'hui, et depuis toujours, elle s'engage à donner le meilleur d'elle-même pour gérer activement l'épargne de ses clients sur le long terme. www.carmignac.lu

À propos de Groupe Walter

Issu d'une entreprise multigénérationnelle du domaine industriel qui est devenue un chef de file de son secteur, le Groupe Walter a évolué pour s'établir depuis plus de 10 ans comme une firme d'investissement composée de 35 professionnels aguerris. Appuyée par des valeurs familiales, la firme adopte une approche entrepreneuriale de la gestion d'actifs dans les marchés publics, les placements privés et les stratégies alternatives, pour des clients internes et externes, à travers ses cinq unités d'investissements spécialisées et ses firmes partenaires. www.groupewalter.ca

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme d'investissements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs exceptionnelles, de même qu'à des distributeurs et à des fournisseurs de services de cette industrie, selon une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de l'écosystème du Groupe Walter, qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

