La hausse du nombre d'événements communautaires de collecte de fonds à l'échelle nationale stimule l'optimisme des organisations à but non lucratif





Joignez-vous à nous lors de l'événement Illumine la nuit 2024!

MONTREAL, le 10 mai 2024 /CNW/ - Dans un souci de résilience et de renouveau, la Société de leucémie et lymphome du Canada est fière d'annoncer le retour triomphal de l'événement Illumine la nuit, qui aura lieu le 26 octobre à parc Jean-Drapeau, l'Espace Paddock. À l'heure où les campagnes de collecte de fonds entre pairs continuent de se multiplier, Illumine la nuit se veut un symbole d'espoir, d'unité et de force au sein des communautés destiné à offrir une expérience inoubliable qui célèbre la puissance de l'action collective.

Après les défis des dernières années, le retour d'Illumine la nuit annonce une renaissance des événements en personne, et les participants peuvent s'attendre à une soirée inédite, sous le signe de la solidarité et du soutien. Alicia Talarico, présidente de la Société de leucémie et lymphome du Canada, se montre très enthousiaste devant le retour de l'événement : « Après avoir dû composer avec l'incertitude et mettre en place des mesures pour assurer la sécurité, nous nous réjouissons de pouvoir raviver la magie d'Illumine la nuit de manière authentique, dit-elle. Cette année, nous nous engageons à créer une expérience mémorable qui nourrira l'esprit de notre communauté. »

L'événement Illumine la nuit a connu une hausse de 8,9 % de ses revenus provenant de collecte de fonds entre pairs, et l'édition de 2024 s'annonce riche en divertissements, en mets gourmands et en occasions de créer des liens profonds au sein de la communauté. En signe de solidarité, les participants parcourront un chemin illuminé par l'espoir, en hommage aux personnes touchées par les cancers du sang.

« Illumine la nuit n'est pas qu'une simple marche; c'est un témoignage de notre résilience, de notre détermination et de notre engagement inébranlable envers la lutte contre les cancers du sang, souligne Madame Talarico. Lorsque nous nous rassemblons sous les étoiles, nous incarnons les progrès accomplis et l'espoir qui nous pousse à aller de l'avant. »

L'inscription à l'événement Illumine la nuit de 2024 est maintenant ouverte sur le site illuminelanuit.ca. Joignez-vous à nous! Ensemble, nous brillerons de tous nos feux pour montrer notre soutien aux personnes touchées par les cancers du sang et participer au parcours vers la guérison.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada :

La Société de leucémie et lymphome du Canada (SLLC) est un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à trouver des remèdes contre les cancers du sang et à assurer l'accès des patients à des traitements vitaux. La SLLC utilise les fonds recueillis dans le cadre d'événements comme Illumine la nuit pour fournir des services d'éducation, de promotion de la cause et de soutien aux personnes et familles touchées par les cancers du sang.

Avis aux éditeurs : Des images en haute résolution et des informations supplémentaires sur l'événement Illumine la nuit 2024 sont disponibles sur demande.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

10 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :