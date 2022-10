EBAY CÉLÈBRE LA RÉSILIENCE DES ENTREPRISES ET LA CROISSANCE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE AVEC LE CONCOURS ENTREPRENEUR DE L'ANNÉE





Trois petites entreprises, une du Grand Toronto, une de la région de Niagara et une de Vancouver, ont été récompensées pendant le Mois de la petite entreprise au Canada

TORONTO, le 26 oct. 2022 /CNW/ - Les petites entreprises continuent de se remettre d'aplomb après la pandémie, et eBay Canada célèbre sa communauté en annonçant les gagnants du concours Entrepreneur de l'année 2022. Le programme, qui en est à sa 18e année, a évolué pour refléter ce que signifie être une PME canadienne prospère ayant accès à 138 millions d'acheteurs dans 190 marchés grâce au site mondial d'eBay.

« eBay rapproche les gens - des vendeurs et des acheteurs du monde entier - et ce concours met en valeur des individus qui, malgré un contexte macroéconomique difficile, continuent d'attirer des acheteurs et d'augmenter leurs ventes au pays comme ailleurs », a déclaré Robert Bigler, directeur général d'eBay Canada. « Je suis ravi de constater que les gagnants de cette année utilisent eBay pour s'adresser aux communautés d'enthousiastes et de spécialistes, mais aussi pour répondre aux exigences croissantes en matière de valeur et de durabilité. »

Voici les gagnants du concours Entrepreneur de l'année 2022 d'eBay Canada :

Entrepreneur de l'année - Sibtain Janmohamed , A-Lectron Inc. , Richmond Hill, ON . Cette petite entreprise axée sur l'achat et la vente de produits électroniques d'occasion s'est développée lorsque Sibtain et l'équipe d'A-Lectron ont vu les possibilités que présentait la réparation. Aujourd'hui, l'entreprise vend un éventail d'appareils remis à neuf - appareils photo, téléphones intelligents, écouteurs, accessoires de jeux vidéo et bien plus encore - et elle conserve une note d'évaluation 100 % positive de clients qui cherchent à réduire leurs dépenses. De plus en plus, elle contribue à réduire la quantité de déchets électroniques qui finissent à la décharge.





, , . Cette petite entreprise axée sur l'achat et la vente de produits électroniques d'occasion s'est développée lorsque Sibtain et l'équipe d'A-Lectron ont vu les possibilités que présentait la réparation. Aujourd'hui, l'entreprise vend un éventail d'appareils remis à neuf - appareils photo, téléphones intelligents, écouteurs, accessoires de jeux vidéo et bien plus encore - et elle conserve une note d'évaluation 100 % positive de clients qui cherchent à réduire leurs dépenses. De plus en plus, elle contribue à réduire la quantité de déchets électroniques qui finissent à la décharge. Micromultinationale de l'année - Christian Kentie , The Frugal Dutchman , Ridgeway, ON . Après la création d'une Boutique eBay pour l'entreprise d'objets de collection qu'il a fondée en 2016, les activités de Christian se sont mondialisées en rejoignant des amateurs de Pokémon, de Star Wars et de culture populaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon, du Pérou et d'ailleurs. Alors que 99 % des PME canadiennes sur eBay exportent vers 18 pays en moyenne, Christian redonne aussi aux enthousiastes de sa ville en soutenant des clubs d'écoles locales.





, . Après la création d'une Boutique eBay pour l'entreprise d'objets de collection qu'il a fondée en 2016, les activités de Christian se sont mondialisées en rejoignant des amateurs de Pokémon, de Star Wars et de culture populaire des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Japon, du Pérou et d'ailleurs. Alors que 99 % des PME canadiennes sur eBay exportent vers 18 pays en moyenne, Christian redonne aussi aux enthousiastes de sa ville en soutenant des clubs d'écoles locales. Entrepreneure émergente en commerce électronique de l'année - Dorina Pascal , Swiss Watch Parts Distributors , Vancouver , C.-B. Peu après avoir acquis une entreprise professionnelle de fabrication et de réparation de produits d'horlogerie ayant pignon sur rue depuis 1952, Dorina a dû fermer temporairement ses portes au début de la pandémie. Elle a transposé ses activités en ligne pour la première fois grâce à eBay et elle continue de servir sa fidèle clientèle en cherchant de nouveaux clients et en favorisant l'économie circulaire avec la réparation de montres.

Consultez la biographie complète des gagnants ici.

Alors que le pire de la pandémie est derrière nous, eBay Canada continue d'offrir aux PME de détail le programme accélérateur « Toujours en marche » lancé en avril 2020 et conçu pour permettre aux entreprises hors ligne d'adopter rapidement la plateforme en ligne d'eBay. Depuis son lancement, des centaines de milliers de vendeurs en Amérique du Nord ont participé au programme pour prendre le chemin de la réussite numérique en s'implantant en ligne rapidement et efficacement grâce à eBay.

À propos du concours Entrepreneur de l'année d'eBay Canada

Sélectionnés parmi un nombre record de candidatures reçues en ligne, les gagnants de cette année recevront des prix en argent allant de 5 000 à 10 000 dollars canadiens à investir dans leur entreprise. En plus des prix en argent, chaque gagnant recevra une inscription d'un an à une Boutique eBay de niveau supérieur, une séance de photographie professionnelle et un voyage à Toronto avec une place sur la scène lors de la quatrième édition du Sommet des petites entreprises de CanadianSME. Les gagnants raconteront leur cheminement en commerce électronique pendant une discussion de groupe organisée dans le cadre du sommet le 26 octobre 2022.

Quelques-unes des catégories :

Entrepreneur de l'année : ce prix récompense le vendeur eBay qui incarne le mieux l'esprit de la communauté de vendeurs d'eBay.

Micromultinationale de l'année : ce prix récompense un vendeur eBay dont la réussite en matière de commercialisation et de ventes dépasse les frontières canadiennes.

Entrepreneur émergent en commerce électronique de l'année : ce prix récompense un vendeur eBay ayant développé une entreprise résiliente et florissante en intégrant avec beaucoup de succès le commerce électronique comme nouvelle plateforme de vente.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le concours Entrepreneur de l'année d'eBay Canada ici : cafr.ebay.ca/eoy.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme Toujours en marche d'eBay ici : eBay.ca/toujoursenmarche .

À propos d'eBay

eBay Inc. (Nasdaq : EBAY ) est un chef de file mondial en matière de commerce qui relie les personnes les unes aux autres et qui bâtit des communautés afin de créer des perspectives économiques pour tous. Notre technologie favorise la réussite de millions d'acheteurs et de vendeurs dans plus de 190 marchés du monde entier, offrant à tous la possibilité de connaître la croissance et la prospérité. Fondé en 1995 à San Jose, en Californie, eBay est l'un des sites les plus importants et dynamiques au monde. Il propose des prix avantageux et une sélection exceptionnelle. En 2021, nous avons généré plus de 87 milliards de dollars en volume brut de marchandises. Pour en savoir plus sur l'entreprise et ses marques en ligne à l'échelle mondiale, consultez le site www.ebayinc.com .

SOURCE eBay Canada

Communiqué envoyé le 26 octobre 2022 à 06:00 et diffusé par :