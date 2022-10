YuppTV obtient les droits de diffusion de la Coupe du monde masculine de cricket T20 2022





~Les droits de diffusion concernent 75 pays d'Asie et d'Europe~

ATLANTA, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- YuppTV, fournisseur de contenu par contournement sud asiatique, a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde masculine de cricket T20 2022, qui se tiendra du 16 octobre au 13 novembre 2022.

YuppTV a obtenu les droits de diffusion exclusifs de la Coupe du monde masculine de cricket T20 2022 en Australie pour 75 pays, dont l'Europe continentale, la Malaisie (non exclusive), le Japon, la Chine, Hong Kong (non exclusive), le Népal, le Bhoutan, les Maldives et l'Asie du Sud-Est (sauf Singapour). La compétition sera retransmise en direct sur la plateforme YuppTV.

La Coupe du monde masculine de cricket T20 2022 est la 8e édition de cette compétition et se déroulera sur sept sites en Australie entre le 16 octobre et le 13 novembre 2022. Seize équipes se disputeront le titre de champion du monde de T20. Au total, 45 matchs sont prévus.

À propos de l'obtention de ces droits, M. Uday Reddy, PDG et fondateur de YuppTV, a déclaré : « Le cricket est l'un des sports les plus importants au monde, qui compte des milliards de supporters à l'international. Le T20 a débuté comme format intéressant, et ces dernières années, il est devenu l'une des formes de jeu les plus regardées et les plus appréciées. La rencontre palpitante entre les équipes internationales pour le titre mondial sera sans aucun doute une expérience passionnante pour les téléspectateurs, qui regarderont la Coupe du monde masculine de cricket T20 2022 depuis chez eux pour soutenir leurs équipes favorites et les mener à la victoire. C'est un immense plaisir pour nous de faire vivre le tournoi à des millions de personnes à travers l'Asie et l'Europe, et nous sommes impatients de voir les utilisateurs suivre les matchs sur notre plateforme pour vivre toute l'action en direct ! »

Les fans du monde entier attendent le match phare, qui opposera l'Inde au Pakistan, et qui aura lieu le dimanche 23 octobre 2022 au MCG, en Australie. Le dernier match de la compétition est prévu le 13 novembre 2022.

À propos de YuppTV

YuppTV est l'un des plus grands fournisseurs au monde de services de télévision et de diffusion à la demande sur Internet pour le contenu sud asiatique, qui propose plus de 250 chaînes de télévision, plus de 3 000 films et plus de 100 émissions de télévision en 14 langues. YuppTV propose à ses consommateurs la commodité du divertissement virtuel à domicile, à tout moment et en tout lieu.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.yupptv.com/cricket .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1926025/YuppTV_T20_World_Cup.jpg

