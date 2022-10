Suspension de la négociation par l'OCRCVM - AMPD

Le gouvernement du Canada est déterminé à établir au pays un secteur du capital de risque dynamique et durable. Cela permettra de faciliter l'accès aux capitaux des entreprises innovatrices en démarrage qui créent de bons emplois pour les Canadiens...

Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé aujourd'hui une prise de participation minoritaire dans la Corporation Andy Amérique du nord inc. (« Andy Corp. »), une entreprise privée basée à Montréal, qui opère principalement dans le secteur du transport, de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Trigon Metals Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : TM Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 13 h 53 L'OCRCVM peut prendre la décision...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : AMPD Ventures Inc. Symbole CSE : AMPD Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 13 h 39 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou...