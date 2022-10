CGTN : Comment la Chine donne-t-elle le ton pour l'avenir de « Un pays, deux systèmes » ?





PÉKIN, 22 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le rapport présenté par Xi Jinping dimanche à l'ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) à Pékin est arrivé à un moment charnière, la Chine s'engageant dans un nouveau voyage pour construire un pays socialiste moderne à tous égards.

Dévoilant le plan directeur pour la construction d'une Chine socialiste moderne à tous égards, Xi Jinping a consacré une division entière de son rapport à souligner l'importance d'« Un pays, deux systèmes ».

« Cette politique doit être respectée sur le long terme », a-t-il promis, éliminant les doutes et les malentendus sur l'avenir d'« Un pays, deux systèmes ».

Le « meilleur arrangement institutionnel »

La dernière décennie a été marquée par des progrès et des changements historiques dans la volonté de la Chine de concrétiser la vision « Un pays, deux systèmes » dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (RAS de Hong Kong) et la Région administrative spéciale de Macao.

Les systèmes juridiques des RAS et les mécanismes d'application pour la sauvegarde de la sécurité nationale ont été établis. La loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale dans la RASHK a été promulguée, tandis que le système électoral de la région a également été affiné. Macao a également entamé des procédures visant à modifier sa loi sur la sauvegarde de la sécurité nationale.

Dans son rapport, Xi Jinping a salué « Un pays, deux systèmes » comme une grande innovation du socialisme aux caractéristiques chinoises. « Il s'est avéré être le meilleur arrangement institutionnel pour assurer une prospérité et une stabilité durables à Hong Kong et Macao après leur retour à la mère patrie. »

Il a affirmé le principe selon lequel « le peuple de Hong Kong administre Hong Kong et le peuple de Macao administre Macao » et un haut niveau d'autonomie pour les deux RAS.

Soulignant que le rapport de Xi Jinping servait de ligne directrice pour les actions futures des RAS, John Lee, chef de l'exécutif de la RAS de Hong Kong, a déclaré qu'il était encouragé par le contenu riche du rapport sur « Un pays, deux systèmes », les affaires de Hong Kong et de Macao, car il révèle la grande importance que le gouvernement central attache au travail lié aux RAS et à « Un pays, deux systèmes ».

M. Lee a déclaré que le pays a toujours apporté son soutien le plus ferme à la RAS de Hong Kong au cours des cinq dernières années, lorsque la ville a traversé la plus rude épreuve depuis son retour à la mère patrie.

Le directeur général de la RAS de Macao, Ho Iat Seng, a également salué le fait que le rapport de Xi Jinping a donné une orientation claire à Macao pour la mise en oeuvre réussie du principe « Un pays, deux systèmes ».

Il a fait remarquer que le rapport « a montré que le gouvernement central accorde une grande importance à l'idée « d'un pays, deux systèmes » et qu'il est cordial de s'en préoccuper », et a grandement renforcé la confiance des résidents de Macao dans le développement de la ville.

Intégration dans le développement national

Dans son rapport, Xi s'est engagé à aider les deux régions à résoudre les problèmes conflictuels et profondément enracinés rencontrés au cours de leur développement, soulignant que des efforts seront déployés pour aider Hong Kong et Macao à mieux s'intégrer dans le développement national global.

Le plan de développement de la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), planifié et mis en oeuvre par Xi Jinping lui-même, a constitué une étape clé dans la promotion de l'initiative « Un pays, deux systèmes » et un point d'entrée essentiel pour l'intégration des deux RAS dans le développement global du pays.

La GBA comprend les deux RAS et neuf villes de la province voisine du Guangdong. La superficie totale est d'environ 56 000 kilomètres carrés, et couvre environ 6 % de la population chinoise.

Au cours des dernières années, la GBA a rapidement transformé ses plans en actions. La construction et l'exploitation du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, de la liaison ferroviaire express Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong et d'autres voies fluviales reliant les rives est et ouest de l'estuaire de la rivière des Perles (Zhujiang) ont permis de créer un cercle de vie d'une heure au sein de la GBA. Le kilométrage total des lignes ferroviaires en service dans la GBA atteint près de 2 500 kilomètres.

En 2021, le nombre d'entreprises de la GBA figurant sur la liste Fortune Global 500 s'élevait à 25, contre 17 en 2017, ce qui a également dépassé la région de la baie de New York pour la première fois.

Le PIB de la GBA a atteint 12,6 trillions de yuans (1,97 trillion de dollars) l'année dernière, soit 2,4 trillions de yuans de plus qu'en 2017. Avec moins de 1 % de la masse terrestre du pays, la GBA a créé 12 % du PIB national.

Zhao Chenxin, chef adjoint de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré lundi lors d'une conférence de presse en marge du 20e Congrès national du PCC en cours que la Chine intensifiera ses efforts pour faire de l'ACS un modèle exemplaire de développement de haute qualité, en se concentrant sur la promotion de l'innovation technologique, la stimulation du développement industriel coordonné et l'amélioration des moyens de subsistance de la population.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-21/How-does-China-set-tone-for-future-of-One-Country-Two-Systems--1ejG7iY1ne8/index.html

Communiqué envoyé le 22 octobre 2022 à 14:59 et diffusé par :