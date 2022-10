Field Agent acquiert SimpliField, qui réunit le meilleur de l'audit et de la gestion de la performance de la vente au détail





Cette acquisition crée la première suite de solutions de bout en bout pour aider les entreprises à identifier, comprendre et résoudre les problèmes liés aux opérations en magasin dans le monde entier

FAYETTEVILLE, Arkansas et PARIS, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Field Agent, leader de longue date en matière d'audits, d'informations et de solutions d'essai de produits spécifiques à un emplacement et à un point de vente , a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SimpliField, une plateforme de gestion de la main-d'oeuvre distribuée et mobile basée à Paris, en France. L'objectif de la transaction est d'apporter aux marques, aux détaillants et aux restaurants les outils nécessaires pour gagner dans le commerce de détail en magasin en identifiant, analysant et amliorant les opérations de vente au détail.

Field Agent exploite un panel de plus de deux millions d'acheteurs à travers le monde pour vérifier les prix en magasin, la disponibilité des produits, la conformité de l'affichage et bien d'autres caractéristiques au sein de l'environnement du magasin. Désormais, grâce à l'acquisition de SimpliField et de son application innovante de performance commerciale, les détaillants et les marques ont la possibilité de comprendre ce qui se passe dans le magasin grâce à Field Agent, et de prendre des mesures avec le personnel en magasin grâce à SimpliField.

Selon Rick West, PDG et cofondateur de Field Agent, cette acquisition permettra de combiner le meilleur de l'audit de la vente au détail avec le meilleur de la gestion de la performance de la vente au détail.

« La vision de SimpliField pour des opérations de vente au détail efficaces et centrées sur le client est parfaitement en phase avec notre feuille de route pour des solutions et des outils de vente au détail en constante évolution », a déclaré West. « Grâce à cette acquisition, nous réunissons la puissance de la foule avec la vaste expérience de la vente au détail des deux entreprises. »

Réunissant un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dollars, une équipe de plus de 150 employés et des activités commerciales sur 10 des principaux marchés mondiaux, Field Agent et SimpliField vont désormais appliquer leur expertise commune pour aider les entreprises du secteur de la vente au détail à améliorer leurs activités, à se démarquer de leurs concurrents et à proposer un meilleur service aux acheteurs.

« L'effet net de cette acquisition sera visible immédiatement », a déclaré le PDG et cofondateur de SimpliField, Benjamin Zenou. « SimpliField profitera de la connaissance approfondie du marché nord-américain de Field Agent pour favoriser son développement dans la région EMEA. »

« Nos clients actuels peuvent compléter leurs équipes en déléguant des tâches simples aux agents de terrain. Le client et l'acheteur y trouveront leur compte », a déclaré M. Zenou.

Bénéficiant de la portée de 400 000 points de vente répartis dans 65 pays, la plateforme de performance de SimpliField permet des opérations en magasin efficaces et performantes. Le puissant système de communication et les capacités d'analyse de SimpliField aident les entreprises à améliorer le travail d'équipe, la conformité et la performance en magasin. Les alertes, la communication en temps réel et l'analyse des données de SimpliField permettent aux marques et aux détaillants de coordonner et de surveiller leurs magasins et leurs équipes sur le terrain à l'échelle mondiale.

L'acquisition a été réalisée grâce à un investissement de Five Elms Capital.

« Nous sommes ravis de pouvoir contribuer à l'association de deux entreprises très complémentaires qui révolutionnent la manière dont le secteur de la vente au détail évolue dans l'environnement actuel où le mobile prime », a déclaré Ryan Mandl de Five Elms Capital. « Grâce à leurs ressources et à leur stratégie combinées, nous nous attendons à ce que cette acquisition apporte une valeur significative et favorise l'innovation pour les clients existants. »

À propos de Field Agent

Fondé en 2010, Field Agent est un fournisseur de confiance d'audits, d'évaluations et d'avis sur la vente au détail, d'informations sur les acheteurs et d'autres solutions de vente au détail spécifiques à un emplacement et alimentées par le public. Bénéficiant d'un panel mondial de plus de deux millions d'acheteurs quotidiens, Field Agent offre des solutions complètes ainsi que des solutions à la demande, en libre-service, par le biais de la place de marché de solutions de détail Plume .

À propos de SimpliField

SimpliField is est une plateforme mobile-first qui permet de gérer de manière transparente les magasins situés dans des endroits éloignés et les équipes de terrain . Fondée en 2016, la technologie mobile de SimpliField aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en moyenne de 3 % tout en réduisant le taux de désabonnement de 30 % en coordonnant, en exploitant et en analysant leurs opérations de vente au détail à distance et en donnant aux marques, aux détaillants et aux restaurants les moyens d'offrir des expériences client exceptionnelles en magasin à l'échelle.

À propos de Five Elms

Five Elms Capital est un important investisseur spécialisé en croissance dans les entreprises de logiciels de calibre mondial que les utilisateurs adorent. Five Elms fournit des capitaux et des ressources pour aider les entreprises à accélérer leur croissance et à consolider leur rôle de leader de l'industrie. Five Elms possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe, et investit dans les meilleures plateformes logicielles du monde. Pour obtenir plus d'informations, consultez fiveelms.com

