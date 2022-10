Virtus Investment Partners annonce un accord pour ajouter AlphaSimplex Group en tant que gestionnaire affilié





Gestionnaire de premier plan de stratégies de liquidités alternatives

HARTFORD, Connecticut, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Virtus Investment Partners, Inc. (NASDAQ: VRTS), qui exploite une entreprise de gestion d'actifs multi-boutique, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour acquérir AlphaSimplex Group, LLC, un gestionnaire de premier plan de solutions d'investissement de liquidités alternatives avec 10,9 milliards1 d'actifs sous gestion, auprès de Natixis Investment Managers.

AlphaSimplex est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement alternatif systématique pour les clients institutionnels et individuels. Ses offres sont conçues pour s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché et offrir un potentiel de rendement positif et non corrélé, même pendant les périodes les plus difficiles du marché. Parmi ses stratégies, sa stratégie phare de gestion des contrats à terme, qui suit les tendances, est proposée via le fonds 5-Star Morningstar Ratedtm $3.5 billion2 AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund (ASFYX), qui est le troisième plus grand fonds commun de placement américain dans sa catégorie.

« AlphaSimplex apporte des capacités d'investissement alternatif distinctives qui complètent notre large offre de stratégies alternatives traditionnelles ainsi que d'autres stratégies de liquidités alternatives », a déclaré George R. Aylward, président et directeur général de Virtus. « Cet accord nous permet de nous associer à un gestionnaire d'actifs innovant offrant à ses clients des stratégies d'investissement différenciées qui ont généré des rendements solides et non corrélés à travers les cycles de marché. Le directeur général Duncan B.E. Wilkinson, le directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille Alexander D. Healy, la directrice de la recherche stratégique et gestionnaire de portefeuille Kathryn M. Kaminski, et leur équipe ont construit une entreprise de haute qualité, axée sur le client, et nous nous réjouissons de l'opportunité d'ajouter AlphaSimplex en tant que gestionnaire affilié. »

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre de notre histoire et nous sommes impatients de continuer à offrir des résultats positifs à nos clients dans le cadre de Virtus, une autre organisation qui partage notre engagement envers le succès à long terme des investisseurs », a déclaré Wilkinson. « Notre forte croissance et nos performances témoignent de notre équipe et de notre processus, ainsi que du rôle important que les alternatives comme les contrats à terme gérés peuvent jouer dans un portefeuille diversifié, comme le démontre clairement l'environnement de marché actuel. »

En tant que boutique affiliée à Virtus, AlphaSimplex conservera l'autonomie de ses processus d'investissement, de sa marque et de sa culture, sans changement des stratégies d'investissement ou des équipes de gestion ou d'investissement, ce qui garantit la continuité pour ses clients et ses partenaires de distribution. AlphaSimplex bénéficiera des solides capacités de Virtus en matière de marketing et de distribution pour les particuliers et les institutionnels afin d'étendre sa présence dans les canaux américains de particuliers, d'institutionnels et de sous-conseillers ainsi que sur les marchés non américains, du modèle de services de support commercial partagé et des capacités de développement de produits.

Virtus compte acquérir 100 % d'AlphaSimplex auprès de Natixis Investment Managers et cherchera à adopter les deux fonds communs de placement américains et, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, un fonds UCITS domicilié au Luxembourg, qui sont gérés par AlphaSimplex. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Virtus prévoit de financer la transaction avec ses ressources financières existantes. La transaction devrait être conclue vers la fin du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, des approbations réglementaires nécessaires et des approbations des conseils d'administration des fonds communs de placement et des actionnaires des fonds.

Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier et Morgan Lewis & Bockius LLP a agi en tant que conseiller juridique de Virtus pour cette transaction. RBC Capital Markets, LLC a agi en tant que conseiller financier et Ropes & Gray LLP a agi en tant que conseiller juridique de Natixis Investment Managers.

À propos d'AlphaSimplex Group

AlphaSimplex Group est un conseiller en placement enregistré qui cherche à élargir la façon dont le monde investit grâce au pouvoir de la diversification. Nous sommes spécialisés dans la recherche et l'analyse des marchés et des comportements, y compris la volatilité et le risque. La société élabore des stratégies d'investissement systématiques conçues pour s'adapter aux dynamiques changeantes du marché, en utilisant principalement des contrats à terme et des contrats à livrer liquides. Notre objectif est d'assurer le succès des investissements et d'avoir un impact positif sur les clients et les collègues en adoptant une culture réfléchie d'innovation, de collaboration et d'excellence.

À propos de Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners (NASDAQ: VRTS) est un partenariat distinctif de gestionnaires d'investissement spécialisés qui se consacrent au succès à long terme des investisseurs individuels et institutionnels. Nous proposons des produits et services de gestion d'investissement de nos gestionnaires affiliés, chacun ayant un style d'investissement distinct et un processus d'investissement autonome, ainsi que des sous-conseillers sélectionnés. Les solutions d'investissement sont disponibles dans plusieurs disciplines et types de produits afin de répondre à un large éventail de besoins des investisseurs. Des informations supplémentaires sur notre société, nos partenaires d'investissement et nos stratégies sont disponibles sur virtus.com.

À propos de Natixis Investment Managers

L'approche multi-affiliés de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la pensée indépendante et de l'expertise ciblée de plus de 20 gestionnaires actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs3 au monde avec plus de 1 200 milliards de dollars (1 100 milliards d'euros) d'actifs sous gestion4, Natixis Investment Managers propose une gamme diversifiée de solutions à travers les classes d'actifs, les styles et les véhicules, y compris des stratégies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) innovantes et des produits dédiés à la promotion de la finance durable. La société travaille en partenariat avec ses clients afin de comprendre leurs besoins uniques et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme. Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du pôle Services Financiers Internationaux du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers : im.natixis.com.

Avant d'investir, tenez compte des objectifs de placement, des risques, des frais et des dépenses du fonds. Rendez-vous sur im.natixis.com ou composez le 800-225-5478 pour obtenir un prospectus ou un résumé récapitulatif contenant ces renseignements (et d'autres). Lisez-le attentivement.

Un placement dans un fonds commun de placement comporte des risques. Une perte de capital est possible. Les contrats à terme et les contrats à livrer peuvent comporter un degré de risque élevé et entraîner des pertes potentiellement illimitées. Comme ils dépendent de la performance d'un actif sous-jacent, ils peuvent être très volatils et sont soumis aux risques de marché, de crédit et de contrepartie.

Informations sur Morningstar

Notation de Morningstar : Systematic Trend ? Catégorie Y (au 30 septembre 2022)

Notation globale dérivée de la moyenne pondérée des paramètres de notation Morningstar sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) ; les autres notes sont basées sur les rendements ajustés au risque.

Globale sur 73 fonds *****

Trois ans sur 73 fonds *****

Cinq ans sur 64 fonds *****

Dix ans sur 33 fonds *****

Pour chaque fonds ayant au moins un historique de trois ans, Morningstar calcule une Morningstar Ratingtm utilisée pour classer le fonds par rapport aux autres fonds de la même catégorie. Elle est calculée sur la base d'une mesure du rendement ajusté au risque Morningstar qui tient compte de la variation de la performance excédentaire mensuelle d'un fonds, sans aucun ajustement pour les charges (frais d'entrée, différés ou de rachat), ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la régularité de la performance. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule population à des fins de comparaison. Les 10 % de fonds les mieux notés dans chaque catégorie reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 % suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et les 10 % inférieurs reçoivent 1 étoile (chaque catégorie de parts est comptée comme une fraction de fonds dans cette échelle et notée séparément, ce qui peut entraîner de légères variations dans les pourcentages de distribution). Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. ©2022 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant précises, complètes ou opportunes. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de ces informations.

Le fonds AlphaSimplex Managed Futures Strategy est distribué par Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à but limité et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers. Natixis Distribution, LLC est situé au 888 Boylston Street, Suite 800, Boston, MA 02199-8197. Membre FINRA, SIPC. 800-225-5478 im.natixis.com.

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits établis, y compris les déclarations concernant nos convictions ou nos attentes, sont des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Ces déclarations peuvent être identifiées par des termes prospectifs tels que « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « anticiper », « pouvoir », « continuer », « projeter », « opportunité », « prédire », « potentiel », « futur », « prévision », « garantie », « supposer », « probable », « cible » ou des déclarations similaires ou des variations de ces termes.

Nos déclarations prospectives sont basées sur une série d'attentes, d'hypothèses et de projections concernant la société et les marchés sur lesquels nous opérons, ne sont pas des garanties de résultats ou de performances futurs et impliquent des risques et des incertitudes substantiels, y compris des hypothèses et des projections concernant nos actifs sous gestion, nos entrées et sorties d'actifs nets, nos flux de trésorerie d'exploitation, nos plans d'affaires et notre capacité à emprunter, pour toutes les périodes futures. Toutes nos déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. La société ne peut garantir que ces attentes ou déclarations prospectives s'avéreront exactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement.

Notre activité et nos déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes substantiels, connus et inconnus, y compris ceux abordés dans les sections « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » de notre rapport annuel 2021 sur le formulaire 10-K, tel que complété par nos dépôts périodiques auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), ainsi que les risques et incertitudes suivants résultant de : (i) toute réduction de nos actifs sous gestion ; (ii) les conditions générales économiques, politiques et pandémiques nationales et mondiales ; (iii) l'incapacité à obtenir les avantages attendus de nos transactions stratégiques ; (iv) les effets continus de la pandémie de COVID-19 et les perturbations économiques mondiales associées ; (v) le retrait, la renégociation ou la résiliation des accords de conseil en investissement ; (vi) l'atteinte à notre réputation ; (vii) l'incapacité de satisfaire aux clauses financières et aux paiements liés à notre endettement ; (viii) l'incapacité d'attirer et de retenir le personnel clé ; (ix) les défis posés par la concurrence à laquelle nous sommes confrontés dans notre secteur ; (x) les développements défavorables liés aux sous-conseillers non affiliés ; (xi) les changements négatifs dans les relations de distribution clés ; (xii) les interruptions ou l'incapacité de fournir des services technologiques essentiels par nous ou par des tiers ; (xiii) le risque de perte sur nos placements ; (xiv) le manque de capitaux suffisants à des conditions satisfaisantes ; (xv) les développements réglementaires et juridiques défavorables ; (xvi) le non-respect des lignes directrices en matière de placement ou d'autres exigences contractuelles ; (xvii) les litiges civils défavorables et les enquêtes ou procédures gouvernementales ; (xviii) des changements défavorables dans les lois ou les limitations fiscales ; (xix) la volatilité associée à nos actions ordinaires ; (xx) l'incapacité de verser des dividendes trimestriels sur les actions ordinaires ; (xxi) certaines dispositions de gouvernance d'entreprise dans notre charte et nos règlements ; (xxii) des pertes ou des coûts non couverts par l'assurance ; (xxiii) la dépréciation de l'écart d'acquisition ou des actifs incorporels ; et d'autres risques et incertitudes. Toute survenance ou tout changement défavorable important d'un ou de plusieurs facteurs de risque ou risques et incertitudes mentionnés ci-dessus, dans notre rapport annuel 2021 sur le formulaire 10-K et dans nos autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC pourrait affecter de manière importante et défavorable nos opérations, nos résultats financiers, nos flux de trésorerie, nos perspectives et nos liquidités.

Certains autres facteurs susceptibles d'avoir un impact sur la poursuite de nos activités, nos perspectives, nos résultats financiers et nos liquidités, ou qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ces déclarations prospectives, sont abordés ou inclus dans les rapports périodiques de la société déposés auprès de la SEC et sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.virtus.com sous la rubrique « Relations avec les investisseurs ». Nous vous invitons à examiner attentivement tous ces facteurs.

La société ne s'engage pas et ne prévoit pas de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements de plans, d'hypothèses, d'estimations ou de projections, ou d'autres circonstances survenant après la date de ce communiqué, même si ces résultats, changements ou circonstances indiquent clairement que les informations prospectives ne se réaliseront pas. Si des déclarations publiques ou des divulgations futures de notre part modifient ou affectent l'une des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ou l'accompagnant, ces déclarations ou divulgations seront réputées modifier ou remplacer les déclarations du présent communiqué.

1 En date du 30 septembre 2022. Les actifs sous gestion (ASG) comprennent la taille de négociation (capital) des comptes gérés séparément par AlphaSimplex (autres que les comptes superposés) pour lesquels le client a choisi de financer le capital de la stratégie sur une base partielle. Cette mesure des actifs sous gestion ne correspond pas aux actifs sous gestion réglementaires.

2 La notation globale est dérivée de la moyenne pondérée des paramètres de notation Morningstar sur 3, 5 et 10 ans (le cas échéant) ; les autres notations sont basées sur les rendements ajustés au risque.

3 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18ème plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.

4 Les actifs sous gestion (« ASG ») des entités affiliées actuelles mesurés au 30 juin 2022 s'élèvent à 1,2 mille milliard de dollars (1,1 mille milliard d'euros). Les ASG, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'ASG non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

