La ministre Ng annonce de nouveaux investissements en capital de risque





OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à établir au pays un secteur du capital de risque dynamique et durable. Cela permettra de faciliter l'accès aux capitaux des entreprises innovatrices en démarrage qui créent de bons emplois pour les Canadiens d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé un investissement pouvant atteindre 350 millions de dollars dans quatre gestionnaires de fonds de fonds de capital de risque dans le cadre de l'Initiative de catalyse du capital de risque (ICCR) renouvelée. Les quatre gestionnaires de fonds de capital de risque sont :

Ces gestionnaires de fonds s'emploieront à recueillir des capitaux supplémentaires auprès du secteur privé pour ensuite investir dans d'autres fonds de capital de risque et aussi investir directement dans des entreprises innovatrices. Il est attendu qu'ils constitueront un fonds d'investissement totalisant environ 1,4 milliard de dollars.

Grâce à des investissements antérieurs en capital de risque, l'ICCR renouvelée permet aux entreprises canadiennes de continuer à profiter d'un écosystème de capital de risque concurrentiel à l'échelle mondiale pouvant favoriser l'essor du talent entrepreneurial et la création d'emplois de haute qualité pour la classe moyenne. Ces investissements auront des retombées directes sur les collectivités canadiennes. Ils permettront de transformer de nouvelles idées en produits et en services prêts à être commercialisés, et d'offrir de nouveaux débouchés économiques aux Canadiens.

L'ICCR renouvelée exige de tous ses bénéficiaires qu'ils collectent des données sur le genre et la diversité. Ils doivent également mettre en oeuvre des politiques et des pratiques qui font la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion à l'interne, au moment de constituer leurs portefeuilles et dans le cadre de leurs activités au sein de l'écosystème du capital de risque dans son ensemble. Ainsi, un plus grand nombre d'entreprises détenues par des femmes et des membres de groupes sous-représentés pourront avoir accès aux capitaux dont ils ont besoin pour prendre de l'expansion et croître, et par conséquent renforcer l'économie canadienne.

La Banque de développement du Canada (BDC), qui gère l'ICCR, est l'investisseur en capital de risque le plus actif au Canada, avec des fonds sous mandat de gestion totalisant plus de 6 milliards de dollars. BDC a récemment lancé Excelles - Fonds et lab pour les femmes, une initiative de 500 millions de dollars et la plus importante plateforme d'investissement en son genre au monde.

« Nous nous engageons à aider les entreprises et les entrepreneurs innovateurs à obtenir les investissements dont ils ont besoin pour prendre de l'expansion, accéder à de nouveaux marchés et réussir. Le capital de risque est essentiel pour que ce type d'entreprises puissent développer des innovations révolutionnaires et créer de bons emplois pour les Canadiens. Les investissements annoncés aujourd'hui permettront d'établir un écosystème de capital de risque solide et dynamique qui mise sur l'inclusivité, la diversité et l'équilibre entre les genres. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

En tenant compte des fonds du secteur privé, on prévoit qu'au moins 1,4 milliard de dollars seront investis dans le marché canadien des capitaux d'innovation dans le cadre de l'ICCR renouvelée.

Les bénéficiaires dont il est question aujourd'hui ont été sélectionnés à la suite d'un processus de sélection rigoureux au cours duquel des recommandations ont été formulées par un comité de sélection du secteur privé composé d'experts de l'industrie hautement qualifiés, et appuyé par des experts de BDC et d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada .

. Les précédents programmes de capital de risque ont permis d'investir 761 millions de dollars dans des fonds de capital de risque et dans des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires sélectionnés ont recueilli plus de 3 milliards de dollars afin d'aider des entreprises canadiennes à démarrer et à croître.

En 2021, le secteur du capital de risque du Canada a investi 14,7 milliards de dollars dans le cadre de 752 ententes, soit plus du double du montant record précédent, établi en 2019.

a investi 14,7 milliards de dollars dans le cadre de 752 ententes, soit plus du double du montant record précédent, établi en 2019. Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Canada se classe au troisième rang pour ce qui est des investissements en capital de risque.

