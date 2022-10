La version 1.16 de Loftware Prisym 360 renforce la solution « tout-en-un » d'étiquetage des essais cliniques grâce à de nouvelles fonctionnalités permettant de gagner en efficacité et de simplifier la conformité





La version intègre un connecteur de données cliniques et un module de randomisation pour soutenir la gestion de bout en bout des processus rationalisés d'étiquetage clinique

PORTSMOUTH, N.H., 26 oct. 2022 /PRNewswire/-- Loftware , le leader mondial des solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise , a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la version 1.16 de Loftware Prisym 360. La dernière version de la solution de gestion des étiquettes et du contenu des essais cliniques basée sur le cloud de Loftware ajoute deux nouvelles fonctionnalités conçues pour accroître l'efficacité des opérations d'approvisionnement des essais cliniques tout en réduisant les risques et en simplifiant la conformité.

Prisym 360 1.16 introduit un nouveau connecteur de données cliniques, qui rationalise le processus d'étiquetage clinique de bout en bout en connectant les applications de fournitures cliniques aux fonctionnalités de conception d'étiquettes et de livrets de Prisym 360. Il n'est donc plus nécessaire de saisir manuellement les données des étiquettes, ce qui permet d'automatiser le processus d'impression d'étiquettes conformes aux BPF et de faire gagner un temps précieux à l'utilisateur tout en réduisant les risques associés aux saisies manuelles.

Prenant en charge des protocoles et des normes industriels largement utilisés, tels que les services Web, SOAP et REST, afin de maximiser sa compatibilité avec les applications de gestion des fournitures cliniques existantes d'un client, le connecteur de données cliniques permet la création et la révision des données de l'étiquette principale de l'essai clinique dans Prisym 360. Par conséquent, l'application existante de fournitures cliniques d'un client gagne la capacité d'envoyer des demandes d'impression et les données associées à Prisym 360 pour produire des étiquettes à la demande.

De plus, Prisym 360 1.16 introduit un module de randomisation, qui fournit un ensemble complet de fonctionnalités de randomisation d'étiquettes cliniques, entièrement intégrées et disponibles via une interface utilisateur simple et intuitive. Offrant une capacité de randomisation, particulièrement précieuse pour les organisations ou les équipes n'ayant pas accès à une application RTSM, le module a été conçu en étroite collaboration avec les équipes chargées des fournitures cliniques au sein de plusieurs organisations de R et D pharmaceutique de premier plan et de fournisseurs de services de fournitures cliniques. Grâce à un processus étape par étape, les utilisateurs peuvent créer des définitions de randomisation afin de générer des données pour les packs d'essais cliniques tout en restant totalement intégré et compatible avec les autres fonctionnalités d'étiquetage des essais cliniques de Prisym 360, notamment le connecteur de données cliniques et le processus d'impression d'étiquettes cliniques en 3 étapes.

Ces deux nouvelles fonctionnalités ont été développées avec la contribution directe des utilisateurs existants et sont conçues pour répondre aux bonnes pratiques du secteur. Grâce à la nature modulaire de Prisym 360, les clients peuvent, s'ils le souhaitent, faire évoluer leur solution pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité.

Simon Jones, vice-président de la gestion des produits Loftware, Sciences de la vie, a déclaré : « La pression exercée pour réduire les délais de démarrage des essais, associée à la croissance des essais cliniques adaptatifs, a incité les fournisseurs d'applications logicielles de fournitures cliniques à se concentrer sur la rationalisation du processus de fournitures de bout en bout des essais cliniques. Le connecteur de données cliniques Prisym 360, développé avec la contribution des meilleurs fournisseurs de gestion des fournitures cliniques, tels que Signant Health, permet de simplifier l'interconnexion avec Prisym 360, supprimant ainsi la nécessité d'une saisie manuelle des données.

De même, le nouveau module de randomisation est conçu pour simplifier le processus de randomisation des patients et des kits, car il fait partie intégrante de Prisym 360, ce qui facilite l'utilisation tout en aidant les clients à garantir la conformité GxP. »

Les modules Prisym 360 Clinical Data Connector et Data Randomization sont désormais disponibles dans le cadre de la dernière version 1.16 de Prisym 360. Pour plus d'informations, consultez le site www.loftware.com

À propos de Loftware :

Loftware?est le plus grand fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise basées sur le cloud, offrant une plateforme de solutions d'étiquetage de bout en bout pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Présente dans le monde entier avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Slovénie, en Chine et à Singapour, Loftware peut se targuer de plus de 35 ans d'expertise dans la résolution des problèmes d'étiquetage. La société aide les entreprises à améliorer la précision, la traçabilité et la conformité tout en améliorant la qualité, la rapidité et l'efficacité de leur étiquetage. En tant que principal fournisseur mondial de solutions d'étiquetage et de gestion des illustrations d'entreprise, mais aussi d'étiquetage d'essais cliniques et de gestion de contenu, Loftware favorise l'agilité de la chaîne d'approvisionnement, soutient l'évolution des réglementations et optimise les opérations commerciales d'un large éventail d'industries. Parmi elles : l'automobile, les produits chimiques, les produits de consommation, l'électronique, l'alimentation et les boissons, la fabrication, les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, la vente au détail et le prêt-à-porter.

