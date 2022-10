La toute nouvelle société Emergent Entertainment PLC vient d'être créée pour offrir la prochaine génération de divertissement numérique et immersif





Simon Rutter , ancien vice-président exécutif de Sony PlayStation, rejoint la nouvelle société en tant que président du conseil d'administration aux côtés du PDG Ian Hambleton

LONDRES, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la création d'une nouvelle société de divertissement PLC EMERGENT ENTERTAINMENT est annoncée.

Emergent Entertainment fusionne officiellement le studio de jeux vidéo londonien Maze Theory avec les vétérans et développeurs de blockchain Pluto Digital PLC, après une joint-venture réussie entre les deux sociétés (Emergent Games) plus tôt cette année.

Emergent Entertainment est une entreprise de divertissement de nouvelle génération axée sur le rapprochement des audiences et des créateurs d'histoires en exploitant les technologies émergentes. La valuation proposée de la nouvelle entreprise dépasse 65 millions de dollars, et la société entend se préparer à une future introduction en bourse.

L'ancien vice-président exécutif de Sony Interactive Entertainment/PlayStation, Simon Rutter, rejoint l'entreprise en tant que président, aux côtés du PDG Ian Hambleton (ancien PDG de Maze Theory).

Simon a consacré 25 ans à PlayStation, dont les 10 dernières années à des postes de direction internationale. Ian est un entrepreneur à succès depuis 20 ans, ayant fondé et développé des entreprises créatives dans les domaines de la technologie, du numérique, des jeux et des technologies vertes avec Found Studio, Maze Theory et Ecologi.

Emergent Entertainment bénéficie de l'héritage combiné des deux entités fusionnées, des compétences et de l'expérience de ses employés, ainsi que de son portefeuille de produits et de sa base d'actifs existants. Ensemble, ces éléments confèrent à la société un ensemble unique de compétences permettant de fournir avec succès des contenus attrayants tels que des jeux en réalité mixte, des jeux Web3 et des services de jetons Web3 dans une variété de médias de divertissement.

La nouvelle entreprise trouvera un équilibre entre la tradition et la nouveauté, entre l'art de la narration et l'innovation technique, entre les modèles économiques établis et fiables et les formes plus contemporaines de monétisation.

Avec plus de 60 développeurs et cadres possédant une vaste expérience dans la création de jeux AAA, le studio de jeux possède quatre siècles de connaissances combinées. Leur CV cumulatif inclut : FIFA, NBA Online, Les Sims, Need for Speed, Gran Turismo, Le Seigneur des Anneaux, Horizon Zero Dawn, Sniper Elite, Peaky Blinders: The King's Ransom, Doctor Who: Edge of Time, Blood and Truth, et PlayStation VR Worlds.

Emergent Entertainment a déjà conclu des accords avec plusieurs établissements de divertissement mondiaux, s'appuyant sur son expertise dans la création de jeux en RV pour des émissions emblématiques telles que Doctor Who et Peaky Blinders, et d'autres annonces de jeux en RV suivront.

Le premier projet Web3 de la société, Resurgence, est actuellement en cours de développement et fait voyager les joueurs depuis le chaos actuel jusqu'à un futur post-apocalyptique. Le jeu laisse aux joueurs le contrôle total de leur propre destin en utilisant les ressources disponibles au sein d'un concept de survie communautaire unique.

Simon Rutter, président d'Emergent Entertainment, a déclaré : « L'équipe dirigeante d'Emergent Entertainment est passionnée par les possibilités créatives offertes par les dernières innovations technologiques. »

Ian Hambleton, PDG, a ajouté : « Nous sommes ravis de réunir des concepteurs de jeux AAA et des compétences avancées en ingénierie Web3 d'une manière encore inédite. Notre objectif est de proposer les meilleurs jeux et expériences en utilisant une technologie qui profite réellement aux joueurs et aux nouveaux publics. »

À propos d'Emergent Entertainment

Emergent Entertainment PLC est une société de divertissement de nouvelle génération ; et la fusion officielle du studio de jeux vidéo londonien Maze Theory et de la société de technologie Web3, Pluto Digital PLC. Elle rapproche les créateurs d'histoires et leur public en exploitant les nouvelles technologies, notamment la RV, la RA, l'IA et la blockchain.

L'entreprise est dirigée par Ian Hambleton, PDG, entrepreneur en série et ancien PDG de Maze Theory, ainsi que par Simon Rutter, président exécutif, ancien vice-président exécutif de Sony PlayStation.

Emergent Entertainment fournira des contenus attrayants, notamment des jeux en réalité mixte, des jeux Web3 et des services de jetons Web3 dans divers secteurs du divertissement.

Son premier jeu Web3, Resurgence, est en cours de développement et Emergent Entertainment a conclu des accords avec un certain nombre de sociétés de divertissement internationales, en s'appuyant sur l'expertise de Maze Theory dans la création de jeux en réalité virtuelle pour des émissions emblématiques telles que Doctor Who et Peaky Blinders.

Avec plus de 60 développeurs et cadres possédant une vaste expérience dans la création de jeux AAA, le studio de jeux possède quatre siècles de connaissances combinées.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1928809/Peaky_Key.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1928810/ResurgenceCryoFreezing.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1928807/Simon_Rutter.jpg

