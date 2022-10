Les résultats financiers de Tecnotree au T3 font état de commandes à leur plus haut niveau dans l'histoire de l'entreprise





Tecnotree, le leader mondial des systèmes numériques de soutien aux entreprises, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2022. Avec un carnet de commandes plus rempli que jamais, en hausse de 30 % par rapport au T3 de l'année dernière, l'entreprise fait là un grand pas supplémentaire vers la réalisation de ses objectifs. Ce trimestre, l'entreprise a vu de nouveaux contrats, logos de clients et partenariats, et a connu un pic de demande pour ses produits et solutions.

Principaux points marquants des résultats financiers du T3 :

Hausse du chiffre d'affaires de 9 % au troisième trimestre, à 19,9 M? contre 18,2 M? au même trimestre de l'année dernière. La croissance des ventes nettes provient du segment Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique.

Carnet de commandes record valorisé à 76,1 M?, soit une hausse de 30% par rapport au T3 de l'année dernière. 23,2 M? de nouvelles commandes enregistrées au troisième trimestre, contre 11,8 M? l'an dernier

Hausse de 17 % du chiffre d'affaires des licences pour l'année en cours par rapport à la même période l'an dernier

La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin du troisième trimestre s'élèvent à 19,9 M?, contre 13,9 M? l'an dernier. La situation financière de Tecnotree reste solide et sans dette.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, commente les résultats du troisième trimestre 2022 : « Tecnotree est à la pointe de l'écosystème de l'hyperscale pour le secteur des télécommunications et, heureusement, Tecnotree noue les partenariats appropriés pour aider à stimuler la nouvelle économie numérique de l'avenir. Je suis ravie que nos performances reflètent notre dynamisme continu et la bonne santé de notre activité, en particulier dans le segment Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique. Nous continuons à recevoir d'énormes commandes de la part de grands CSP de niveau 1 pour notre Digital BSS Suite 5, ce qui nous oblige à investir dans la livraison de ces commandes afin d'assurer la continuité et la croissance. Nos excellents résultats montrent une hausse du chiffre d'affaires annuel récurrent, ce qui confirme la stabilité de notre plateforme et nos délais de réaction rapides. Notre objectif reste de fournir des produits et des services de qualité à nos clients tout en nous assurant de monétiser toutes les opportunités offertes par le marché de la 5G. »

Autres événements marquants du trimestre pour l'entreprise :

Tecnotree a annoncé un partenariat mondial express entre les éditeurs de logiciels indépendants et Microsoft afin d'accélérer la transition numérique vers le cloud avec Microsoft Azure

A été reconnue par TM Forum comme la première plateforme numérique du monde à être certifiée pour la mise en oeuvre d'API ouvertes dans le monde réel

S'est associée à MTN Nigeria pour le lancer « Metamorphose ? powered by Tecnotree »

A mis en service la plateforme d'approvisionnement numérique de Zain

A signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec MTN Nigeria pour la transformation numérique 5G

A remporté un nouveau logo : Tecnotree LATAM region a acheté ENTEL Bolivia pour sa plateforme d'accélérateur numérique (DAP)

De plus, Tecnotree poursuit ses investissements dans les nouvelles initiatives Tecnotree Moments, Tecnotree DiWa (Digital Wallet) et SaaS et espère de bons résultats au cours des prochains trimestres.

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, dotés de capacités AIML et d'une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est la première entreprise au monde à être certifiée Platine par les normes Open API du TM Forum. Notre pile de logiciels de numérisation BSS agiles et open-source comprend la gamme complète ("order-to-cash") des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d'autres domaines de services numériques et crée des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également à sa base d'abonnés, via sa plateforme Tecnotree Moments, le marché numérique multi-expérience Fintech et B2B2X pour autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, de l'OTT ("over-the-top") et d'autres écosystèmes verticaux. Les produits et services de la plateforme numérique Tecnotree soutiennent aujourd'hui plus d'un milliard d'abonnés à travers le monde dans plus de 70 pays. Tecnotree est cotée à l'OMX Helsinki (TEM1V).

