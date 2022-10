Arf lève 13 millions de dollars auprès d'investisseurs tels que Circle Ventures, Hard Yaka et SDF





ZUG, Suisse, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La plate-forme bancaire de règlement mondial réglementée par VQF utilisant les technologies Web3 a levé 13 millions de dollars dans un tour de table d'amorçage avec la participation de leaders du secteur, notamment Circle Ventures, Hard Yaka, United Overseas Bank Venture Management, Signum Capital et Stellar Development Foundation.

Arf a levé 13 millions de dollars en capitaux propres et en financement par emprunt dans le cadre d'un tour de table d'amorçage auprès d'investisseurs notables du Web3 et de l'espace financier institutionnel, notamment les investisseurs de Coinbase, Solana, FTX et Kabbage.

Circle Ventures a participé au tour de table aux côtés de la Stellar Development Foundation (SDF), United Overseas Bank (UOB) Venture Management, Signum Capital, Hard Yaka, NGC Ventures, Blockchain Founders Fund et 500 Emerging Europe.

L'entreprise a l'intention d'utiliser l'injection de liquidités pour poursuivre le développement de sa technologie basée sur la blockchain afin de fournir une gestion de trésorerie globale et des lignes de crédit pour fonds de roulement aux institutions financières et aux entreprises de services monétaires agréées qui opèrent dans le secteur des paiements transfrontaliers.

« Nous sommes ravis de voir d'éminents investisseurs de Web3 et de la finance institutionnelle valider notre vision et s'associer à nous », a déclaré le PDG Ali Erhat Nalbant.

« La technologie d'Arf se situe au coeur de l'évolution des paiements transfrontaliers. Ce tour de financement nous aidera à faire évoluer Arf pour libérer des billions de dollars de fonds de roulement bloqués dans l'industrie », a-t-il ajouté. « Nous continuerons à exploiter les actifs numériques et les technologies Web3 pour alimenter la transformation de la finance mondiale de manière totalement conforme. »

Grâce à ce financement d'amorçage, l'entreprise développera et encouragera de nouvelles technologies de changement de paradigme dans le domaine des paiements transfrontaliers en combinant le meilleur de ce que le Web3 et la finance traditionnelle ont à offrir.

L'Arf a récemment reçu l'agrément de l'Association pour la normalisation des services financiers (VQF). Le cabinet a ouvert un nouveau bureau à Zoug et a commencé à étoffer son équipe.

L'Arf a également annoncé le lancement d'Arf Credit Line en avril, qui offre aux entreprises de services monétaires un accès instantané à des lignes de crédit de fonds de roulement transactionnelles, et permet de postfinancer tout couloir en temps réel.

À propos de Arf

Arf est une plateforme mondiale de services bancaires de règlement, qui élimine le modèle économique à forte intensité de capital du secteur des paiements transfrontaliers en offrant des fonds de roulement et des services de règlement basés sur des actifs numériques, avec des capacités natives de chargement et de déchargement, aux entreprises de services monétaires et aux institutions financières agréées.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1929188/Arf_Co_founders.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1915574/Arf_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 06:24 et diffusé par :