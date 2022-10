/R E P R I S E -- DÉVOILEMENT DU CONSEIL DES MINISTRES : LA COALITION DES ENTREPRISES DE SERVICES PARAMÉDICAUX DU QUÉBEC EST PRÊTE À POURSUIVRE LE TRAVAIL AVEC LE DE LA SANTÉ, M. CHRISTIAN DUBÉ/





MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion du dévoilement de la composition du Conseil des ministres par le premier ministre, M. François Legault, la Coalition des entreprises de services paramédicaux (CESPQ) félicite tous ceux et celles qui accèdent au cabinet, notamment le titulaire du portefeuille de la Santé, M. Christian Dubé, reconduit dans ses fonctions, ainsi que la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Mme Sonia Bélanger. Par ailleurs, la CESPQ souligne l'affectation de M. Lionel Carmant comme ministre responsable des Services sociaux. Plus que jamais, la CESPQ est heureuse de poursuivre avec le ministre l'important chantier de refondation du système de santé québécois qu'il a annoncé en mars dernier.

« Nous souhaitons féliciter cordialement M. Christian Dubé pour sa reconduction à la barre du ministère de la Santé du Québec, en plus de Mme Sonia Bélanger pour sa sélection comme ministre déléguée à la Santé et aux Aînés. La CESPQ est au diapason des importants changements qui figurent à l'horizon en santé. Nous tendons la main au ministre afin de faciliter l'implantation de mesures qui vont favoriser une décentralisation du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu'un décloisonnement et une interdisciplinarité des professions qui s'y rattachent. Aussi, les entreprises privées veulent mettre la main à la pâte et contribuer positivement à ces changements au bénéfice du patient. Il va de soi que pour remettre le système de santé sur les rails, cela nécessitera un partenariat fort et une approche harmonieuse entre le politique, l'administratif et les acteurs du milieu, et à cet égard, nous répondrons présents comme nous l'avons fait par le passé », affirment Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette, porte-paroles de la CESPQ.

En ce qui concerne plus particulièrement le volet préhospitalier du Plan santé, la CESPQ souhaite faire entendre sa voix et poursuivre sa collaboration quant à la concrétisation des orientations de la Politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence , entre autres à travers son plan d'action, autre chantier fondamental pour la restructuration du réseau de la santé et des services sociaux.

« Nous demandons à ce que soit établie une table de pilotage sectorielle, nécessairement attendue lors de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence, et à ce que la CESPQ y participe. Nous espérons de cette façon pouvoir oeuvrer en continuité avec ce qui était envisagé avant la dissolution du Parlement, et mettre à contribution notre expertise de gestionnaire, paramédic et professionnel de la première ligne de services de santé. En toute cohérence, nous devrions avoir notre place à cette instance. », ajoutent Mme Lise Goyer et M. Maxime Laviolette.

La CESPQ rappelle qu'à travers sa plateforme électorale, la Coalition avenir Québec a clairement réitéré sa promesse de faire de la première ligne de services de santé une qui soit plus humaine, efficace et accessible. Elle y maintient par ailleurs trois promesses d'intérêt pour les services préhospitaliers d'urgence, soit :

La décentralisation des opérations et décisions, pour qu'ils soient plus près du terrain; L'interdisciplinarité et le décloisonnement des professions, pour une meilleure autonomie; Le partenariat avec le secteur privé, pour bonifier l'offre de services.

Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec

Actuellement présentes dans plus de 10 régions administratives au Québec, avec près de 150 véhicules ambulanciers, plus de 1?400 employés, desservant plus de 2,5 millions de citoyens et 25 centres hospitaliers, répondant à plus de 140?000 affectations ambulancières sur le territoire, les entreprises membres de la CESPQ se sont réunies pour porter un message résolument tourné vers l'avenir.

SOURCE Coalition des entreprises de services paramédicaux du Québec (CESPQ)

Communiqué envoyé le 21 octobre 2022 à 08:47 et diffusé par :