47 415 visiteurs à la 24ème édition de WETEX et Dubai Solar Show organisés par DEWA

Le salon de l'eau, de l'énergie, de la technologie et de l'environnement (WETEX) et Dubai Solar Show (DSS), organisés par l'Autorité de l'eau et de l'électricité de Dubaï (DEWA) sous les directives de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis et souverain de Dubaï, et sous le patronage de Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président du Conseil suprême de l'énergie de Dubaï, a attiré 47 415 visiteurs lors de leur 24ème édition.

1 750 entreprises de 55 pays du monde entier ont participé à l'exposition sous le thème "À l'avant-garde de la durabilité". L'événement de WETEX et DSS a mis en évidence les plus récentes solutions, technologies et innovations mondiales dans les domaines de l'énergie, de l'eau, du développement durable, des technologies vertes, des énergies renouvelables et propres, des solutions de la mobilité verte, du développement durable, des bâtiments verts, des véhicules électriques et des technologies de dessalement de l'eau, en présence des grandes entreprises de la région et du monde.

S.E. Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de DEWA, Fondateur et Président de WETEX et DSS s'est dit ravi du succès significatif de l'exposition cette année et de la forte participation des visiteurs et des spécialistes de la région et du monde. Al Tayer a également loué les technologies de qualité et les solutions innovantes offertes par les organisations spécialisées du monde entier. Il a de même annoncé que DEWA organisera le prochain WETEX et Dubai Solar Show du 2 au 4 octobre 2023.

WETEX et DSS 2022 a accueilli 20 pavillons internationaux et a attiré 64 sponsors d'organisations locales et internationales. Pendant 3 jours, plusieurs réunions se sont déroulées entre les entreprises, les institutions gouvernementales et privées et les investisseurs à travers les plateformes Business-to-Business (B2B) et Business-to-Government (B2G). Les rencontres B2B et B2G représentent une opportunité idéale pour les entreprises puisqu'elles leur permettent de maximiser l'impact de leur participation, d'établir des relations commerciales de qualité et d'attirer de nouveaux clients et partenaires potentiels.

Durant WETEX et DSS, DEWA a organisé 110 séminaires et tables rondes en présence d'éminents experts et spécialistes du monde entier. Les sujets comprenaient le développement durable; l'énergie propre et renouvelable; l'hydrogène vert; le dessalement de l'eau à l'aide d'énergie propre; la décarbonisation; l'économie circulaire; la production et le stockage d'énergie renouvelable; les technologies de transformation des déchets en énergie; l'intelligence artificielle; les technologies émergentes dans les services publics; les compteurs et réseaux intelligents, entre autres.

